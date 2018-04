Reklamy brzy utečou z televize na mobily

Mobily v Česku spolehlivě válcují vše, dokonce i peněženky. Z výzkumu agentury Mark / BBDO vyplynulo, že jen Češi a Číňané se vracejí domů pro zapomenutý mobil častěji než pro peněženku. Nehledě nato, že čtyři pětiny Čechů si mobil vůbec nevypínají.

"Mobil si ceníme víc než televizi," citoval deník MF Dnes Mílu Knepra, jednoho z českých šéfů Mark BBDO. V jiných zemích podle deníku vítězil častěji počítač. Potvrzují i bankovní statistiky. Ztrátu peněženky s kartou hlásí lidé s osmadvacetihodinovým zpožděním, ztrátu mobilu už za hodinu.

Proto padly mobilní telefony do oka reklamním agenturám. Jen letos přesáhnou investice do mobilního marketingu 400 milionů eur. Vyplývá to z analýzy agentury Forrester Research. Mobily tak vytvoří konkurenci největšímu reklamnímu médiu současnosti, televizi.

Za mobilní marketing utrácejí velcí zadavatelé jako Coca-Cola, Dove či Nokia stále větší sumy. "Nedá se ale říct, že peníze se z TV reklamy přelévají přímo a pouze do mobilní reklamy. Zadavatelé plánují své rozpočty čím dál více napříč různými alternativními/novými médii," řekla Martina Trymlová z Marketing & Média.

Televize bude mít problémy

Třetí největší reklamní agentura světa ze skupiny Omnicom věští televizi jako reklamnímu médiu postupující problémy, protože spotřebitelé jsou stále více schopni se reklamám vyhýbat. Cestou vpřed je podle Robertsona dosáhnout na uživatele mobilních přístrojů, jako jsou telefony, laptopy nebo zařízení pro posílání e-mailů.

Systém Motorola Screen3 dokáže posílat na mobily zprávy i reklamu rovnou ze sítě - stačí kliknout.

Největší práce pro reklamní agentury bude v tom, aby přesvědčily uživatele mobilních telefonů, že příchozí textovky nejsou otravné, ale užitečné. "Šance je, jestliže dokážete vytvořit nějaký obsah, který je zaujme, protože tomu se pak budou moci věnovat kdykoliv a odkudkoliv," řekl šéf BBDO.

U nás začal s rozesíláním reklamních textovek Eurotel v roce 2003. Za tři měsíce komerčního provozu takzvaných sponzorovaných SMS odeslal operátor přes 25 milionů reklamních sdělení.

Průzkum BBDO ukázal, že lidé jsou nyní ochotnější žít bez televize než bez mobilního telefonu nebo počítače. Téměř 3000 respondentů v 15 zemích odpovídalo na otázku, bez jakého přístroje nemohou žít. Výsledek vyzněl nejpříznivěji pro počítače (45 %), mobilní telefony (31%) obsadily místo druhé a kdysi nepostradatelná televize zůstala na dvanáctiprocentním podílu.

Hudebníci už to pochopili

O tom, že mobil je další cesta pro propagaci pochopili jako jedni z prvních muzikanti. Ti už dnes poskytují své singly dříve jako vyzvánění na mobil, aby si připravili půdu pro vstup do žebříčku hitparád. A k reklamě nevyužívají jenom textové zprávy. Britské hudební vydavatelství EMI vyzkoušelo netradiční promotion nové desky "X&Y" skupiny Coldplay. U svých velkoplošných obrazovek Transvision umístěných na londýnských nádražích nainstalovala Bluetooth servery. Více zde...

Na obřích obrazovkách pak byli cestující vyzváni k aktivaci Bluetooth na svých mobilech. V okruhu 150 metrů kolem obrazovky si pak mohli stáhnout zdarma melodii, video a nebo obrázky Coldplay. Dvoutýdenní kampaň oslovila asi 87 tisíc uživatelů. Přes 13 tisíc z nich na výzvu zareagovalo a nabízené materiály si stáhlo. Všichni zúčastnění ji považují za velmi úspěšnou. Více zde...

Spam se nevyhýbá ani mobilům

Není reklama jako reklama. I ta nejzajímavější reklama v textové zprávě začne za čas otravovat a nudit. Stane se stejně nežádoucí jeko nevyžádaný email. Mobilní spam je postrach operátorů, ale i uživatelů po celém světě. Podle výzkumu švýcarské univerzity v St. Gallenu, obdrželo osm z deseti uživatelů nevyžádanou zprávu na mobil. Více zde...

Mobilní operátoři investují stále větší částky do zabezpečení sítí ve snaze příliv spamových zpráv omezit. Uživatelé se zatím nemohou příliš účinně bránit, protože SMS s nevyžádaným obsahem nelze blokovat. Jejich odesílatel je totiž většinou pokaždé jiný, takže nelze nastavit ani filtry. Více zde...

Kdy se lavina spustí?

Spuštění reklamních kampaní do mobilních telefonů zatím brzdí legislativa, podle které je možné postihovat odesílatele za nevyžádaný email nebo jakékoliv reklamní sdělení. Budoucnost tedy ukáže, jestli budeme ochotni uvádět své soukromé telefonní číslo i se souhlasem k tomu, abychom se dozvěděli o akční ceně v supermarketu textovkou. Mezi průkopníky této cesty patří například společnost Hervis, která nabídla zákazníkům výraznou slevu na zboží výměnou za možnost odesílat na jejich číslo reklamní sdělení.

"Mobilní reklama ale asi nebude úplně masová záležitost. Češi, stejně jako cizinci, vnímají svůj mobil jako osobní teritorium. Podle studie si ještě víc než ostatní hlídáme přichozí hovory a sms, na neznámá čísla nereagujeme," dodala Trymlová.