Reklamujte dokud je čas! Jak jsme opakovaně zjistili, mají některé modely HPC vážnou hardwarovou chybu , která znemožňuje používání PC karet. Konkrétně se jedná model HP 360LX . Protože je tyto model příbuzný s HP 320LX a je hardwarově totožný s Ericsson MC16 , domníváme se, že by se problém mohl projevit také v těchto HPC. Popis problému Některé PC karty (PCMCIA) nejdou do HP 360LX zasunout. Poprvé jsme se setkali s tímto problémem u HP 360 když jsme testovali faxmodem Megahertz. Nyní jsme na problém opět narazili a to při používání PC karet Socket Low-Power Ethernet a Psion Data Gold. Problém se vyskytuje jen u některých kusů. U zákazníka, který má více kusů jsme roztřídili HP 360 na dvě "hromady". Do jedněch karty nelze zasunout nebo jen při překonání mechanického odporu, s druhými modely není žádný problém. Proto se domníváme, že se jedná o záležitost přesnosti sestavení vnitřních dílů v HP 360LX a příbuzných modelech. Řešení Nechejte si vyzkoušet svůj HPC! Pokud do něj karta nelze zasunout, reklamujte jej a požadujte funkční kus. Pospěšte si než vám vyprší záruční lhůta, což může být jen 6 měsíců. (Minimální lhůta dle platných zákonů). Naše podpora Chcete vyzkoušet vaše HPC? Odešlete následující formulář a my se s vám v krátké době spojíme: Jméno E-mail Telefon Model HPC nezvoleno HP 360 LX HP 320 LX Ericsson MC 16 jiný model Pro odeslání stiskněte "Odeslat" nebo volejte na 02/691 11 63 a domluvte si schůzku Poznámka: Problém se týká jen modelů Hewlett Packard 360 LX a příbuzných (320 LX a Ericsson MC 16)