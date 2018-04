Reklamní systém Mr.Lin(x) měli pod palcem hackeři!

Včera v pozdních nočních hodinách (mezi 23:00 - 23:30) se zatím neznámí hackeři nabourali do všech verzí (české, slovenské i celosvětové) reklamního systému Mr.Lin(x), který je provozován společností Clark NetProject. Krátce po tomto útoku se na internetových stránkách všech uživatelů systému začal točit červený banner s nápisem "Owned by Coroner", který odkazoval na slovenskou mutaci systému - na adresu http://mr.linx.sk. Jak asi správně tušíte, na uživatele nečekalo uživatelské rozhraní reklamního systému Mr.Lin(x), ale modrá obrazovka se žlutou cedulí "Owned by Coroner" a v levé horní části byl odkaz na samotné stránky systému, tyto byly ovšem také "vyšperkované" Coronerem.

Kdekdo by si možná řekl, že takto byla napadená pouze slovenská verze a v českém, natož ve světovém Lin(x)ovi, se hackeři ani nechytli. Mýlil jsem se, domnívajíc se, že všechny tři systémy jsou sice totožné, ale v případě napadení jsou na sobě nezávislé a tudíž že hacker nesloží tři verze Mr.Lin(x)e jednou ranou. Česká a anglická verze to sice schytaly méně - po vzhledové stránce jsou totožné s původní podobou Mr.Lin(x)e, jen statistiky jsou prostě pro obyčejného uživatele nedostupné, na druhou stranu se může podívat na výsledky uživatele se jménem "Owned by Coroner".

Ačkoliv byly webové stránky Mr.Lin(x)e tímto způsobem napadeny již včera v pozdních nočních hodinách, nikdo ze správců systému si toho zřejmě nevšiml a hackeři tak mohli ve své činnosti pokračovat celou noc a tito pochopitelně nelenili a jak to tak vypadá, dostali do svých rukou databázi všech uživatelů systému včetně jejich osobních dat! Dnes ve čtvrt na osm ráno totiž každému, kdo používá výměnný reklamní systém Mr.Lin(x), přišel email tohoto znění:

From: administrator@linx.cz

Sent: Saturday, August 05, 2000 7:19:35 AM

To: OwneD By CORONER

Subject: Banner u Mr.Lin(x)e ma spatne rozmery Vazeny uzivateli, kontrolou Vaseho banneru jsme zjistili, ze tento nema spravny rozmer (v intervalu 467 x 59 az 469 x 61) nebo velikost do 20 Kb. Jedna se o nasledujici banner:

Nazev serveru: OwneD By CORONER

Cesta k banneru: http://mr.linx.sk/banner.jpg Rozmery Vaseho baneru jsou 400 x 110 a velikost 13 Kb Nastavili jsme Vas server OwneD By CORONER na 100% setreni kreditu a banner se tedy nezobrazuje. Zadejte prosim do systemu banner spravnych parametru a opet jej zprovoznete nastavenim vyse sporeni, ktera Vam nejlepe vyhovuje. Nastaveni banneru muzete provest zde: http://Mr.Linx.cz/run/login.asp?go=banner.asp?id=5167 Stav banneru lze take videt v tabulce serveru ihned po zalogovani do clenske sekce. Tento zobrazovany stav se vsak obnovuje az po dalsi systemove kontrole banneru, nikoliv ihned po Vasi zmene !! Tato kontrola byla provedena: Sat Aug 05 07:04:35 2000 V pripade jakychkoliv dotazu neodpovidejte prosim na tento mail, ale vyuzijte Komunikacni terminal na http://Mr.Linx.cz/base Vas reklamni system Mr.Lin(x)

http://Mr.Linx.cz/member



Mr.Lin(x) už si prošel řadou problémů a řadou mediálních aférek, jeho nahackování jsme tu však ještě neměli a nutno říct, že tentokrát si na něm nesmlsli novináři, ale hackeři a to tak, že hodně. Mr.Lin(x) totiž bude mít velkou ostudu nejen v České republice, ale i ve světě a vzhledem k tomu, že se do rukou nepovolaných osob dostaly nejspíš i citlivé informace s osobními daty uživatelů sítě Mr.Lin(x) také ztratí u mnoha lidí důvěru tolik potřebnou pro to, aby si je u sebe udržel. Uvidíme, budeme-li svědky dalšího významného přechodu Lin(x)ových uživatelů k BillBoard.cz, který nabízí přinejmenším srovnatelné služby a díky důvěře významných serverů českého internetu protočí denně také větší množství reklamních proužků.