Reklamní SMS by nevadily většině uživatelů internetu

(ČIA) - Přijímání nevyžádaných reklamních krátkých textových zpráv (SMS) na mobilní telefon je ochotno akceptovat 58 procent uživatelů internetu v České republice. Pět nebo více reklamních SMS týdně by bylo ochotno přijímat 14 procent uživatelů internetu. Vyplývá to z průzkumu, který v únoru letošního roku mezi 662 uživateli internetu - členy výzkumného OnlinePanelu - uskutečnila agentura Network Media Service.

V případě odměňování za příjem reklamních SMS považuje téměř třetina uživatelů jako dostatečnou odměnu za přijetí jedné reklamní SMS zprávy jednu korunu. Ochotu přihlásit se k odběru reklamních SMS odměňovaných 10 až 50 haléři za jednu přijatou SMS zprávu by mělo 17 procent uživatelů. Nižší odměnu by přijali spíše muži než ženy.

Uživatelé by nejraději přijímali reklamní SMS s poukázkami na slevy do obchodů, upozornění na kulturní akce a oznámení o cenových akcích. Nižší zájem byl zaznamenán u informací o nových výrobcích a u informací o sportovních akcích, nejnižší zájem pak o informace o zájezdech typu last minute. Mimo okruh nabídnutých možností měli uživatelé nejčastěji zájem o SMS ohledně dopravní situace, výsledcích sázkových her, tipech na víkend, upozornění na svátky, počasí, sněhové zpravodajství, měnové kursy, hudební novinky, léky a vitamíny či SMS s nabídkami na zaměstnání.

Podle Network Media Service uživatelé internetu nejčastěji odesílají z mobilního telefonu jednu až tři SMS týdně a z internetu 10 až 15 textových zpráv týdně. Mezi uživateli internetu dominují vlastníci mobilních telefonů značky Nokia, následováni značkou Siemens a značkou Alcatel. První mobilní telefon používá třetina uživatelů, další třetina využívá druhý mobilní telefon a téměř 20 procent si pořídilo již třetí mobilní telefon. Zhruba 17 procent uživatelů internetu má již nejméně čtvrtý mobilní telefonní přístroj. Dvě třetiny využívají systém předplacených karet. Téměř polovina uživatelů mobilních telefonů z řad uživatelů internetu zaplatí za služby operátorovi měsíčně více než 400 korun.