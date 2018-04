Kraus rozjel se svým iPhonem smršť stížností na servisy mobilů

Mobily jsou dnes stejně poruchové jako před lety. Jenže přijít dnes o telefon na měsíc při vyřizování reklamace je docela velká komplikace. Z podstaty věci je smartphone dnes opravdovým kapesním počítačem, který rozhodně neumí jen volat, jak tomu bylo u obyčejných mobilů před lety. Zdaleka tak nestačí jen prohodit SIM do jiného mobilu, se kterým by se ten měsíc dal přežít.

Zákazník v podstatě potřebuje mít rezervní smartphone, ideálně na stejné platformě, jako je ten jeho. Jenže to třeba u Applu znamená mít v šuplíku přístroj za deset i více tisíc korun. A to je dost vysoký a zbytečný náklad. Řešením je zapůjčení náhradního přístroje v servisu, a to především u záruční opravy. Jenže právě v tom je zakopaný pes a právě na to si Kraus stěžoval. Servis přístroj zapůjčí, ale jen za zálohu 10 tisíc korun a v hotovosti!

Jenže málokdo dnes nosí po kapsách takový obnos, přitom by stačila blokace takové částky na platební kartě, stejně jako to třeba dělají hotely nebo autopůjčovny.

Rozdílné podmínky reklamací

Čtenářům vadí i různě vykládaná pravidla při řešení reklamací. Primárně by měli reklamovat věc tam, kde ji koupili, ale v prodejnách (včetně těch u operátorů) se celá reklamace protáhne o odeslání přístroje do servisu. Někdy je prodejce pošle přímo do značkového servisu, který samozřejmě není v každém městě, jindy trvá na vyřízení reklamace přes sebe. To s sebou přitom nese další náklady, pokud je nutné kvůli vzdálenosti servisu využít dopravní prostředek. Minimálně pak cesta do servisu stojí čas.

Jak Jan Kraus reklamoval svůj iPhone "Toto je iPhone, to asi všichni víte, nebo znáte. Chytrý telefon. Stojí dvacet tisíc, plus mínus. To je o pět tisíc míň, než je v Česku průměrný plat, který šedesát procent lidí nemá. Čili je drahej," uvedl moderátor svoji Show Jana Krause.

Ani reklamace přímo u operátora ovšem není jistotou, že zákazník odejde spokojen. Čtenářka Alena Bulvová zakoupila u T-Mobilu dotykovou nokii. Reklamační martyrium začalo ve chvíli, kdy poprvé telefon reklamovala kvůli ztrátě signálu. Operátor poprvé vyměnil kryt, podruhé baterii a potřetí se závada prý neprojevila. Paní Bulvová sice dostala k dispozici náhradní telefon, ale ten prý byl špinavý a bez připojení k internetu. Lepší telefon by jí byl poskytnut pouze oproti záloze ve výši pět tisíc korun.

Před reklamací telefonu je také nutné pamatovat, že je potřeba si zazálohovat data v telefonu. Tedy ve chvíli, kdy jde o mechanickou závadu na telefonu, který je jinak plně provozuschopný. Některé servisy sice data přímo na provozovně zazálohují, avšak za určitý poplatek. Často však tuto službu neposkytují.

Zkušenost s operátorem má také čtenář Pavel Krbec, který si v červnu 2012 u O2 pořídil dotovanou Nokii C5. Během jediného roku byl telefon šestkrát v servisu, poté jej značkový servis společnosti Nokia označil jako zmetek a ponechal si jej s tím, že uživatel má právo na odstoupení od smlouvy s operátorem. To však pro pana Krbce znamená uhradit operátorovi zbytkovou cenu telefonu.

Pan Krbec podle svých slov vše reklamoval přímo u O2, přičemž se nedočkal žádné odezvy. Zároveň poukazuje i na fakt, že nevyřízení reklamace je podle zákona nutné do 30 dnů reklamovat, poté dojde k jejímu promlčení.

Výrobky Applu je lepší reklamovat za hranicemi

U Applu čtenáři poukazují, že je často výhodnější dojet přístroj reklamovat do značkových prodejen firmy v zahraničí, kde je přístup mnohem přívětivější než u českých nezávislých servisů. Bohužel, v Česku zatím Apple Store není a nejbližší je v Drážďanech, kam raději jel svůj přístroj reklamovat čtenář Živko Gugleta.

Jinak poměrně vstřícná reklamační politika Applu, kde i po záruce nabídnou u většího poškození za rozumnou cenu nový repasovaný přístroj, naráží na nestandardní chování servisů u telefonů v záruce. Čtenář Daniel Mikulášek reklamoval den starý telefon a dostal repasovaný. A to je hodně podivné.

Problémy mají čtenáři i s telefony, které pocházejí z šedého dovozu. U nich většinou nezbývá než reklamovat u prodejce, značkový servis v drtivé většině případů záruční opravu odmítne. Jenže u "šedivek" drží záruku prodejce a jakákoliv výrazná závada jde čistě na jeho vrub. A to bývá problém. Často se tak řetězí reklamace, protože prodejce většinou jen dokola přehrává software, jestli to náhodou nepomůže.

Při nízké pořizovací ceně se vyplatí ostražitost

Zákazník by měl být ostražitý již při výrazně nižší ceně, než je v obchodech běžná, nepočítaje přitom různé slevové či výprodejové akce. Pomoci může i vizuální prohlídka přístroje. Mnohé smartphony z šedého dovozu jsou přístroje určené přímo pro konkrétního operátora v konkrétní zemi. Po zapnutí telefonu pak napoví i primárně nastavený jazyk.

Zkušenost s telefonem z šedého dovozu má i náš čtenář Jan Štim. Po vyžádané aktualizaci na Android Jellybean se telefon začal při zatížení CPU samovolně vypínat. Po opětovném zapnutí bylo nutné dobít baterii. Následná reklamace prokázala, že se baterie telefonu nafoukla. Pak se nafoukla i po vyřízení druhé reklamace a telefon pan Štim dodnes nemá. Prodejci mají totiž na vyřízení každé nové reklamace opět zákonnou třicetidenní lhůtu pro její vyřízení.

Na každou reklamaci je zákonem daných 30 dnů

Právě na takové protahování reklamací, kdy servis (resp. prodejce) využívá třicetidenní zákonné lhůty pro vyřízení, směřuje hodně stížností. Pokud se závada po chvíli zase objeví, což není neobvyklé, čeká na zákazníka další třicetidenní martyrium. A to se může opakovat mnohokrát. Nejhorší jsou závady, které se projevují jen občas. Servis na nic nepřijde, zákazník si telefon vyzvedne jako bezporuchový a za dva dny s ním jde do servisu znovu.

Dlouholetým evergreenem jsou zamítnuté reklamace z důvodu proniknutí kapaliny (vlhkosti) do přístroje. Bohužel, toto se velmi těžko prokazuje a v případě rozporu nezbývá než se obrátit na autorizovanou zkušebnu a ani to většinou nepomůže. Pikantní je, že se v redakci sešlo už několik stížností na nové odolné smartphony, které mají vydržet i pod vodou. Nevydrží a servis odmítá reklamaci přijmout.

U nově zakoupeného telefonu Sony Xperia Z (naši recenzi čtěte zde) chtěl náš čtenář Marian otestovat odolnost vůči vodě. Telefon však podle jeho slov nevydržel ani desetiminutové ponoření do sklenice s vodou. Kvůli netěsnosti zařízení proto následovala reklamace, kdy po čtrnácti dnech obdržel čtenář ze servisu zamítavé stanovisko s tím, že nebyly splněny podmínky pro reklamaci.

Čtenář chtěl zamítnutí ze strany servisu samozřejmě odůvodnit. Podle následného vyjádření prý nesplnil podmínky tím, že neotevřel krytky konektorů. Nutná investice na zprovoznění telefonu by nyní přesahovala dvě třetiny jeho pořizovací ceny.

Problematice reklamací se budeme nadále věnovat. Máte-li s reklamacemi podobné zkušenosti, napište svůj příběh na facebookovou stránku redakce Mobil.iDNES.cz, nebo se o něm podělte přes náš redakční e-mail.