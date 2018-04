„Eurozáruka“ není běžná. Před koupí mobilu v EU čtěte obchodní podmínky

Z členství České republiky v Evropské unii vyplývá mimo jiných i výhoda v podobě volného pohybu zboží, tedy možnosti zakoupit produkt v jiném unijním státě a bez povinnosti hradit DPH a clo si jej přivézt nebo nechat zaslat do Česka. Platí to tedy i pro mobilní telefony, které lze například v sousedním Německu pořídit i podstatně levněji než u nás. Je tu však i úskalí týkající se případné reklamace, tu je totiž v takovém případě nutné uplatnit přímo u prodejce.

„Pokud si koupíte mobilní telefon v zahraničí, např. přes e-shop, reklamaci vždy uplatňujete u konkrétního prodejce,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich s tím, že například u autorizovaného servisu v ČR lze reklamaci zboží z EU distribuce uplatnit pouze za předpokladu, že je přímo uveden v záručním listu.

Lokální zastoupení výrobců nemají totiž povinnost přijímat v oficiálních servisních střediscích do reklamace telefony pocházející z jiné než české distribuce.

„Takzvaná ‚eurozáruka’ není samozřejmostí, proto důrazně doporučujeme před nákupem na e-shopu zkontrolovat buď v obchodních podmínkách, nebo v kontaktech, odkud prodejce je a zda případně nemá zastoupení v ČR,“ dodal Fröhlich. Reklamaci lze uplatnit případně také u smluvního partnera, pokud takového zahraniční prodejce v Česku má.

Mluvčí ČOI upozorňuje také na možnost odlišností v reklamačních podmínkách v závislosti na konkrétním unijním státu, které mohou upravovat například i délku lhůty pro vyřízení reklamace. „V ČR je to 30 dní, v mnohých zemích je tato lhůta ‚přiměřená‘, tedy nikoliv striktně určena,“ uvedl s tím, že například ani možnost odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení této lhůty není automatická po celé EU.

Jako příklad odlišné legislativy upravující reklamace zmínil Fröhlich přísnější pravidla na Slovensku. „Tam musí prodejce nechat k zamítnuté reklamaci vypracovat posudek, reklamuje-li spotřebitel věc do 12 měsíců od data koupě,“ informoval a dodal, že posudek nemusí být vypracován soudním znalcem. V Česku přitom není žádný posudek nutný, stačí jen v rámci zákonné 30denní lhůty písemnou formou rozhodnout o uznání, či zamítnutí reklamace.

Nicméně, je-li na základě informace v záručním listu možné reklamaci uplatnit v záručním servisu v Česku, je nutné podle Fröhlicha počítat s tím, že se lhůta na vyřízení reklamace nemusí řídit českým právem. „Kupní smlouva se stále může řídit i právem státu podnikatele, kde mohou být podmínky odlišné,“ upřesnil.

Detaily reklamačního řízení se tedy mohou podle státu lišit a je dobré se s nimi podrobně seznámit. Nicméně obecně platí, že na základě směrnice EU mohou spotřebitelé reklamovat vadné zboží ve dvouleté záruční lhůtě.

O vyřízení reklamace rozhodují lokální zastoupení

Ne vždy je ovšem nutné s vadným telefonem hned spěchat zpět do místa jeho zakoupení. Například telefony značky Samsung zakoupené z jiné než české distribuce je možné eventuálně reklamovat i v Česku, rozhodnutí o přijetí takového zařízení do reklamace ovšem závisí čistě na českém zastoupení společnosti Samsung.

„Platí, že spotřebitelé by se měli v prvním případě s reklamací obrátit na daného prodejce v zemi pořízení,“ potvrdil tiskový mluvčí českého zastoupení Samsungu David Sahula stanovisko České obchodní inspekce. Současně ovšem připustil, že existuje i další možnost, jak lze reklamaci produktu z EU distribuce řešit.

Je totiž eventuálně možné prostřednictvím infolinky či autorizovaného servisu kontaktovat místní zastoupení společnosti Samsung Electronics s žádostí o individuální řešení reklamace zboží zakoupeného v jiném členském státě Evropského hospodářského prostoru.

„Bude-li rozhodnuto o možnosti takového řešení, v každém případě budou platit záruční podmínky v zemi, kde je reklamace řešena (tj. v ČR). O řešení reklamace v jiném členském státě, než kde byl produkt zakoupen, může žádat pouze koncový spotřebitel, který si dané zboží v zahraničí sám zakoupil,“ upřesnil Sahula.

Například v případě telefonů Sony je situace o něco jednodušší - při nákupu si stačí pohlídat, zda je daný model v distribuci i na českém trhu.

„Záruka je platná pro všechny mobilní telefony Sony Xperia, které byly zakoupené v členském státě Evropského hospodářského prostoru (EHS) nebo ve Švýcarsku či Turecku, ale pokud by ji chtěl zákazník uplatnit v ČR, musí být mobilní telefon Sony Xperia oficiálně distribuován také v ČR,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Channel Marketing Manager pro Českou republiku Kristýna Bernatová.

„Pokud by byl zakoupený mobilní telefon Sony Xperia, který by chtěl zákazník reklamovat, oficiálně určen pouze pro německý trh, pak záruku/opravu v ČR uplatnit nelze,“ upřesnila Bernatová s tím, že záruku/opravu uplatnit v ČR lze tedy pouze v případě, že daný model byl distribuován kromě Německa i v Česku - v takovém případě neplatí žádné omezení, co se uplatnění reklamace týče.

U telefonů Sony tedy platí, že produkt určený k prodeji v EHS, Švýcarsku či Turecku lze reklamovat v servisech v kterékoli zemi EHS, ve Švýcarsku i v Turecku, a to v rámci záručních podmínek platných v daném státě. Podmínkou ovšem je, že stejný produkt v dané zemi prodává autorizovaný distributor produktů Sony - zákazník si toto může ověřit prostřednictvím místního kontaktního střediska společnosti Sony.

„Zákazník by měl pamatovat na to, že některé služby nemusí být mimo zemi nákupu dostupné, například z toho důvodu, že produkt může mít jiné vnější nebo vnitřní díly oproti produktu prodávanému v dané zemi,“ upozornila Bernatová. Kromě toho by měli zákazníci brát na vědomí, že někdy nemusí být možné opravit telefony blokované na operátora.

Reklamovat v Česku telefony zakoupené v unijních státech, a to prostřednictvím jiné jazykové mutace internetového obchodu, je možné i u společnosti Alza.



„Pokud zákazník zakoupil zboží podle německé mutace našeho e-shopu, pak má právo reklamovat i v síti našich poboček v České republice. Považujeme však za nejvhodnější, aby takovou reklamaci zaslal přímo na adresu Alza.de dle pokynů na webových stránkách,“ informovala mluvčí Alzy Patricie Šedivá.