Reklama v SMS zprávách už má svá pravidla – ušetříme za hovorné?

Na konci letošního července se sdružení WAA (Wireless Advertising Association) dohodlo na přesných pravidlech pro rozesílání reklamních textů a obrázků na mobilní telefony. Reklamy budou v případě standardu GSM využívat klasických SMS zpráv a WAPu. Asociace ustanovila pravidla i pro standard CDMA a TDMA, ovšem ten v Evropě není dostupný, stejně jako japonský i-mode, pro který budou určena pravidla později. Uvedenými standardy by se měli řídit provozovatelé sítí mobilních telefonů, výrobci koncových terminálů i samotní zadavatelé reklam. Na co se můžeme těšit a bude to mít pro samotné uživatele nějaké výhody? Možná ušetříte.

SMS

V SMS zprávách bude možné volit mezi dvěma typy reklamního textu. První bude standardní reklamní SMS zpráva o plné délce 160 znaků. Druhou možností, jak oslovit majitele GSM telefonů, bude tzv. sponzorská zpráva, která bude mít pouze 34 znaků. Tato hodnota byla stanovena záměrně s ohledem na většinu současných mobilních telefonů, na kterých 34 znaků představuje 2 řádky textu. Sponzorská reklama bude vkládána do normálních SMS zpráv zasílaných například z internetové brány operátora a zabere právě jen 34 znaků z celé textové zprávy.

WAP

Větší možnosti pro zadavatele reklamy nabídne WAP, kde lze využít reklamu nejen textovou, ale také grafickou, případně kombinaci obou. V případě čistě textové reklamy bude na výběr 15 a 30 znaků fixně nebo 34 znaků rotujícího textu, tedy shodně se sponzorskou reklamou v SMS zprávách.

Grafická reklama ve WAPu bude omezena na následující rozměry: 80 x 8, 80 x 15, 80 x 20 a 80 x 31 obrazových bodů. Posledně uvedená hodnota bude ale dostupná jen na telefonech, které dokáží zobrazit plné čtyři řádky textu.

Kombinace textové a grafické reklamy ve WAPu kombinuje výše zmíněné možnosti, tedy 80 x 8 a 80 x 15 obrazových bodů spolu s jedním řádkem textu a pro telefony s větším displejem budou k dispozici i kombinace 80 x 15 obrazových bodů s dvěma řádky textu, nebo 80 x 20 bodů s jedním, či dvěma řádky textu.

Nejvíce agresivní formou bude reklama typu Interstitials, známá již z webových stránek. Tato reklama zabere celý displej telefonu a většinou předchází vámi požadované stránce ve WAPu. Její rozměry budou shodné s výše uvedenými rozměry grafické reklamy a pouze pro rozměr 80 x 31 obrazových bodů budou vyžadovány telefony s minimálně čtyřřádkovým displejem. Reklama Interstitials bude zobrazována vždy maximálně po dobu pěti sekund a pro mnoho uživatelů je potěšující informace, že za všech okolností musí mít uživatel možnost reklamu přeskočit.

PDA

U PDA osobních počítačů norma určuje parametry doporučené a podporované. Rozdílné hodnoty jsou samozřejmě pro přístroje s operačním systémem Palm a pro přístroje se systémem Pocket PC. Podporované hodnoty jsou sice primárně použitelné, ale s ohledem na osobní nastavení přístrojů uživatelem je nutné počítat s hodnotami doporučenými.

V případě přístrojů s OS Palm jsou doporučené hodnoty následující: 150 x 24 a 150 x 32 obrazových bodů. V druhém případě i s dvěma řádky textu. Podporované hodnoty jsou 150 x 18 a 150 x 40 bodů, včetně jednoho či třech řádků doprovodného textu.

U PDA s OS Pocket PC mají doporučené hodnoty rozměry: 215 x 34 a 215 x 46 bodů, v druhém případě opět s dvěma řádky textu. Podporované hodnoty jsou 215 x 26 a 215 x 58 obrazových bodů s jedním nebo třemi řádky textu.

Kdo jsi, že nám kážeš

Sdružení WAA, které hodnoty určilo, vzniklo v květnu roku 2000 spojením Internet Advertising Bureau´s Wireless Ad Council a Wireless Advertising Industry Association. Důležité je, že členy sdružení jsou významné společnosti působící na poli bezdrátové komunikace, především známé reklamní agentury, operátoři sítí mobilních telefonů, výrobci samotných přístrojů a další známé společnosti. Najdeme mezi nimi společnosti jako Motorola, Nokia, Microsoft, Ogilvy Interactive, Sprint PCS, AOL, AT&T, D2 a mnohé další. Prezidentem sdružení je Robert O´Hare, který jinak zastává funkci ředitele divize Mobile Commerce společnosti Motorola.

Hodnoty jsou určeny, zadavatelé reklam se mohou těšit na nové, přesně cílené kampaně a operátoři již teď započítávají do svých budoucích příjmů pěkně kulaté sumy z očekávaného reklamního byznysu. Uživatelé se naproti tomu mohou „těšit“ na neodbytné nabídky zboží či služeb, které je dostihnou téměř kdekoliv. Nikdo však ještě neví, nakolik budou reklamy na mobilních telefonech úspěšné? Pokud bude reklama vkládána například do SMS zpráv odesílaných z internetových stránek (tedy zdarma) musí uživatelé počítat s tím, že vložená reklama se časem stane běžnou součástí těchto služeb. Když je něco zadarmo, má provozovatel nárok na nepřímý zdroj příjmů, kterým se může stát právě krátká vložená reklama, podle terminologie "sponzorská vsuvka". Podobný typ reklamy již poměrně dlouho používají některé zahraniční i tuzemské SMS brány. Otázkou je, zda k tomuto přistoupí i samotní operátoři na svých SMS branách. Zatím se tak děje pouze na nezávislých serverech, které však nabízí odeslání SMS zpráv téměř kamkoliv.

O něco složitější bude vnutit zákazníkům reklamu na WAPu, který je i bez obtěžující reklamy daleko za předpokládaným stupněm obliby. Zde se nabízí možnost snížení ceny za surfování, za které by uživatel musel občas zhlédnout reklamu. Něco podobného, ale ve výrazně vtíravější formě nabízí v pilotním projektu svým zákazníkům například polský operátor ERA GSM, který účtuje výrazně nižší ceny hovorného výměnou za poslech reklamních vsuvek během hovoru. Více se o této službě dozvíte v tomto článku.

Pokud si reklamu na displeji svého mobilu nedokážete vůbec představit, tak buď zalovte v paměti, nebo se vydejte s mobilem do zahraničí. Příkladem totiž mohou být Cell Broadcast (CB) zprávy, které kdysi dávno zkoušel na některých místech používat Paegas a často se s touto službou můžete setkat u zahraničních operátorů. Principem je cílené rozesílání informací, které je omezené na určitou oblast, většinou v dosahu jedné základnové stanice. Obsahem může být reklama na místní služby nebo častěji informace o místě, kde se právě nacházíte. CB zprávy lze v téměř každém telefonu libovolně povolit nebo vypnout.

Pro mnoho uživatelů nebude reklama v SMS zprávách či pomocí WAPu ničím výrazně nepříjemným. Naopak velkou část zákazníků by takováto reklama mohla přivést do nepříčetnosti. Pokud jim za to nikdo nenabídne nějaké výhody, budou se zlobit. Fórum WAA zatím určilo přesná pravidla, jak bude reklama vypadat po technické stránce. Jak moc ovšem bude či nebude vtíravá, rozhodnou až samotní provozovatelé sítí mobilních telefonů, nechme se překvapit.