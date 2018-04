Reklama v mobilu nás bude ovlivňovat stále více, je to jen otázka času

Opravdový mobilní marketing však ten pravý „boom“ teprve čeká. Jako vzor toho, jak mobilní reklama bude možná jednou v budoucnu fungovat i u nás, si můžeme uvést Norsko. Tamní mobilní operátoři totiž poskytují streamovaný přenos některých televizních kanálů. To samozřejmě funguje v mnohých dalších evropských státech, ale skandinávské firmy drží primát ojedinělých mobilních reklam. Nejenže se objevují před většinou pořadů, ale mají za cíl uživatele upoutat a v žádném případě je otravnými slogany neodradit.

A jakým způsobem toho bylo docíleno? Jakmile se v Norsku registrujete do systému diváků 3G televizního přenosu, je vám nabídnut k vyplnění dotazník o vašem bydlišti, povolání a zájmech. Tento dotazník je následně uložen do databáze a díváte-li se na televizi v mobilním telefonu, operátor vám bude pouštět pouze ty reklamy, které by vás mohly skutečně zaujmout. Především díky personalizovanému systému inzerce ve vysílání se u Norů stala televize v mobilu jednou z nejoblíbenějších služeb.