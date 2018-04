Reklama v mobilu dostane i vás. Připravte se

Představte si, že by vám reklamy přestaly vadit. Nabízely by vám vždy jen ty produkty, o které byste měli skutečný zájem, nijak by vás neomezovaly a navíc byste s nimi mohli třeba i něco vyhrát. Přesně takový cíl si klade neustále se vyvíjející a čím dál populárnější mobilní marketing.

Mobilním marketingem se rozumí reklama distribuovaná prostřednictvím mobilních zařízení, tedy nejčastěji na displejích mobilních telefonů. Zařízení, které má drtivá většina tuzemské populace prakticky dennodenně při sobě, je ideálním řešením pro mnohé inzerenty.

O rozjezd reklamy v mobilu proběhlo v minulosti mnoho pokusů. Bylo však jasné, že aby tento typ inzerce mohl konkurovat zavedeným kanálům, jako jsou například televize nebo tisk, musí přinést něco nového. Inovace přišla s velmi efektivním nápadem - nabízet spotřebiteli vždy jen takovou reklamu, kterou on sám uvítá, bude ho zajímat a hlavně nebude otravovat.

Ukázalo se, že pro konzumenty doslova znechucené z vyskakovacích oken na internetových portálech, zdlouhavých a nicneříkajících televizních spotů či poštovní schránku zaplňujících letáků supermarketů se jedná o to pravé. A ve světě se tak začala inzerce přes mobil stávat úspěšnou a perspektivní.

Nechte si platit za reklamní SMS. Za každou dostanete dvě koruny

Asi každému se při pojmu mobilní marketing vybaví posílání nejrůznějších reklam prostřednictvím textových zpráv. Ačkoliv se s tímto způsobem inzerce do budoucna příliš nepočítá, v současnosti na poli mobilní reklamy hraje velkou roli.

I u nás je tento způsob vcelku rozvinutý. Jednoduše se můžete zaregistrovat na internetových stránkách reklamní agentury, mobilního operátora či jiné společnosti, vyplnit stručný formulář s vaším věkem, povoláním či zájmy a čekat, až reklamy začnou chodit.

A proč by to měl člověk dělat? Nejenže budete dostávat reklamy ušité na míru vašim potřebám, ale za každou přijatou textovou zprávu obdržíte i bonus. U mobilních operátorů je možné využívat vybrané služby zcela zdarma (například si bezplatně stáhnout obrázek, melodii nebo hru). Některé agentury vám pak za reklamní textovky budou dokonce platit. Průměrná cena za přijetí takové SMS zprávy se pohybuje okolo dvou korun.

Mobilní internet jako reklamní kanál budoucnosti?

Od reklamy určené pro poměrně úzkou skupinu uživatelů se přesuňme k mobilnímu internetu. Ten se totiž podle předpokladů stane hlavním reklamním kanálem v oblasti mobilního marketingu. Jen v České republice ho totiž podle dostupných informací využije více než milion lidí měsíčně.

Nejnavštěvovanějšími portály jsou ale zatím pouze wapové stránky samotných operátorů, tedy T-Zones, O2 Active a Vodafone Live. Na těch se pak v drtivé většině případů zobrazují pouze interní bannery operátorů, nikoliv jiných firem. Svědčí to o tom, že inzerenti u nás ještě zcela nepřehodnotili svůj přístup k nově nastupujícímu reklamnímu kanálu.

Pokud se podíváme do zahraničí, zjistíme, že máme co zlepšovat. Například ve Velké Británii je poměr návštěvnosti wapových stránek operátorů vůči ostatním firmám třicet ku sedmdesáti procentům. I u nás se ale situace pomalu mění - lidé prostřednictvím svého mobilního telefonu začínají navštěvovat i "neoperátorské" portály.

K rozvoji reklamy na mobilních internetových stránkách přispívá i fakt, že rozdíly mezi prohlížeči na telefonech a klasických počítačích se začínají vytrácet. Nejnovější modely mají displeje, které dokáží zobrazit reklamní banner ve vysokém rozlišení či například velmi kvalitně přehrát video.

Reklama součástí mobilního obsahu

Aplikace, hry, či dokonce mobilní televizní vysílání. I to může být vhodný prostor pro umístění reklamy. Důkazem úspěšnosti takového marketingu může být Norsko. Jakmile se u tamního mobilního operátora registrujete do systému diváků 3G televizního přenosu, je vám nabídnut k vyplnění dotazník o vašem bydlišti, povolání a zájmech.

Tento dotazník je následně uložen do databáze a díváte-li se na televizi v mobilním telefonu, operátor vám bude pouštět pouze ty reklamy, které by vás mohly skutečně zaujmout. Především díky personalizovanému systému inzerce ve vysílání se u Norů stala televize v mobilu jednou z nejoblíbenějších služeb.

Vyfoťte grafický kód a dozvíte se víc!

Slibným reklamním formátem jsou speciální grafické kódy, takzvané beetagy. Ty mohou být umístěny prakticky kdekoliv - na nástěnce, v časopise, v novinách nebo třeba na obalu čokolády. Díky speciální aplikaci pak stačí pomocí mobilního telefonu takový kód vyfotografovat a na displeji se vám následně zobrazí doplňující informace.

A jak taková technologie funguje v praxi? Pokud například čtete novinový článek a pod ním je umístěný beetag, po jeho vyfocení se vám na mobilu například otevře internetová verze textu nebo se přehraje související video umístěné na stránkách listu. Jestliže by u článku byla anketa, uživatelé by jednoduše vyfotili grafický kód pod ní a následně by mohli pomocí speciálního formuláře vyjádřit svůj názor nebo hlasovat.

Speciální grafický kód - BeeTag

Nové technologie již využila například společnost Coca-Cola. Před časem poskytla čtyřicet milionů lahví s nápojem Sprite, na kterých byl natištěný specifický grafický kód. Jakmile si uživatelé zdarma stáhli aplikaci pro čtení těchto kódů, po vyfotografování každé lahve získali přístup ke značkovému mobilnímu obsahu, tedy nejrůznějším obrázkům, melodiím a hrám.

Největší překážkou v rozšíření těchto speciálních grafických kódu je fakt, že pro jejich dešifrování je zapotřebí specifická mobilní aplikace. Uplatnění tedy naleznou především v době, kdy bude tato čtečka uživatelům distribuována snadným a rychlým způsobem.

Bluecasting - ideální řešení na frekventovaných místech

Jedním z moderních nástrojů marketingové komunikace, která již byla v několika případech testovaná i v České republice, je takzvaný bluecasting. Na místech, kde denně projde větší množství lidí, se instalují bezdrátové moduly, které v okruhu několika metrů automaticky rozesílají určitou zprávu, obrázek, či dokonce mobilní hru. Jde-li tak uživatel, který vlastní mobilní telefon se zapnutou technologií Bluetooth, okolo takového místa, je mu nabídnuta například hudební skladba či jiný prvek mobilního obsahu.

Letos byla technologie použitá například v rámci slovenského hudebního festivalu Pohoda. Pokud jeho návštěvníci měli mobilní telefon s aktivovanou technologií Bluetooth a byli v takzvaném viditelném režimu, obdrželi kompletní program účinkujících. Jednalo se tak o užitečnou službu samotným uživatelům.

Tento typ inzerce však do určité míry popírá výhody mobilního marketingu, který si za cíl klade neotravovat uživatele nevyžádanou reklamou. Pokud totiž bluecasting bude použit na frekventované ulici (například před rychlým občerstvením), reklama bude doručena každému kolemjdoucímu.

Pomocí bluecastingu se dá vytvořit nespočet velmi zajímavých reklamních kampaní. Představte si, že by automobilka uspořádala soutěž o auto. Po městě by rozmístila několik bluetooth modulů, přičemž každý by na mobilní telefony v okolí rozesílal jednu část hry puzzle. Cílem by bylo v co nejkratším čase poskládat skládačku. Abyste vyhráli, museli byste tak oběhnout celé město. Na každém stanovišti by samozřejmě bylo umístěno dostatečně velké logo společnosti, aby se kampaň stala efektivní a povědomí o značce rostlo.

Co stojí mobilnímu marketingu v cestě?

Problémy v cestě k větší úspěšnosti mobilního marketingu spočívají především v nákladech na vytvoření reklamních kampaní. Finanční prostředky, které inzerent musí vynaložit k oslovení zákazníka, jsou prozatím vysoké, dopad kampaně ale zatím nejistý. Mnohým se tak spíše vyplatí spolehnout se sice na dražší, ale přesto zavedené a osvědčené reklamní kanály.

Další nevýhodou je nedostatečné pokrytí republiky vysokorychlostním internetovým připojením, se kterým mobilní marketing počítá nejvíce.

Překážkou jsou do jisté míry i technické rozdíly mezi jednotlivými modely telefonů. Liší se jak v rozlišení displeje, tak například v typu internetového prohlížeče. Zatím tedy zadavateli reklamy nelze stoprocentně slíbit, že animovaný banner se zobrazí všem uživatelům zcela bezchybně.

Mobilní reklamě se nevyhnete. Je to jen otázka času

Čeští uživatelé jsou v přijímání nových technologií a služeb poměrně konzervativní. Inzerenti a reklamní agentury jsou si toho samozřejmě vědomi, a moderní marketingové technologie, jako je bluecasting nebo beetagy, se tedy v mnohem větší míře testují v zahraničí.

I u nás se ale situace mění. Průzkumy ukázaly, že uživatelům reklama zasílaná prostřednictvím mobilních telefonů nevadí; obzvláště pokud za ni navíc dostanou zaplaceno. Moderní formy mobilního marketingu se do České republiky nezadržitelně řítí. Až se proto na vašem displeji zobrazí reklama, která vás nezdrží, pobaví, či dokonce potěší, dorazily i k vám.