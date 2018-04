Reklama našich operátorů mobilních sítí proniká do světa! Kdo z vás sledoval fotbalové utkání Francie - Španělsko, mohl si těsně před začátkem zápasu všimnou fanouška s mobilním telefonem. Okolo něj všichni zpívali francouzskou hymnu, on spolu s dalšími držel jednou rukou velikou francouzskou vlajku a druhou třímal mobilní telefon. Měl jej u ucha a někomu buď přibližoval atmosféru na stadionu krátce před zápasem nebo jen dělal to co známe z reklam na předplacené telefony. Prostě toho druhého nechal poslouchat, co se na stadionu děje. Může to znamenat, že reklamy z našich televizních stanic sledují i ve Francii. Může to také znamenat, že mobilní šílení je celoevropskou záležitostí. Druhá možnost se jeví jako pravděpodobnější.