Reklama na iPhone byla v Británii označena za klamavou

"All the parts of the internet are on the iPhone", tedy v českém překladu "všechny části internetu jsou v iPhonu". Tento reklamní slogan mohou lidé slýchat v televizních spotech ve Velké Británii. Tamním úřadům se to ale nelíbí.

ASA (zkratka spojení Advertising Standards Authority), tedy nezávislá britská obdoba tuzemské Rady pro reklamu, popírá pravdivost reklamního sloganu na multimediální telefon Apple iPhone.

Její zástupci tvrdí, že prohlížeč Safari, který je v telefonu předinstalovaný, například nepodporuje platformy Flash nebo Java. Tyto prvky jsou přitom součástí mnoha internetových portálů.

Pokud si uživatel tyto stránky otevře, animace nebo nejrůznější grafické detaily ve zmíněných platformách se mu načtou jen částečně nebo se nenačtou vůbec.

"Protože iPhone nepodporuje Flash a Javu, nemůžete si prohlížet internet v plném rozsahu," řekl BBC Olivia Campbell, mluvčí agentury ASA. Společnost Apple to nijak komentovat nechtěla.

Otázkou je, do jaké míry tvrzení agentury prozatím dobré jméno iPhonu poškodí. Odborníci tvrdí, že lidé budou o dokonalosti tohoto přístroje přesvědčeni i nadále.