Reklama na čínskou podnikatelskou idylu: u Huawei je skoro všechno nej

Čínský socio-kapitalismus v praxi: druhou největší firmu světa na výrobu telekomunikačních technologií vlastní zaměstnanci. Huawei je ryze soukromý podnik, který založil bývalý armádní důstojník Žen Čeng-fej. Zaměstnaci si akcie ale kupovat nemohou, dostávají je za odměnu. Díky tomuto systému si zakladatel firmy nadále drží nad telekomunikačním obrem kontrolu. Přitom vlastní jen 1,42 procenta akcií. A je považován za jednoho ze sta nejbohatších Číňanů.

Budovy v centrále Huawei v Šen-čenu. Modrá je jedinou výškovou, jinak si na vysoké budovy u této firmy nepotrpí. Na rozdíl od zbytku města, respektive země či celého regionu. (firemní snímek Huawei)

Ovšem kdo by čekal tvrdý život v bídných podmínkách, bude překvapený. Alespoň na první i druhý dojem určitě. Naopak, vše vypadá jako reklama na silnou firmu, špičkové technologie a výborné pracovní podmínky. Až na motivační plakáty, které posouvají čínský kapitalismus z našeho pohledu trochu zpět do dob reálného socialismu. Tady se stále lidé motivují světlými zítřky, překonáváním plánu a dodržováním bezpečnosti na pracovišti. Kdo ale byl někdy v Asii, tak dobře ví, že tohle je prostě specifikum jihovýchodní a východní části kontinentu, nikoliv nezbytně nějaké postkomunistické manýry.

Pohled do závodní jídelny v Šen-čenu, konkrétně do sekce muslimské kuchyně. (firemní snímek Huawei) Ve zdravém těle zdravý duch. V šen-čenském kampusu jsou i mnohá sportoviště. (firemní snímek Huawei)

Huawei rozhodně není montovna výrobků, ale komplexní výrobce. Více než polovina ze 120 000 zaměstnanců pracuje ve vývoji. I proto se firmě daří. S telekomunikační infrastrukturou je dvojkou na trhu po Ericssonu a dominuje především na rozvojových trzích, silná je i v Evropě. Zakladatel Žen Čeng-fej přitom na konci osmdesátých let začal jako překupník telekomunikační infrastruktury z Hong Kongu pro lokální čínské operátory. A začal růst stejně jako město Šen-čen, kde firma sídlí. Pod pokličku nablýskaných areálů a usměvavých zaměstnanců ale nemá návštěvník možnost proniknout.

Centrála ve městě zázraků

Sídlo společnosti leží ve městě Šen-čen na jihovýchodě země vedle Hong Kongu. Do konce sedmdesátých let malá rybářská osada získala na začátku osmdesátých let status speciální obchodní zóny. Rozkvět se ovšem datuje do roku 1992, kdy město navštívil bývalý nejvyšší tajemník Teng Siao-Pching, aby agitoval za ekonomické reformy. Z blízkého Hong Kongu (který leží fakticky přes řeku) se mu podařilo nalákat investory. Výsledek? Po dvaceti letech město, které lze velmi příznačně nazvat křemíkovým pupkem světa.

V pozadí je nejvyšší budova v Šen-čenu. Jmenuje se Kingkey 100, meří 439 metrů a má sto pater. Momentálně je to desátý nejvyšší mrakodrap na světě. Hlavní nákupní ulice v Šen-čenu. Ale pozor, jen na elektroniku. Výběr je obrovský, ceny z našeho pohledu nikterak zajímavé. Sami obyvatelé Šen-čenu jezdí pro levnou elektroniku do vedlejšího Hong Kongu.

Šen-čenská aglomerace má dnes asi 15 milionů obyvatel (!), pět linek metra, mezinárodní letiště, jeden z nejvyšších věžáků na světě a stále se rozrůstající města v okolí. Huawei zde má odbočku na dálnici (pro zajímavost, druhý směr z křižovatky patří gigantu Foxconn) a obrovský kampus s kancelářskými budovami, vývojovým centrem, distribučním skladem, vlastním vzdělávacím institutem i obytnými budovami pro zaměstnance a vedení firmy. Prostě vše na jednom místě, včetně hřiště a další infrastruktury. V areálu jezdí vlastní mikrobusové linky, což je nezbytné, pešky by to bylo z jedné části do druhé na hodně dlouhou procházku.

Zaměstnanci firmy před výškovou budovou v centrále v Šen-čenu. (firemní snímek Huawei)

Vedle poklidného provozu na chodbách překvapí evropského návštěvníka i naprostý pořádek v celém areálu firmy. Na vnitřních cestách jezdí jen pár firemních vozů, v celém areálu jsme neviděli žádná zaparkovaná auta a ani motorky. Pro ně má firma připravené podzemní garáže a navíc velká část zaměstnanců bydlí poblíž nebo přímo v areálu. Což platí i pro nejvyšší manažery. Kampusu tak dominuje bohatá parková úprava, která těží ze subtropického klimatu v Šen-čenu. I v lednu je zde přes den 20 stupňů.

Žádné foto

Návštěvník firmy si s běžným zaměstnancem nepopovídá. Není na to čas ani prostor a kromě toho je tu silná jazyková bariéra. Ovšem průvodci, jako v našem případě Danielle (západní přezdívky jsou zde běžné), umí anglicky výborně. Danielle se dokonce nenechala překvapit naší žádostí, že vedle centrály chceme vidět i továrnu. Přesto že to původně nebylo v plánu, je vše bez problémů zařízené. Ovšem fotoaparáty a mobily musí zůstat ukryté. Tady fotí jen firemní fotograf a jen jednou u vchodu, aby nám následně mohl přinést společnou fotografii v apartním rámečku.

Na firemním snímku si nějaká delegace prohlíží možnosti napájení BTS v odlehlých oblastech. V pozadí je ale zajímavější pečlivě vyvedený plot okolo BTS pro rozvojové trhy.

Ale nejdřív na náš čeká obří kampus s jednou výškovou a mnoha obrovskými budovami. Návštěva je rychlá a věcná. Nejprve prezetační hala číslo jedna. Je zde restaurace, jezdící schody a dal by se tu hrát fotbal. Na výstavce nejvíc obdivujeme základnové stanice pro rozvojové trhy. Podobné technologie jsou k vidění na každém veletrhu, ale tady si Huawei dal záležet na celkové kompozici. Celé stavbě dominuje mohutný plot s ostnatým drátem. Aspoň je vidět, co je při stavbě takové stanice (nejen) v rozvojových zemích důležité.

A další aplikace pro rozvojové trhy: co takhle robot doktor? Sednete si před přístroj, vložíte do něj ruce a podle vybavení vám provede stroj menší či větší automatickou zdravotní prohlídku. Doktor přitom sedí stovky kilometrů daleko a data k němu doputují po internetu.

Nebezpečný růst platů

Výrobní závod má Huawei asi 40 kilometrů od svého sídla v městě Tung-kuan. Cesta vede po dálnici v téměř nekončící zástavbě, respektive v její neustávající výstavbě. Všude rostou sídliště dvaceti a více patrových domů, což na jednu stranu působí zvláštně, ale na druhou je s ohledem na počet obyvatel logické.

Zaměstnanci továrny v Tungkuanu se rozhodně po areálu firmy bezcílně nepotulují. Aby na snímku byla alespoň tato dvojice pracovníků, jsme museli čekat několik minut. V pozadí jeden z motivačních transparentů, tentokrát o důležitosti bezpečnosti práce.

Továrna Huawei v Tung-kuanu aktuálně zaměstnává na ploše 350 000 metrů čtverečních deset tisíc lidí. Marcus Ni, manažer továrny nám nechtěl prozradit průměrnou mzdu zaměstnanců, ale tvrdil, že je nad průměrem v regionu. Ten je podle dostupných údajů v přepočtu zhruba 10 000 korun. Minimální mzda v regionu vzrostla od letošního února v přepočtu na 4 500 korun. A to je už mnohem víc než třeba na Ukrajině. I proto je výroba v továrně postavena již nikoliv na manuální práci, ale na moderních automatech. Obsluha ovládá především počítače a pak také sleduje nástěnky, kde je pomocí smajlíků hodnocena každý den. Většina zaměstnanců měla u svého portrétu hodnocení pozitivní, černých ovcí bylo pomálu. A samozřejmě nechybí ani zaměstnanci měsíce.

Celým závodem, který se má rozrůst na více než milion metrů čtverečních a o dalších 7 000 zaměstnanců, se opět nese klidný provoz. Skupinky se pohybují organizovaně, samostatně se "courají" jen manažeři. Nezbytné jsou speciální oděvy, jejichž barva odlišuje kmenové zaměstnance od návštěv nebo od pracovníků dodavatelských firem. A zapomenout nesmíme na všudypřítomné motivační plakáty vyzývající k překročení plánu nebo upozorňující na bezpečnost práce.

Pořádek musí být. Čekající zaměstnanci drží formaci na nádvoří továrny v Tungkuanu.

Manažeři dohlížejí na výrobu přímo z výrobních hal, své otevřené kanceláře mají přímo u výrobních linek. V provozu jsou jen ty linky, kde probíhají aktuální zakázky. Na sklad se nevyrábí, všechno zboží má již své odběratele. Závod v Tung-kuanu vyrábí především komponenty telekomunikační infrastruktury, mobilní telefony se zde do výroby podle Marcuse Ni dostanou až po rozšíření kapacity. Zatím je vyrábí externí firma (pravděpodobně Foxconn), případně jednotlivé části vznikají v jiných závodech firmy.

V distribučním skladu jsme se přesvědčili, že Huawei si příliš neláme hlavu s embargem USA na vývoz do Íránu. Plno beden směřovalo do Teheránu, další zásilky byly připraveny pro zákazníky v Saúdské Arábii, Brazílii, Súdánu, Indonésii nebo pro lokální trh. Ze stejné továrny směřují síťové komponenty i na český trh, kde je Huawei momentálně asi nejdůležitějším dodavatelem infrastruktury pro operátory.

V Šanghaji se nevyrábí, jen vymýšlí

Na rozdíl od celoročně teplého Šen-čenu není lednová Šanghaj tak vzdálená od středoevropského klimatu. Teplota se pohybuje od lehkých mrazíků do plus deseti stupňů. Ve vzduchu je ale už cítit jaro, které přijde mnohem dřív než u nás. Příjemnou změnou po příletu ze šedé zimní Evropy jsou ovšem stále zelené keře a stromy. A právě před vývojovou centrálou Huawei zahradníci překopávají okrasnou zahradu. Jen stěží ale bude sloužit pro obědové pikniky zaměstnanců.

Šanghajské výzkumné a vývojové centrum.

Ti totiž na procházení v parku asi nebudou mít čas. Na chodbách v obřích prostorách nejdelší průběžné budovy v Šanghaji, která má na délku rovný kilometr, se nachodí víc než dost. Ale v pracovní době je v obrovské dvoraně nezvykle prázdno, asi jako u nás o víkendu. Sem tam se někdo rychle přesunuje z kanceláře do kanceláře, ale před budovou není ani noha a na recepci jen recepční. Prostě čínská pracovní morálka v praxi.

Firemní fotografie vývojového centra Huawei v Šanghaji. Každé křídlo šanghajské budovy má na délku 400 metrů. Firemní fotografie Huawei je bez lidí, při naší návštěvě ale v obří hale o mnoho víc lidí nebylo.

V ukázkové kanceláři rozhodně není plno, dokonce až překvapivě prázdno. Na druhou stranu velký open space je rozdělen přepážkami na menší sekce. Huawei vsadil na Cloud, jak také dnes jinak a tak jednotlivá místa mají jen monitor, klávesnici a připojení k internetu, naopak žádný počítač. Díky tomu funguje ve firmě volný zasedací pořádek. Kdo dřív přijde, může si místo vybrat. A jak se rozdělují úkoly? Stačí k tomu plechová bílá tabule. Buď se plán napíše fixem, nebo se přišpendlí magnetkami. A přece nás jedna věc zarazila; je zde neobvyklé ticho. Žádné povídání, ale jen pohroužení do práce.