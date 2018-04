Útok na konkurenty: Samsung je přeceňovaný a Apple jen kopíruje

Svými reklamními kampaněmi je HTC poměrně proslulé. V uplynulých dvou letech značku například reprezentovali herci Robert Downey jr. a Gary Oldman. Nyní se HTC pouští do hudebního projevu, v čemž jim asistuje rapper Doc G. Svou tvář také klipu zapůjčil ředitel a zakladatel firmy Peter Chou.

Ještě donedávna samo sebe HTC označovalo jako „quietly brilliant“ (tiše brilantní), tato doba je však dávno pryč a naopak se pozornosti dožaduje spíš velice hlučně. Nejspíše to bylo potřeba, neboť tržby za posledních několik let značce spíše klesaly, až teprve na konci loňského roku zaznamenalo HTC nárůst.

Nový klip má v tomto duchu prezentovat svůj poslední top model HTC One M8. Dočkáváme se standardních pochval krycího skla, dvou reproduktorů a výdrže baterie, ale také poměrně okázalého útočení na konkurenční Samsung Galaxy S5 a Apple iPhone 6. Ty v klipu skutečně vystupují v podobě maskotů navlečených do kostýmů ve tvaru těchto telefonů

„Váš telefon byl celý ze skla, proč to teď měníte?“ zní jedna z narážek na Apple. „Trvalo vám imitátorům šest pokusů, než jste to měli správně,“ přidává hned další. „My vlastníme vesmír, váš Galaxy je přeceňovaný,“ obouvá se rapper také do Samsungu. Zakončení klipu pak představuje prohlášení: „Nejlepší smartphone, jaký byl kdy vytvořen. One M8, mnohem lepší než veškerá konkurence.“

Ačkoliv je hned zkraje jasné, že reklama má spíše pobavit a šokovat než nějak seriózně reprezentovat produkty HTC, ve výsledku tato kampaň působí parodicky, zesměšňuje sebe sama. Celá řada zahraničních serverů označuje video jako naprostý propadák a fanouškovské názory jsou také hodně rozporuplné.