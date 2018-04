Na českém internetu je momentálně nejrozšířenější formou inzerce nákup určitého umístnění reklamního pruhu po určitou dobu. Stouto metodou přišel vroce 1996 Seznam a všechny ostatní servery ji převzaly. Jde tedy o formu koupě reklamních balíků, kitů. Tato metoda má některé výhody pro inzerenta: reklamní pruh je poměrně pevně umístěn - typicky jako jeden zněkolika střídajících se pruhů na určitých stránkách. Na druhou stranu není zcela jisté, kolik lidí takto umístněný pruh uvidí - situace záleží na momentální návštěvností reklamního místa, takže je třeba být snávštěvností poměrně detailně seznámen. V současné době oba dva výrazně inzertně profilované servery - Seznam a Mobil server - přecházejí na ve světě rozšířenější formu inzerce: nákup impresí, tedy shlédnutí reklamy. Tato inzerce je pro klienta nepoměrně jednodušší, přehlednější a snadněji pochopitelnější. Klient si kupuje určitý počet shlédnutí reklamy, za které platí určitou cenu. Může si koupit určitý počet shlédnutí - například 100 000 shlédnutí (impresí) případně může stanovit, že chce inzerovat měsíc na těchto stránkách a poté zaplatí dohodnutou cenu za výsledný skutečný počet shlédnutí - impresí. Výhoda je markantní: inzerent může snadno srovnat cenu inzerce na jednotlivých serverech, nemusí se zajímat o statistiky návštěvnosti, ale pouze o strukturu čtenářů, která musí odpovídat jeho záměrům. Nevýhoda pro servery je zřejmá: tato metoda je nepoměrně náročnější na zpracování, nežli reklama formou nákupu časovaných kitů. Na druhou stranu lze zhodnotit každé místo na serveru, aniž by byl inzerent poškozen, lze také poměrně jednoduše odstranit nutnost změny cen vzhledem k měnící se návštěvnosti. Pro svoji jednoduchost je nákup impresí ve světě nejrozšířenější metodou a dá se očekávat, že v krátké době se stane nejrozšířenější metodou i vČeské republice, neboť jeho přínos a zpřehlednění pro inzerenty je výrazné. Co potřebujete vědět? CPM je údaj, který značí cenu za tisíc shlédnutí - impresí - reklamního pruhu. VU SA začíná cena CPM mezi 20 - 40 USD a mění se vzávislosti na odkoupených impresích (množstevní slevy) nebo vzávislosti na aplikovaných filtrech (příplatky) - například se reklamní pruh ukazuje jen lidem z domény edu a používajících operační systém Apple OS. Systémy filtrů nemají v České republice valného významu, nahrazuje je rozvaha nad vhodným zaměřením serveru.