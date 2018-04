V nejnovější reklamě Applu hraje Karlův most

Reklama běží od úterý v USA a zobrazuje šťastné uživatele produktů Applu. Děti v asijské škole, které se vzdělávají s iPadem, ženu, která si užívá jízdu metrem se sluchátky na uších, rodinnou oslavu s promítáním fotografií či videí a další záběry. Všechny jsou nekonkrétní, jen jeden zobrazuje přesné místo.

A tím je pražský Karlův most, kde se zamilovaná dvojice fotí pod deštníkem iPhonem. Záběr to je krátký, ale pro našince zcela jasně identifikovatelný. Je však možné, že budou existovat i jiné verze, kde bude záběr na Prahu výraznější. Pak by to jistě byla dobrá reklama i pro naše hlavní město.

Spot není zaměřený na žádný konkrétní produkt, ale s klidným a působivým hudebním podkresem vysvětluje základní principy výrobce. "To je ono. To je to, na čem záleží: zážitek z produktu. Jak na někoho zapůsobí," odříkává mužský hlas, když se objeví právě záběr z Karlova mostu.

Klíčové spoty Applu obvykle zhlédne několik milionů lidí po celém světě. Zatím reklama běží jen v USA, ale Apple ji velmi pravděpodobně použije i na dalších důležitých trzích.