Když to není iPhone, není to iPhone, říká Apple v nových reklamách

Apple v dvojici reklam vyzdvihuje jedinečnost iPhonu v tom, že firma navrhuje telefon jak po hardwarové stránce, tak i po stránce softwaru. Díky tomu může telefon fungovat jako jeden harmonický celek, software a hardware přístroje se doplňují. S touto výhodou telefonu pracuje především reklama s názvem Hardware & Software.

Druhý klip nazvaný Loved zdůrazňuje, že 99 % uživatelů iPhonu svůj telefon miluje, ve třiceti sekundách se pak mihne celá řada funkcí, ale na žádnou není kladen zvláštní důraz. Obě reklamy pak končí sloganem „If it’s not an iPhone, it’s not an iPhone”.