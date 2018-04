Rekapitulace současného úvěrového porfolia SPT Telecom

Tento příspěvek je rekapitulací úvěrového portfolia SPT Telecom - tedy zpráva, kterou na valné hromadě společnosti přednesl finanční ředitel Urs Kamber.

Úvěry od Evropské investiční banky (1993)

Tzv. EIB 1 je 124 mil DEM, její splácení začalo letos a poslední splátka bude v roce 2008.

EIB 2 je 56 mil DEM, splácení začne v roce 2000 a poslední splátka bude v roce 2009.

Celkově je tedy dluh vůči EIB ve výši 180 mil DEM.

Tyto úvěry jsou na bázi EIBOR, která je použita aktuálně pro každou jednotlivou tranši a poté zůstává fixní. Výše sazeb se pro jednotlivé tranše pohybuje mezi 6,5 7%. Sami vidíte, že při porovnání se současným desetiletým benchmarkem na úrovni 4°I° jsou sazby vysoké.

Úvěr byl využit k budování digitální překryvné sítě.

Korunový dluhopis 1MId (1994)

Byl emitován ve spolupráci s Komerční bankou; fixní kupón je 12,5°%. Dluhopis je splatný v příštím roce. Prostředky byly opět použity na investiční program.

Úvěr 2 Mld CZK od České spořitelny (1995)

Je na bázi PRIBID, jeho první polovina .je splatná příští rok a zbytek v roce 2000. Jeho použití je explicitně vyjádřeno v úvěrové smlouvě jako investiční účely společnosti.

Zde bych chtěl připomenout, že teprve po tomto úvěru do společnosti přišel strategický partner se svým vkladem 1,3 Mld USD.

Syndikovaný úvěr 750/500 mil USD (1996)

Jde o revolvingový víceměnový syndikovaný úvěr na bázi LIBOR + 0,25%. Splatnost je v roce 2001. Aranžérem byly Chase Manhattan Bank a CITIBANK. Vzhledem k plánovaným nižším investicím v budoucích letech byla výše tohoto úvěru snížena na 500 mil USD. Celková výše jeho čerpání je na základě aktuálního kurzu USD/DEM 1,7 zhruba 140 mil USD. Plánuje se jeho další čerpání v příštích letech. Tento úvěr výrazně rozšířil mezinárodní povědomí o SPT Telecom, jako o kvalitní investici, což nám výrazně pomohlo v dalších letech při získávání nových zdrojů.

Jak sami z charakteristiky úvěru vidíte, otázka proč byl vzat, když tu byly stále prostředky partnera, se stává nerelevantní. Je obecně známo, že takovýto úvěr lze čerpat (a také tak čerpán je) pouze, když je potřeba, nebot' funguje jako komitovaná linka. Jeho existence se v rozvaze objeví až po čerpání první tranše. Tato linka dnes tvoří nezbytnou zálohu financování našeho investičního programu.

Korunový dluhopis 7MId (1997)

Tento dluhopis byl, jak všichni víte, největší firemní emisí v České republice a měl hned dvě pozitiva

přinesl sedmileté zdroje, což umožnilo zlepšit časový profil úvěrového portfolia

přinesl významný objem korunový prostředků, což bylo důležité z titulu investičního programu

Výše fixního kupónu je 11,3%. Za zmínku stojí načasování emise, kterou jsme uskutečnili krátce před květnovými událostmi na českém finančním trhu, jejichž důsledky všichni znáte.

Standard 8 Poor's "A" rating v červnu 1997

Tento rating byl jasným signálem, že cesta nastoupená společností je správná. Všichni, kdo jste měli možnost se ratingového procesu někdy účastnit, potvrdíte, že jde téměř o due diligence - čili detailně se hodnotí vše - od podnikatelských aktivit po kvalitu managementu. Tento rating dále usnadnil společnosti přístup k investorům a zlevnil cenu dalšího financování.

Privátní emise 250 mil DEM (1997)

Jde o privátní emisi dluhopisů denominovaných v DEM se splatností 15 let a pevnou sazbou 6,635%. Aranžérem emise byla investiční banka Morgan Stanley. Prostředky byly použity výhradně k restrukturalizaci úvěrového portfolia a vylepšení jeho časového profilu.

Eurooblígace 750 mil DEM (1998)

Tato nesmírně úspěšná emise opět posílila mezinárodní investorské povědomí o SPT Telecom, jako o špičkové investici. Přestože náš původní plán byl emitovat pouze 500 mil., poptávka byla taková, že jsme bez jakýchkoliv potíží emitovali uvedený objem a dokonce bylo možno jít výš. Obligace jsou pětileté s pevným kuponem 5,125%. Jejich emisi jsme uskutečnili ve spolupráci s Deutsche bank. Pokud se podíváte, jak jsou dnes obchodovány, je spread nad benchmarkem v úrovni 1,2% , což je např. pouhých 50% z toho, jak je obchodován Českou republikou garantovaný dluhopis Aera.

Stejně, jako u jmi mld dluhopisů z roku 1997 stojí za zmínku načasování emise, která byla uskutečněna před tzv. Ruskou krizí, jejíž důsledky znáte - vyšší opatrnost investorů vůči východoevropskému regionu, horší dostupnost a výrazně vyšší ceny zdrojů.

Moody's rating "Baa1" v říjnu X998

Tímto ratingem ohodnotila společnost Moody's vydané euroobligace.~ Štejně, jako u ratingu S&P jde i v tomto případě o nejvyšší možné ohodnocení společnosti, nebot' je stejné, jako ocenění České republiky.

Celková dluhová pozice

Přičteme-li k výše uvedeným aktivitám ještě drobné zbytky dodavatelských úvěrů, dostáváme se na konci letošního roku k celkové částce 35,5 Mld korunového ekvivalentu (USD/CZK 31, DEM/CZK 18). Protože ne všechny prostředky z Euroobligací byly již použity, počítáme, že by čisté zadlužení ke konci tohoto roku mohlo dosáhnout max. 30 Mld. I když však vezmeme částku 35,5 Mld a srovnáme ji s celkovou zadlužeností na začátku roku 1995, která činila tehdy 8,7 Mld., dostáváme se k celkovému nárůstu pouze o 26,8 Mld.

Tímto se dostáváme k druhé, sice kratší, ale o to důležitější části

Zasazení celkového dluhu do souvislostí

Obsahem tohoto bodu není nic jiného, než to, co jste si nepochybně udělali sami, a totiž sumarizace investičních aktivit od roku 1995 do současnosti a jejich porovnání s generováním zdrojů. Informace pocházejí z výročních zpráv a z výsledků za třičtvrtě roku 1998.

Sečtením investičních částí výkazů cash-flow se dostaneme za uvedené období k částce 107 Mld, uvažujeme-li objem investic pro letošní rok ve výši pouze 31 Mld.

Vklad partnera činil kurzem USD/CZK 31 celkově 40 Mld., a použitelné zdroje generované společností v uvedeném období dosáhly stejné úrovně. Celkově tedy máme 80 Mld. vlastních zdrojů.

Jak si nyní sami spočítáte, rozdíl mezi těmito zdroji a celkovými investicemi je právě částka čistého navýšeni dluhu, tedy oněch necelých 27 Mld. korun. Jak je zřejmé, pouze triviální matematika a veřejně dostupné informace stačí k tomu, aby byly na pravou míru uvedeny v poslední době se objevující nekvalifikované komentáře.

Vážený průměr úrokových sazeb na celém portfoliu je i při zohlednění zajišt'ovacích transakcí výrazně pod 10%, což je ve srovnání s možnostmi financování na českém trhu jednoznačně kladný výsledek. Také časový profil je velice příznivý, nebot' první významnější splátka bude až v roce 2001.

Pokud jde o strukturu portfolia, z první části mého příspěvku vyplývá, že z téměř 30 samostatných úvěrů, které jsme měli za zdaleka ne ideálních podmínek z období před příchodem strategického partnera, je dnešní portfolio právě jen oněch osm projektů uvedených výše, ze kterých navíc v příštích dvou letech dva zmaturují.

Portfolio je dnes snadno řiditelné, stabilní pokud jde o strukturu investorů a příznivě časově rozložené.

Bylo postaveno tak, aby prioritní cíl společnosti, tj. investiční program pro obnovu a modernizaci sítě, nebyl v žádném okamžiku ohrožen nedostatkem financování. Také se v minulosti, o které je dnes řeč, nikdy nestalo, že bychom potřebné prostředky sháněli na poslední chvíli.

K jeho neméně důležité charakteristice - splatitelnosti - jsem se právě dostal v následující závěrečné části.

Splácení úvěrů

Jistě se mnou budete souhlasit s tím, že strategické plány nemohou být zveřejňovány: přesto ze simulovaného modelu cash-flow vyplývá, že i při určité ztrátě tržních pozic a následně snížením čistého zisku v souvislosti s uvolněním trhu a při zachování dostatečné míry investic nebudeme mít problémy se splácením jakékoliv části dluhového portfolia.

Zde bych chtěl tento příspěvek ukončit. Máte-li na toto téma nějaké dotazy, rád vám je zodpovím bud sám nebo moji kolegové.

Urs Kamber - SPT Telecom