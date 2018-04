Reinkarnace legendy: Nokia E52 je důstojným nástupcem modelu 6310

Novinku jsme měli možnost krátce vyzkoušet přímo v polské Varšavě, kam nás výrobce pozval na její představení. - čtěte Nokia představila manažerský model E52 s téměř měsíční výdrží

Jak prozradil vicepresident Nokie odpovědný za Eseries Ilari Nurmi, cílem vývojářů bylo nabídnout telefon, který sice bude na první pohled vypadat jednoduše, přesto ale bude výkonným pracovním nástrojem.

Ilari Nurmi představuje novou Nokii E52

Přístroj vybavený operačním systémem Symbian je klasický bartype, nepotvrdily se tedy spekulace, že půjde o slider. Jako ostatní modely Eseries, i E52 je uložena v kovovém šasi (v tomto případě hliníkovém). Dílenské zpracování je tentokráte na jedničku. Přístroj nabídne všechny pokročilé funkce, včetně rychlých datových přenosů, wi-fi i GPS.

Baterie na měsíc

Hlavním tahákem novinky by měla být skutečně dlouhá výdrž na baterie. Právě na malou výdrž si řada manažerů stěžovala u modelů řady N a E Series, a proto raději zůstávala u obstarožních Nokií 6310. Nová E52 by měla vydržet až 8 hodin hovoru, případně téměř měsíc ve stand-by módu.

Dá se očekávat, že v reálu budou hodnoty nižší, nicméně kapacita baterie je skutečně poměrně velká. Takže i při používání synchronizace e-mailů a častém telefonování by nemělo docházet k tomu, že telefon nevydrží ani den. Pokud by v praxi vydržel zhruba pracovní týden, považovali bychom to za dostatečné.

Další novinkou by měl být aktivní noice cancelling, který by měl zajistit čistý hovor bez okolních ruchů. Jak prozradili zástupci Nokie, telefon je vybaven dvěma mikrofony. První je klasický a zaznamenává hlas telefonujícího, druhý snímá okolní ruchy. Ty pak procesor z hovoru očistí. Při krátké zkoušce vypadala technologie poměrně zajímavě, více ale budeme schopni říci až při podrobnějším testu.

Budoucnost patří aluminiu

V poslední době čelila Nokia kritice za nepříliš kvalitní dílenské zpracování. Vrcholem byl zřejmě nepovedený model N96. U řady Eseries to neplatí, a podle prvních doteků bychom tentokráte konstruktéry pochválili. Telefon padne do ruky velmi dobře a všechny díly drží pohromadě. Ačkoli se zadní kryt může zdát slabý, tím, že je celokovový, je dostatečně pevný.

Poměrně odolně působí i zbytek telefonu. Klávesy jsou sice v jednom bloku, ale jsou dostatečně velké pro pohodlné psaní. Ačkoli sesterská E55 (na český trh nedorazí) nabízí pseudo QWERTY klávesnici, psaní na E52 s využitím T9 se nám zdálo pohodlnější. Zarazil nás jen trochu vyšší odpor čtyřsměrné navigační klávesy. Na ten se dá ale zvyknout a řadě uživatelů to možná bude připadat spíše jako přínos.

Už E51 bodovala poměrně příjemnými rozměry, to se podařilo zachovat i u E52. Díky použití hliníku je telefon opravdu lehký. Při tloušťce jen těsně přes centimetr (10,9 mm) je nejtenčím chytrým telefonem finské značky. Telefon bude dodáván ve dvou barevných variantách – stříbrné a zlaté. Stříbrná varianta je usedlejší, naopak zlatá bude více nápadná a můžeme ji očekávat hlavně v kabelkách manažerek.

Spousta funkcí, ale bez automatického ostření

Přítomnost operačního systému Symbian S60 3rd Edition zajišťuje, že telefon splní nároky i náročného manažera. Oproti staršímu modelu E51 dostal do vínku další dávku výbavy, která teď odpovídá modelu E71. Kromě již standardního wi-fi by měla být k dispozici podpora rychlých datových přenosů v obou směrech. Tedy jak HSDPA, tak HSUPA. Bohužel v Česku si rychlejší upload neužijeme.

Nokia E52 je navíc další z telefonů, který má už v sobě předinstalován nový Nokia Messaging. Ten nabízí Push E-Mail i pro běžné účty a funguje na podobném principu jako starší Mail For Exchange. - čtěte Nokia představila „mobilní e-mail pro všechny“

Uživatelské rozhraní je podobné jako u všech Symbian telefonů, pokud jde o reakce telefonu na pokyny, zdála se nám rychlost akceptovatelná a zhruba srovnatelná s ostatními Eseries modely. Plusem je, že i u této řady drží Nokia klasický 3,5 mm jack pro připojení sluchátek. Podobně jako ostatní Symbian modely má totiž i tato novinka slušný hudební přehrávač. Jen pro zajímavost, na polský trh bude telefon dodáván s audioknihou, což je docela dobrý nápad.

Vzhledem k tomu, že při prezentaci několikrát zaznělo, že telefon nemá být jen pracovním nástrojem, ale aspiruje na označení multimediální přístroj, velmi nás zklamala absence automatického ostření u fotoaparátu. Ten má navíc rozlišení jen 3,2 Mpix, což je dnes podprůměrná hodnota. Zástupci Nokie sice tvrdili, že nová technologie Full Focus zajistí, že automatické ostření není třeba. Testovací obrázky nás o tom ale rozhodně nepřesvědčily.