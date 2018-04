Regulátor versus Telecom: Měníme názor o 180 stupňů

Český telekomunikační úřad (ČTU) vydal koncem dubna v jeden den pět cenových rozhodnutí, která změnila od základu českou telekomunikační scénu. Telecom musel podle nařízení ČTÚ zdražit tarify a cenová rozhodnutí významně ovlivní i český internet.

Kromě toho, že z původního zlevňování nakonec bylo celkové zdražení, musí si do konce měsíce navíc všichni zákazníci Telecomu změnit své staré tarify na nové. V případě, že jsou uživatelé se svým stávajícím tarifem spokojeni, operátor jim sám vybere nejbližší podobný cenový plán a bez jejich souhlasu na něj zákazníky převede. Na první fakturu s novým tarifem se tak můžete těšit už v červenci. Zde je právě kámen úrazu. Zatímco ještě minulý týden ČTÚ tvrdil, že nic takového nenařídil, Telecom tvrdil pravý opak.

„Cenovým rozhodnutím č. 01/2005 Úřad nezrušil stávající cenové plány poskytované Českým Telecomem. Ani mu nenařídil, aby začal poskytovat novou strukturu cenových plánů a všechny účastníky převáděl na nové cenové programy,“ řekla Miluše Ševerová z ČTÚ pro sdružení spotřebitelů SOS. „Postup, který zvolil operátor je zcela na jeho obchodním a strategickém rozhodnutí…,“ dodala Ševerová.



ANALÝZA MOBIL.cz



Samotný předseda ČTÚ David Stádník v rozhovoru pro Mobil.cz uvedl: „Cenová rozhodnutí a ostatně i všechna ostatní rozhodnutí našeho Úřadu nemohou mít zpětnou platnost, Ústava ČR to neumožňuje. To, jak bude postupovat Český Telecom, je čistě jeho interní záležitost.“ Stádník však postoj ČTU k celé kauze překvapivě přehodnotil: „V tomto případě, konkrétním, nepotřebuje Český Telecom souhlas od účastníků,“ což prohlásil v Událostech na ČT1 (ČT24).

Český Telecom měl pravdu, ČTÚ se mýlil

S omluvou za zpoždění nám dorazila také odpověď Českého Telecomu. Ptali jsme se na to, jaké konkrétní rozhodnutí ze strany ČTÚ ukládá Českému Telecomu rušení starých cenových plánů a převádění účastníků přihlášených k těmto starým cenovým plánům bez jejich souhlasu.

Z odpovědi Telecomu nám vyšlo jediné: Všechny jejich dosavadní cenové plány s výjimkou HOME ZERO a Universalu mají volný kredit, který byl kritizován i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z cenového rozhodnutí ČTÚ tak vyplynul závazek k natolik rozsáhlé úpravě cen a podmínek stávajících tarifů, že se Telecom rozhodl zrušit celou svou nabídku s volnými kredity a zavést nové cenové plány.

To by se regulátorovi stát nemělo

Je nanejvýš podivné, pokud regulační orgán takového významu jako ČTÚ mění své názory tak rychle a tak radikálně. Celá situace je navíc o to závažnější, že ČTÚ svůj původní protichůdný výklad poskytlo Sdružení obrany spotřebitelů, které na základě něj vytvořilo tiskovou zprávu a rozeslalo všem novinářům.

Tato tisková zpráva by pravděpodobně nevznikla, pokud by ČTÚ již minulý týden řeklo, že je vše v pořádku. ČTÚ tak svým nejednotným vystupováním mohl vytvořit dojem, že Český Telecom neříká pravdu. Politováníhodný případ navíc dává nebezpečný precedent prakticky pro každé následující rozhodnutí ČTÚ. Řada operátorů si teď možná klade otázku – v čem všem ještě ČTÚ může změnit svůj názor a jak často to hodlá dělat?

Ostatně, Asociace pro spravedlivou konkurenci přímo na změnu názorů ČTÚ spoléhá a naléhá, neboť některá cenová rozhodnutí vydaná 25. dubna 2005 považuje za chybná. Alternativní operátoři teď také čekají, až předseda ČTÚ přehodnotí svůj názor (viz tento článek). Třeba se tak stane stejně rychle jako tomu bylo v tomto případě.