Regulátor postrašil mobilní operátory, aby je přinutil zlevnit

Ceny za hovory z mobilního telefonu stále ještě nejsou tak nízké, jak by být mohly. Za poslední dva roky klesly ceny volání v Británii o 24%, ale přesto se telekomunikační regulátor Oftel domnívá, že především volání mezi jednotlivými sítěmi je přehnaně drahé. K drastickým zásahům se zatím nechystá, ovšem jeho první varování na operátory zapůsobilo, a to především na jejich akcie, které ihned po vydání zprávy klesly až o 6,5 procenta.

Oftel uveřejnil první část své zprávy, která shrnuje stav a dění na trhu mobilní komunikace v Británii. V ní se mimo jiné mluví o tom, že operátoři mají větší zisky, než jaké by se daly očekávat v dobře fungujícím plně konkurenčním prostředí. Podle analýzy, kterou má Oftel k dispozici, není konkurence ve všech službách dostatečně ostrá. Oftel se ve svém prohlášení opírá také o analýzu zisků mobilních operátorů. BT Cellnet a Vodafone údajně znatelně překračují průměrné výnosy v oboru mobilních telekomunikací.

„Konkrétně jde o mezinárodní roaming a o volání mezi sítěmi. Ceny za tyto služby neklesají tak rychle jako u ostatních služeb,“ řekl generální ředitel Oftelu David Edmonds. Hovory mezi jednotlivými sítěmi jsou běžně trojnásobně dražší než volání v rámci jednoho operátora, která stojí pod 10 pencí a v některých případech jsou dokonce zdarma. Představme si, že bychom u nás při volání do jiné sítě než svojí běžně platili 15 korun. V jednom případě k tomu sice dochází, při volání z EuroTel Go tarifu na Oskara, ovšem tento problém již Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zkoumá (viz článek EuroTel a Paegas diskriminují Oskara).

„Každý umělý zásah regulátora přinese většinou víc škody než užitku. Vzhledem k tomu, že někteří operátoři začali na trhu později a určitě budou chtít svou konkurenci minimálně dohnat, a díky tomu, že trh začíná být nasycen, určitě bude docházet ke snižování cen,“ míní analytik Jan Slabý ze společnosti Wood Comp.

Rána pro operátory

Pro operátory celulárních sítí v Británii byla tato zpráva nepříjemnou ranou. Poté, co do státní pokladny přispěli 22,5 miliardy liber za licence UMTS, dostali evidentní varování, že k případné regulaci cen není daleko. David Edmond varuje, že pokud nebude fungovat efektivní konkurence, Oftel rozhodne, který operátor je příliš silný a ovlivňuje takto negativně trh. „Na tohoto jednoho, dva nebo třeba všechny čtyři operátory bychom mohli použít regulaci.“

Akcie vlastníků operátorů po tomto prohlášení znatelně poklesly.

Operátor Společnost Pokles v procentech BT Cellnet British Telecom 6,2 Vodafone Vodafone 3,4 Orange France Telecom 6,5 One2One Deutsche Telekom 2,9

„Snaha skutečně zredukovat zisky by měla samozřejmě další negativní dopad na ceny akcií příslušných firem. Už nyní nahlíží investoři na mobilní operátory hodně opatrně. Odhady vývoje UMTS zpochybňují, zda budou operátoři schopni generovat dostatek příjmů na pokrytí nákladů na UMTS (platby za licenci a výstavbu sítě). Nižší ceny mohou sice nalákat další uživatele, ale to se neodrazí ve stejném či vyšším nárůstu příjmů,“ řekl nám Jan Slabý.

K drastickým řešením v podobě cenových regulací však snad nedojde. Ředitelka sekce mobilních telekomunikací v Oftelu Elaine Axbyová ujistila operátory, že zatím není k regulaci důvod. „Lepší je dohlédnout, aby dobře fungovala konkurence, která stlačí ceny dolů,“ říká Axbyová.

Oftel zjistil, že 90 procent uživatelů mobilních telefonů je spokojených se službami operátorů, ovšem mnoho z nich je z velkého množství tarifů a různých cen dost zmateno. Pochopitelně, ideální je co nejjednodušší struktura cen, žádné dělení na špičku a mimo špičku, a také alespoň velmi podobné hovorné v rámci sítě i mimo ni. Takový stav však nenastane ze dne na den, pokud vůbec. Snad nás může uklidnit, že nejistota a problémy s propojovacími dohodami a cenami mezi operátory v České republice jsou ve srovnání se situací v Británii poměrně přehledné. Možná chtěl Oftel jen trochu varovat operátory: „Když budete zlobit, budeme lekat vaše investory.“