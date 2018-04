Regulační smršť ČTÚ změnila ceny volání

Tak už došlo i na Telecom. Český Telecom musí u své základní nabídky Home Standard snížit měsíční paušální poplatek nejméně o desetikorunu na maximálně 329 Kč a zrušit stokorunový kredit hovorného. To může znamenat faktické zdražení paušálu až o 90 korun. Hovorné má ve většině případů klesnout. Kredit zmizí i u nejlevnějšího programu Home Mini. Vyplývá to z cenového rozhodnutí, které dnes vydal Český telekomunikační úřad. Podle dobře informovaného zdroje oznámí Telecom nové koncové ceny zřejmě ještě tento týden.

T-Mobile může rozjet konkurenci pro CDMA. Mobilní operátor T-Mobile získal od Českého telekomunikačního úřadu licenci na provoz rychlé mobilní datové sítě, která by mohla konkurovat síti CDMA firmy Eurotel. T-Mobile zvítězil ve výběrovém řízení, které úřad na přidělení frekvencí v pásmu 872 MHz vypsal, sdělil dnes ČTÚ. T-Mobile v tendru porazil Eurotel a České radiokomunikace. Za licenci zaplatí 50 milionů korun.

T-Mobile usiloval o možnost nabízet CDMA na začátku loňského roku, kdy konkurenční Eurotel oznámil záměr spustit datovou síť v pásmu 450 MHz, které do té doby používal pro starší analogovou mobilní síť s předčíslím 601. Firma tehdy s žádostí o přidělení části frekvencí Eurotelu neuspěla a stěžovala si u orgánů EU.

Telecomu klesají tržby. Českému Telecomu podle odhadu analytiků v prvním čtvrtletí klesly konsolidované tržby až o dvě procenta na 14,7 miliardy korun. Ještě více, o čtyři až šest procent, by mohl klesnout provozní zisk EBITDA, vyplývá z jejich odhadů pro ČTK. Majoritní státní podíl 51,1 procenta v Českém Telecomu koupil počátkem dubna španělský telekomunikační gigant Telefónica. Za podíl zaplatí celkem 82,6 miliardy korun.

Slevy přinesly pokles. Americkému internetovému prodejci Amazon.com Inc. se v prvním čtvrtletí snížil zisk kvůli slevám a programu bezplatného zasílání zboží. Profit klesl na 78 milionů dolarů ze 111 milionů za stejné období minulého roku, uvedl podnik v noci na dnešek. Čtvrtletní tržby Amazonu vzrostly o 24 procent na 1,9 miliardy dolarů z 1,53 miliardy díky slabému kurzu dolaru a programu pevných cen. Podle analytiků na Wall Street byl cíl tržeb 1,89 miliardy dolarů. Bez vlivu devizových kurzů se čisté tržby zvýšily o 22 procent.

Strhne se o Siemens bitva? Ztrátová výroba mobilních telefonů a koncových zařízení telekomunikační divize německého koncernu Siemens by se měla do září oddělit do samostatného právního subjektu. Tento krok by měl zvýšit její efektivitu a usnadnit případný vstup strategického partnera, řekla pro ČTK Jana Olejníková z tiskového oddělení firmy v ČR.

Nokia se blýskla 4GB pevným diskem. Finská Nokia, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě, představila novou řadu přístrojů pod názvem "Nseries". Mezi nimi je i první telefon firmy se zabudovaným pevným diskem, oznámila Nokia na akci v nizozemském Amsterodamu.

