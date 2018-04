Regulace roamingu schválena

Ministři telekomunikací Evropské unie dnes v Lucemburku schválili nařízení, které operátorům přikazuje zlevnit ceny volání z mobilního telefonu v zahraničí (roaming). Dnešní souhlas byl v podstatě posledním krokem v celé schvalovací proceduře. Ministři jej sice budou schvalovat ještě jednou, ale jde pouze o formální krok před uveřejněním nařízení v oficiálním věstníku EU.

Nařízení by mělo vstoupit v platnost ještě do konce července, vše záleží na tom, jak rychle se podaří dokončit překlady do jednotlivých národních jazyků. Nejčastěji se však hovoří o 29. červnu. Češi a další státy sice zpochybňovali, zda se jim překlady do konce června podaří dokončit, ale nakonec to zřejmě problém nebude, protože při dnešním jednání nikdo s podobnými obavami nevystoupil. Eurokomisařka Viviane Redingová na problematiku překladů přesto narazila."Doufám, že se nebudete chovat jako byrokrati," řekla přítomným ministrům.

Navíc upozornila, že Evropským parlament, který schvaloval regulaci roamingu koncem května, se musel vypořádat se stejným problémem a zvládl to bez větších problémů. "Překladatelé pracovali prostě přesčas," dodala. První zákazníci se dočkají levnějšího roamingu nejdříve v půlce srpna.

V dnešních vystoupeních ani jeden z členských států EU nezpochybnil, že by na regulaci cen roamingu bylo něco špatně. Vystoupilo celkem 13 států, z nichž žádný nevznesl námitky. Češi nevystoupili vůbec. Pouze zástupce Švédska uvedl, že současná regulace je výjimečná a musí za tři roky skončit. Jiní ale naopak komisi vybízeli, aby šla ve svých snahách o regulaci ještě dále. Řada států rovněž zdůraznila, že ceny hovorů mohly být ještě nižší.

Cena hovorného bude klesat postupně ve třech fázích. V prvním roce klesne maximální cena za minutu odchozího hovoru na 13,80 Kč a příchozího na 6,80 Kč. V závěrečné fázi bude minuta odchozího hovoru stát 12,10 Kč a příchozího 5,40 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Předpokládá se, že regulace cen bude trvat právě tři roky. Mezi tím bude Evropská komise analyzovat i ceny SMS a MMS v roamingu.

Operátoři s regulací nesouhlasí, ale budou se muset nařízení podřídit. Vedle tohoto takzvaného Eurotarifu budou operátoři nabízet své vlastní (současné) tarify a zákazník si bude moci vybrat, který z nich si bude používat. Pokud se zákazník během dvouměsíční lhůty nerozhodne, obdrží automaticky Eurotarif. Naopak, pokud bude zákazník chtít používat Eurotarif co nejdříve, musí kontaktovat svého operátora a o Eurotarif zažádat. Nejpozději do dvou týdnů od 29. července pak bude moci tento tarif používat.

Pokud zákazníci využívají speciální roamingové tarify operátorů, zůstanou jim zachovány i nadále.