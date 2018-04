Regulace roamingu má pokračovat. EU se zaměří na data, operátoři protestují

Neelie Kroesová pokračuje v tlaku na regulaci cen v telekomunikacích. Na počátku svého funkčního období se vyjádřila, že ideálním stavem by bylo úplné zrušení roamingu v rámci Evropské unie (viz EU navrhuje zrušit roaming). Nyní se zasazuje o další zlevňování roamingu a stanovení maximálních maloobchodních cen těchto služeb.

V letošním roce klesly ceny za volání a posílání SMS tak, jak to nařizoval postup regulace nastartovaný v roce 2008. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy je odeslání SMS ze zahraniční levnější než u některých tarifů českých operátorů. Podobné by to mohlo být i s datovými přenosy.

Roste zájem zákazníků se smartphony o zahraniční data. Zároveň s tím nabývá na aktuálnosti otázka, jak zabránit nechtěným přenosům a následným vysokým platbám. V telefonech stále přibývá aplikací, které při spuštění stahují data z internetu. Příkladem mohou být navigace, které využívají pro zpřesnění pozice informace z mobilních sítí (A-GPS). Vzhledem k tomu, že operátoři dnes účtují data po 100 kB, může opakované přenesení několika kilobajtů způsobit ve vyúčtování paseku.

Od letošního roku limit i nižší ceny. EU to nestačí

V současné době na data povinně platí finanční limit 50 eur bez DPH, tedy zhruba 1 300 korun bez DPH. Jakmile částka za datové přenosy dosáhne limitu, operátor musí uživateli další datové přenosy zablokovat a informovat ho prostřednictvím SMS. Další přenosy jsou poté možné až na požádání zákazníka.

Limity je u některých operátorů možno navýšit (viz Konec nebeským účtům za mobil). Zároveň se stanovením limitu byla zavedena i maximální velkoobchodní cena na datové přenosy. Pro koncového zákazníka to znamenalo snížení cen. Přesto poslanci nejsou zcela spokojeni. "Snížené velkoobchodní ceny za datové přenosy operátoři ještě zcela nepřenesli na zákazníky a to se nám rozhodně nelíbí," říká poslanec Evropského parlamentu Paul Rübig.

Čeští operátoři: Evropská komise to přehání

Situace u českých operátorů je stále poměrně nepřehledná. Co se týče T-Mobilu, celý svět je pro data rozdělen do čtyř základních zón. Pro EU a Evropský hospodářský prostor platí stejné sazby jako pro surfování v Česku, tedy 0,06 Kč/kB pro internet, 0,60 Kč/kB za WAP.

Pozor na účtování Dejte si pozor na účtovací jednotky českých operátorů. U O2, T-Mobilu i Vodafonu činí účtovací jednotka 100 kB. Pokud stáhnete jen 20 kB, operátor vám stejně naúčtuje 100 kB.

Pokud má zákazník aktivované zvýhodnění Cestovatel, jsou mu přenesená data účtována stejnou sazbou (0,06; 0,60), i když se nachází mimo EU. Konkrétně v zemích, kde platí Cestovatel, tedy např. Chorvatsku, USA nebo například Makedonii. "Plánujeme navíc balíčky založené na obdobném principu, jako nabízíme pro surfování v ČR," upřesňuje Martina Kemrová z T-Mobilu.Vodafone nabízí připojení v zahraničí rovněž podle zón. V zóně 1, tedy ve většině Evropy, zaplatíte 30 korun/MB za internet i WAP. Jeden kB vás vyjde na 0,03 korun u obou služeb.

U O2 přijde v rámci EU 100 kB na 24 korun, tedy 0,24 Kč za kB. Operátor však nabízí velké množství balíčků, které vycházejí výhodněji. Dá se dostat až na cenu 9,55 Kč/MB, tzn. 0,95 za 100 kB a 0,0095 za kB.

Regulace ze strany Evropské komise se českým operátorům moc nelíbí. "Evropská unie na jedné straně stanovila cíl, aby v roce 2020 měl každý obyvatel Evropské unie k dispozici internetové připojení s minimální rychlostí 30 Mbit/s. To vyžaduje velké investice do vysokorychlostního mobilního internetu, které musí být návratné. Snahou o regulaci tak Evropská komise vydává protichůdné signály vůči telekomunikačnímu trhu a investorům," shrnuje časté stížnosti Martina Kemrová z T-Mobilu.

Přidává se i Michaela Staňková z O2: "Věříme, že cena by se měla tvořit volně na trhu v rámci konkurenčního boje a ne nařízeními ze strany státu nebo nadnárodních celků," říká.

V zahraničí jako doma?





Přínos snah Evropské komise zákazníkům je diskutabilní. Na jednu stranu se snížily ceny volání a SMS v zahraničí, na stranu druhou všichni operátoři nastavili maximum cen a nenabízejí žádné nové balíčky a zvýhodnění. Ty často vycházely výhodněji.



Už při zavádění regulovaných cen za roaming operátoři upozorňovali, že propad v příjmech budou muset kompenzovat na jiných službách. Pokud by se měl roaming rušit úplně, zdražily by se nejspíš tuzemské služby. Operátoři zatím doufají, že chystané nabídky přesvědčí evropskou byrokracii o zbytečnosti regulace.