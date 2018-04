Regulace roamingových cen může zdražit i místní volání

Operátoři by tak museli od základu změnit nejen účetní systém roamingového zvýhodnění jako je Cestovatel a Passport, ale uzavřít i nové mezinárodní dohody. To vše však stojí nemalé peníze, které by se poté promítly v cenách pro koncové zákazníky. Ztrátový roaming by mohl v konečném důsledku zvýšit i ceny za místní hovory, jelikož by se operátoři snažili přesunout náklady do neregulované části trhu.

"Prostor pro snížení roamingových cen existuje, je ale důležité, aby ceny i nadále klesaly v konkurenčním prostředí," říká Hrabovský. Podobného názoru je i Martina Kemrová z T-Mobile: "Regulace koncových cen roamingu na mezinárodní úrovni je zbytečná a nesmyslná," říká.

Při našem rozhovoru také upozornila na fakt, že největší kámen úrazu je v regulaci maloobchodních cen. Kdyby se totiž jednalo o regulaci cen velkoobchodních, nevyvstaly by takové problémy se zánikem inovativních roamingových služeb.

"T-Mobile se připojil k tzv. Code of Conduct, jímž se mezinárodní operátoři zavazují k samoregulaci velkoobchodních cen a přenesení výhod do cen koncových. Důkazem, že tato iniciativa funguje, je i zvýhodnění Cestovatel," dodává Kemrová.

Zvýhodnění však neřeší vše

Roamingová zvýhodnění typu Cestovatel či Passport jsou však jen zlomkem celého problému. Operátoři totiž i nadále nabízí běžný roaming, jehož ceny jsou hlavním trnem v oku Evropské komise. Každý typ roamingového volání má ale svá pro i proti a zatímco běžné zpoplatnění je výhodné pro krátké hovory, zmiňovaná zvýhodnění se vyplatí až u několikaminutového hovoru.

Eurokomisařka Viviane Redingová, která stojí v čele "tažení" proti mobilním operátorům, by tak podle expertů měla přihlížet i potřebám telekomunikačního trhu. Regulace maloobchodních cen totiž způsobí zánik zmiňovaných zvýhodnění a omezí svobodu volby zákazníka.