Legendární mobily koupíte i dnes. Jako nové a velmi levně

Nezáleží na tom, zda si chcete udělat radost, nebo jen obdarovat například prarodiče telefonem, na nějž si zvykli a který už jen tak neseženou. Internetové obchody typu AliExpress.com či DealExtreme.com nabízejí desítky legendárních mobilních telefonů z minulé éry, od Nokie 3310 až po nedávno stažené přístroje.

Do vyhledávače stačí zadat buď přímo konkrétní model telefonu, nebo se rozhlédnout po dostupných renovovaných přístrojích zadáním fráze "refurbished cell phones". V tu chvíli můžete vybírat z desítek mobilů, které by dnešní mládež označila za "telefony z dob krále Klacka". Tedy v tom lepším případě.

A vybírat je z čeho. Namátkou legendární Motorolu RAZR V3i můžete mít jako novou v přepočtu za zhruba 800 korun, z novějších modelů lze vybrat Sony Ericsson Vivaz Pro za zhruba 1 590 korun. A k mnoha mobilům si za poměrně příznivé ceny lze přikoupit i druhou baterii či paměťovou kartu. Prodejci vám často dají i na výběr barvu krytu, nebo rovnou nabízí některé dříve exkluzivní barevné varianty.

Příkladem budiž zmíněný Sony Ericsson K800i se základní cenovkou 47,88 dolaru (965 korun), který lze objednat s kartou M2 o kapacitě 2 GB (+ 11 dolarů/222 korun), 4 GB (+ 12 dolarů/242 korun) či druhou baterií (+ 7 dolarů/141 korun). U některých přístrojů lze doplňky i kombinovat za ještě výhodnější ceny.

Hledat můžete i v českých bazarech Ceny přístrojů budou podobné, ty nejzachovalejší jsou většinou dražší. Restaurované, tedy s vyměněnými díly, budou jen výjimečně a hlavně je nabídka starších modelů dnes již jen omezená.

Obchodníci většinou nabízejí odeslání přístroje v obálce, ale můžete si zvolit i variantu v krabičce a obvykle s anglickým manuálem. Na dotaz prodejci uvedou, jestli telefon podporuje češtinu. Ono "zrestaurování" starého přístroje se většinou týká výměny krytu případně krycího sklíčka displeje. S ohledem na nízké ceny náhradních dílů mají tyto přístroje často i vyměněné displeje nebo klávesnice. Naopak baterie a nabíječky jsou v drtivé většině neoriginální.

Cenu nijak nezvyšuje ani poštovné, které čínské e-shopy nevybírají, a je tedy zdarma (většinou si ho započítají už do ceny zboží). Nutné je ovšem počítat s tím, že telefon kupujete v podstatě bez záruky, jelikož posílat ho zpět do Číny se vám zcela jistě nevyplatí. Problematická je často i cesta zboží do Evropy, protože ne každá přepravní společnost se k zásilce chová, jak má.

Z našich zkušeností občas i hrozí, že zásilku po cestě někdo vykrade. Nicméně obchody většinou slibují po splnění určitých požadavků (nafocení zásilky, naskenování dokladů atp.) bezodkladné vrácení peněz. Tuto službu jsme však nevyzkoušeli a lze jen odhadovat, jak spolehlivě bude fungovat.

Na závěr je nutné připomenout, že ze zásilky můžete zaplatit clo a daň. Clo se platí od hodnoty 150 eur, DPH od hodnoty 22 eur (schéma celní správy zde). Pokud by to byla zásilka neobchodní povahy, tak je limit pro clo i DPH 45 eur.