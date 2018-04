Referenční zájmové oblasti

Maslowova pyramida hodnot:

fyziologické potřeby,

potřeba bezpečí a ochrany,

potřeba lásky a sounáležitosti,

potřeba uznání,

potřeba seberealizace.

Totální výrobek:

FED analýza:

Sortiment:

Pilot

software k Pilotu

příslušenství k Pilotu

Pilot (dříve Pilot 1000 a Pilot 5000)

PalmPilot Personal,

PalmPilot Professional,

PalmIII

Upgrade 1MB na PalmPilot Pro

Upgrade +2MB pro PalmIII

HandStamp určený pro PalmPilot Personal

HandStamp PRO určený pro PalmPilot Professional

HandFax

HandWeb Browser

IntelliSync

QuickSheet

Podpora psaní znaků s českou diakritikou

dle přání zákazníka

modemový Kabel

kožené pouzdro, kožené pouzdro na opasek

PalmPilot Modem

HotSync kabel for PC

HotSync kabel for Mac

MacPac Pilot

kolébka k Pilotu pro Win

tužky k Pilotovi

GSM adapter Snap-On

Pomocí identifikace skupiny pyramidy hodnot lze např. zjistit, jaké respondenty (co do množství, vzdělání, příjmů apod.) zřejmě produkt osloví. Základní struktura Maslowovy pyramidy potřeb je dělena podle toho, jaké potřeby produkt uspokojí do následujících skupin:Určení skupiny potřeb je velice obtížné, nicméně lze s určitostí konstatovat, že námi zkoumaný produkt neuspokojuje potřeby fyziologické ani potřeby bezpečí a ochrany.Z určitého úhlu pohledu by mohl uspokojovat pocit sounáležitosti a to ve smyslu "patřím mezi ty, kteří mají Pilota, ty kteří si díky němu umí dokonale zorganizovat čas, mají všechny informace po ruce, jsou neustále k zastižení a nikdy na nic nezapomenou". Je však více než pravděpodobné, že tento pocit bude mít pouze malá část respondentů.Aby šlo odpovědět na otázku, zda Pilot uspokojuje potřebu uznání je si třeba představit jak by tuto potřebu Pilot mohl uspokojovat. I když to zřejmě nelze považovat za správné, je v dnešní době faktem, že pokud má někdo něco neobvyklého, je na něho pohlíženo jakoby z jiného úhlu. Lze si to přiblížit na mobilních telefonech, jejichž masový nástup na trh začal teprve nedávno. Pokud někomu zazvonil dříve, když mobilní telefony nebyly příliš rozšířeny, telefon v kapse, kolemjdoucí (a lze to říct z vlastní zkušenosti) si určitě řekli "co to je" a hned následovala reakce typu "kdo to asi bude, že má mobil", nebo "to by byl zřejmě korektní obchodní partner, když je tak moderní, je neustále k zastižení" apod. Lze tedy říci, že ve většině případů bylo na toho, kdo měl mobilní telefon pohlíženo spíše kladně a jen u malé skupiny obyvatelstva vyvolávala tato "vymoženost" negativní reakce ("když zabírá někdo můj čas, měl by ho plně využít a mobil si vypnout, ne nás zdržovat jinými záležitostmi"). Podobné reakce je možné očekávat i u těch, kdo budou uživateli, resp. majiteli Pilota.Zbývá tedy poslední potřeba, kterou může produkt uspokojovat a to potřeba seberealizace. Seberealizací lze rozumět vzestupná tendence kariéry člověka, dobře zorganizovaný čas, který člověku umožní věnovat se co nejvíce rodině a těm, které má rád. Seberealizace též znamená mít dobrý pocit z toho, že jsem vždy připraven čelit protivníkovi při debatě tím, že mu předloží pádné a konkrétní údaje. Z tohoto pohledu si lze jasně představit, že Pilot uspokojuje především potřebu seberealizace, protože vždy nabízí aktuální informace a čísla (WWW stránky, email, přístup na Internet), nabízí organizér schůzek, setkání a mítinků na které se nesmí zapomenout, možnost zasílání SMS zpráv, faxování či propojení s mobilním telefonem apod. Vzhledem k jeho variabilitě plynoucí z možnosti "objednat" si aplikaci, která danému jednotlivci nejvíce vyhovuje a která je třeba, což umožní s mírnou nadsázkou vést život, který je organizovaný a úspěšný, což je základem dobrého pocitu ze seberealizace, lze říci že právě tuto potřebu Pilot nejvíce uspokojuje.Pomocí teorie totálního výrobku lze především analyzovat postup výrobku od výrobce k zákazníkům vč. všech nabízených služeb.Aby bylo možno definovat totální výrobek, je nejprve nutné určit jádro výrobku, hmotný výrobek a služby.Jádrem výrobku je v našem případě samotný Pilot, hmotným výrobkem je poté Pilot zabalený v poutavém obalu s přiloženým návodem, baterkami, nabídkou příslušenství a CD.Služby které jsou nabízeny jsou velmi široké. Jedním z distributorů pro ČR je UNICOM (UNIversal computer COMunication s.r.o.) z Ústí nad Labem. Ten kromě všech typů a variant Pilota a všeho příslušenství nabízeného prostřednictvím dalších prodejců nabízí také tvorbu aplikací dle konkrétního přání zákazníka. Dále zabezpečuje servis, náhradní díly, hot line pro registrované uživatele.Dalším distributorem se před nedávnem stal ostravský TH'SYSTEM, který je však s prodejem teprve v začátcích a směruje veškerou svoji činnost tak, aby se s "plným" prodejem začalo do září.Prostřednictvím elektronické pošty se je kdykoliv možné spojit prostřednictvím Internetu s dalšími uživateli Pilota v konferenci a obrátit se na ně s veškerými dotazy ohledně provozu, nových možností, příp. poruch a všeho co jen uživatele zajímá. V konferenci je též samozřejmě možné prezentovat své názory nebo postřehy týkající se Pilota, jeho provozu apod. Zajímavostí je, že tato služba je nabízená i těm, kteří nejsou majiteli Pilota, ale uvažují o jeho koupi, nebo také těm, kteří jen chtějí vědět něco nového o Pilotovi, aniž by uvažovali o jeho koupi.Lze tedy konstatovat, že služby ohledně Pilotu jsou dostačující, ne však rozšířené.Pomocí FED analýzy je možné určit, zda Pilot spadá do kategorie produktů základních (chleba, rohlíky), speciálních (auto), nebo módních (oblečení). Analýza je prováděná na základě rozboru funkčnosti, účinnosti a designu výrobku.Vzhledem k tomu, že funkčnost, účinnost a design výrobku jsou do značné míry vyváženy, lze Pilota považovat za výrobek speciální. To znamená, že lidé si jej nebudou chtít koupit proto, aby uspokojili své základní (každodenní) potřeby, ale také to znamená, že jeho nákup nebude ve značné míře podléhat módním trendům, což je dobré znamení pro prodejce.Lze tedy říci, že trend nákupu, resp. prodeje Pilota bude vcelku stálý, zpočátku kdy vstoupí Pilot do povědomí lidí bude křivka prodeje stoupat strměji, později začne její sklon klesat až se po úplném nasycení trhu dostane do stádia stagnace, resp. poklesu.V současné době lze říci, že se jedná z hlediska znalosti o "nový výrobek" na našem trhu, a veřejnost se bude při rozhodování o jeho koupi orientovat především podle vědomostí prodejců a jejich vztahu k Pilotovi. Na těchto ohlasech a v závislosti na mediální kampani závisí nastartování tendence růstu a sklonu nákupní křivky.Pro posouzení sortimentu třídíme sortiment dle jeho šířky a hloubky. Šířkou sortimentu rozumíme počet výrobkových řad vyráběných výrobcem, tzn. např. u výrobce "černé elektroniky" rádia, budíky, videorekordéry, televize atd. Hloubkou sortimentu rozumíme další varianty jednotlivých výrobkových řad, tzn. v uvedeném příkladě např. televize s úhlopříčkou 44", 50" nebo videorekordéry dvouhlavé, tříhlavé apod.Lze říci, že čím širší je sortiment (tzn. čím více výrobkových řad v různých modifikacích se vyrábí, prodává apod.) tím snazší je pro výrobce nebo prodejce udržet se na trhu, odolávat konkurenčním a jiným tlakům, protože při nutnosti vyřadit jeden výrobek ze své produkce nebudou jeho ztráty vzhledem k prodeji dalších výrobků takové jako u prodejce jednoho výrobku, pro kterého může znamenat "ztažení" výrobku z trhu bankrot.V současné době se dá říci, že šířka sortimentu, vyskytujícího se na trhu je následující:Je nutné upozornit, že u všech modelů je možné provést upgrade na PalmPilot Professional. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že sortiment je velmi široký je si nutné uvědomit jeden základní fakt. Tím faktem je skutečnost, že všechen sortiment se vztahuje k jednomu základnímu výrobku a není porovnávan s dostupným sortimentem v zahraničí. Tzn. že pokud na trhu nebude dostatek Pilotů, ostatní části sortimentu se nemají šanci na trhu uplatnit.