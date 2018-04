Redukce a zapojení konektorů

9PIN konektor Signal PIN na kolébce Signál 1 CD 2 RXD 6 TXD 3 TXD 8 RXD 4 DTR 5 GND 1 GND 6 DSR 10 DTR 7 RTS 5 CTS 8 CTS 7 RTS 9 RI Stínění 10nF zemění 4 HotSync spínač 9 HotSync spínač (živý)

(na 3.3V , 330 ohms) 3 Hlavní vstup 2 Nezapojeno

Pilot je velmi chytrý, zkuste následující:

Redukce pro připojení Pilota k modemu

9PIN konektor "tatínek" 25PIN konektor tatínek MODEM 1 Nezapojen 2 2 3 3 4 Nezapojen 5 7 6 pin6 a pin20 viz níže 7 5 8 4 9 Nezapojen





Buď si nastavte v modemu DTR na OFF. Pokud je to nutné nastavení si nezapomeňte uložit i do modemu (většinou AT&W)



Příklady AT příkazů některých modemů pro nastavení DTR na OFF USR Courier AT&D1 Motorola AT&D US Sportster AT&D0

Nebo použijte následující tip Zdeňka Hladíka



Dalším možným řešením je propojit v redukci, na strane modemu (25PIN), piny 6 (DSR) a 20 (DTR).



Posledním řešením je, koupit si originální modemový kabel

Tato stránka popisuje schéma zapojení "Cradle" (kolébky) k Pilotovi. Doporučuji prostudovat hlavně těmi uživateli, kteří nepužívají Pilota pouze jako organizér, ale také jakoČástečně převzato od Luize CoutinhoNa kolébce je 10 PINů, počítáno od 1 do 10 zprava zepředu. Kabel, vedoucí z kolébky je ukončen 9PIN konektorem (maminkou) pro připojení na sériový port.Vložte do dírky 2 (RXD) a 3(TXD) 9PIN konektoru propojku a zkratněte Pilota.Vložte Pilota do kolébky a zpusťte tlačítkem HotSync proces. Že je chytrý?Některé modemy, pokud po nich budete chtít komunikovat s Pilotem, očekávají od připojeného zařízeníataerminaleady (DTR signal).Ani nevíte, kolik diskuzí tento signál vyvolal. Původně na těchto WWW stránkách bylo uvedeno, že Pilot DTR nevysílá. Mnoho uživatelů PilotClubu však na základě měření (nebo jim to modem přímo ukazoval na kontrolace DTR) zjistilo, že to není pravda. Pilot DTR vysílá.Všem Vám, kteří jste měli stejně jako já problémy s komunikací přes modem, když jste použili starší schéma pro zapojení výše uvedené redukce, se tímto omlouvám.Já jedu přes Motorolu LifeStyle 3400 a tento signál mi to bohuzel neukazovalo. Stačilo nastavit v INIT řetězci AT sekvenci pro vypnutí DTR (přesto, že se to zdá být nemožné, když by komunikace s Pilotem neměla fungovat) a komunikace s modemem pak neměla chybu.Odstranění tohoto problému je možno provést třemi způsoby: