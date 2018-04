Ředitelský post v Telecomu odmítli Valeski, Bednář i Eichler

Podle dnešního vydání týdeníku Euro byli s konkrétní nabídkou na řízení Telecomu osloveni ředitel Eurotelu Terrence Valeski, šéf české pobočky softwarové společnosti SAP Martin Bednár a bývalý finanční ředitel ČEZ Gabriel Eichler, ale všichni uvedení manažeři ředitelský post odmítli.

Předchozí ředitel Přemysl Klíma byl odvolán na konci listopadu, když už bylo jasné, že privatizace Telecomu skončí neúspěchem. Na jeho místo byl dočasně povolán předseda představenstva Ondřej Felix.

Nový generální ředitel Telecomu by měl podle dřívějšího vyjádření ministra informatiky Vladimíra Mlynáře provést restrukturalizaci a lépe připravit společnost na další privatizaci. Do konce ledna příštího roku by měl být hotov nový návrh na prodej Telecomu.