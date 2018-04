Řediteli základní školy vybuchl mobil v kapse. Propálil mu vestu i košili

Donedávna o podobných mimořádných nehodách slyšel jen z médií, když však před pár dny jel autem do Ostravy, stal se přímým účastníkem. "Mobil jsem měl v kapse vesty a najednou explodoval. Pak začal hořet, propálil mi vestu i košili, byl jsem z toho hodně vylekaný. Vůbec bych nečekal, že se něco takového může stát," řekl Josef Teper.

Ředitel základní školy v ostravském obvodu Polanka nad Odrou si po nebezpečné příhodě, při níž byl i trochu popálen, zjišťoval, co se vlastně mohlo stát.

Následky exploze mobilního telefonu.

"Našel jsem něco na internetu, ale šlo většinou jen o případy ze zahraničí. Když jsem se ptal lidí z prodejen mobilů, řekli mi, že o něčem podobném ještě neslyšeli a že by se něco podobného mohlo stát jen pokud by byl mobil v nabíječce. To ten můj ale nebyl," řekl a dodal, že baterie sice už nebyla původní, ale zakoupil ji v autorizované prodejně s mobilními telefony.

"Bereme tento případ velice vážně a budeme se jím, poté co si mobil prohlédneme v našem autorizovaném servisu, zabývat. Bez toho nemůžeme říct, co bylo příčinou. Zákazníkovi samozřejmě poskytneme náhradní přístroj," řekla mluvčí Nokie pro střední Evropu Alma Mautner.