Ředitel Vodafonu Grahame Maher odpovídal čtenářům Mobil.cz

Grahame Maher pracuje pro Vodafone již přes deset let. Začínal v pobočce operátora na Novém Zélandu, poté přestoupil do australské pobočky a před nástupem do českého Vodafone pracoval i ve švédské divizi operátora.

Generálním ředitelem českého Vodafonu je Grahame Maher již dva roky. Neotřelým způsobem šéfování i netradiční firemní filosofií, kterou Vodafone v čele s novým šéfem okoukal od svého předchůdce Oskara, se tento manažer zaryl do povědomí nejen svých zaměstnanců, ale také obecné veřejnosti.

Operátor samotný pak na sebe za dobu svého působení upozornil zejména netradičními vánočními kampaněmi. Ať už v podobě předloňských sobů, nebo loňských oveček. Je nejmenším z trojice tuzemských mobilních operátorů provozujících sítě GSM, přesto se tváří, že mu jeho pozice na trhu v podstatě vyhovuje.

Dříve působil pod značkou Oskar a jím zavedený obchodní model - odlišný od konkurenčních operátorů - si vzal Vodafone také za vlastní. Za charakteristické můžeme považovat smlouvy bez dvouletých úvazků nebo maximální orientace na kreditní tarify.

Dnes Vodafone navíc vyzval ostatní tuzemské operátory, aby zrušili smlouvy s úvazkem. Ti mu opětují stejnou mincí.

Jaká tedy bude budoucnost českého Vodafonu? Na jaké produkty a služby se můžeme těšit?