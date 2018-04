RedBox s překvapením je na cestě

Reklama na RedBox, s nímž bude sex lepší a cestování levnější, zaplnila ulice celé Prahy a dozajista i mnoha dalších měst. Inzerát nenechává mnoho prostoru pro asociaci s konkrétní firmou - až by se dalo říci, že k reklamní kampani za mnoho milionů korun se nikdo nehlásí. To nehlášení je ale jen zdánlivé.

Samozřejmě má tajemno vzbudit zájem a soudě dle ohlasů po celém internetu, se to bezchybně daří. Takže kdo to vlastně stojí za RedBoxem? Na oficiálně potvrzenou zprávu si budeme muset ještě chvilku počkat, ale podle mnoha příznaků (reklamní agentura atd) lze již dnes říci, že reklamní kampaň si zadala společnost Contactel. Její představitelé to ostatně již dnes ani tak striktně nepopírají.

Ovšem co v RedBoxu vlastně najdeme? Teorií existuje mnoho, nicméně podle dobře informovaných a opět neoficiálních zdrojů bude RedBox dotované internetové připojení. Ne snad, že by internetových připojení bylo málo a nyní se objevilo i jedno zdarma, ale toto bude odstraňovat hlavní bariéru, proč se normální lidé nepřipojují na internet.

RedBox totiž bude zřejmě představovovat počítač Comfor včetně internetového připojení. Počítač bude samozřejmě vybaven pro práci na internetu - operační systém Windows a základní software pro práci (Works+MSIE 5.0). Jednat by se mělo o procesorem AMD K6 osazený počítač s monitorem i s CD mechanikou, tedy ne sice o nějak přehnaně výkonou mašinu, ale v každém případě o docela slušný multimediální model. A to hlavní na konec - v rámci RedBoxu vám bude počítač i nainstalován a zapojen do internetu, samozřejmě přes telefonní síť.

Co je na této nabídce nejzajímavější? Za nabídku tohoto počítače se nebude platit ihned, ale vše se bude splácet a to tak, že se zavážete po dobu dvou let platit měsíční poplatek 1499 Kč. Za počítač včetně připojení tak zaplatíte cca. 36 000 Kč, tedy zhruba o třetinu vyšší, než cena takové sestavy se software v obchodě. V ceně je ale internetové připojení a počítač nekupujete za hotové, ale splácíte.

Proč by takovou věc Contactel dělal? Společnost si je velmi dobře vědoma, že největší brzdou rozvoje internetu je vybavenost domácností počítači, nikoliv telekomunikační poplatky. Nabídka počítače v ceně internetového připojení může pomoci přemluvit další zájemce. Velmi důležitou roli v tom hraje také instalace - pro běžného člověka je konfigurace dial-up připojení a instalace počítače noční můrou, kterou není radno podstupovat. Pokud takovýto komplex služeb Contactel nabídne, nepochybně si najde solidní skupinu uživatelů a pokud se konkurenti neproberou včas, mohl by snadno stíhat vedoucí IOL a právě rozjetý VOL.

Další věc, kterou Contactel nikdy nezastíral, je skutečnost, že se hodlá stát alternativním telefonním operátorem. Na to si ještě cca. 500 dní bude muset počkat, takže možnost proniknout do domácností ke koncovým uživatelům i do podvědomí lidí nabídkou internetových služeb, je spíše součást reklamní kampaně, která se na liberalizovaném trhu zúročí. Už jen z tohoto pohledu by akce RedBox měla smysl.

Contactel s největší pravděpodobností také nabídne možnost přístupu k internetu zdarma - stejně, jako VOL. Tím k sobě přiláká dostatečné množství telelfonního provozu, tolik důležité a snadno zobchodovatelné komodity liberalizovaného telekomunikačního trhu.

Samozřejmě, berte všechny tyto informace, jako spekluace založené na zajímavých informačních zdrojích. Ostatně situaci zamíchal VOL se svým VOLným internetem - možná sám Contactel bude muset změnit svoji finanční strategii.

Nicméně jedno se Contactelu a jeho reklamní agentuře podařilo výborně - o službě se mluví (a zdarma) ve většině internetových konferencí a médiích. Co více si přát? Takže nakonec se může stát, že Red Box bude úplně něco jiného - ale dozvíme se to brzy ...