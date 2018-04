Redakční software jsme doplnili o WAP modul. Co to znamená? Vše, co je v databázi Genesis, se nyní může zobrazit stejně tak v HTML prohlížeči, jako ve WAPu, pro Genesis je to jedno a totéž. Abyste se ale netěšili přehnaně brzy - článek musí být označen přímo autorem, že je Light - tedy že v něm nejsou velké tabulky či obrázky, které jsou důležité a které WAP neumí zobrazit, prostě, že má smysl jej dávat do WAPu. Pro WAP se takový článek rozseká po tisíci znacích a můžete si poskakováním po částech přečíst celý článek. Takže jediné, na co čekáme, abychom to mohli spustit (i s URL), jsou WAP telefony - snad to s Nokia 7110 vyjde do konce měsíce, abychom mohli WAP konečně "testovat na lidech". Zatím je totiž celý WAP jen hezká (a někdy ani to ne) teorie. Jedno mějte na paměti: Mobil server ve WAPu bude mít maličko jiné články ve WAPu, než v HTML a navíc stále bude dost materiálů, které si ve WAPu nepřečtete.