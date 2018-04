Redakce odpovídá: Co chcete vědět o Nokii 6233

Nokia 6233 nemá vůbec jednoduchý úkol. Nejen, že do ní výrobce vkládá obrovské naděje, ale také by měla uživatelům splnit přesně to, co od ní očekávají. Zájemců přitom nebude málo, jelikož předchozí modely 6230 a 6230i vlastní nemálo z vás.

Finský výrobce se u pokračovatele své manažerské řady v mnohém polepšil. Displej je mnohonásobně kvalitnější, těšit se můžete i na evolučně vyšší grafické prostředí a ani hardwarová specifikace nepřišla zkrátka. Jednoduše řečeno před námi leží výborně vybavený mobil.

Jeho cena však nepatří mezi nejnižší, ačkoli v poměru cena/výbava bude tato novinka hledat na našem trhu konkurenci jen velmi těžko. Téměř devět tisíc je ale pro běžného smrtelníka stále nezanedbatelná suma a pokud nepatříte mezi šťastlivce, kteří dostanou Nokii 6233 jako služební mobil od zaměstnavatele, je dobré se o přístroj zajímat před koupí trochu blíže.

Dnešní článek by tak měl odpovědět na všechny vaše dotazy, na které bylo - ať už z jakéhokoliv důvodu - zapomněno při psaní naší recenze. Pokud vám v ní něco chybí a nenaleznete odpověď ani v několika vybraných dotazech v tomto článku, nebojte se zeptat ve zdejší diskuzi. Během dne se budeme snažit na zajímavé otázky postupně odpovídat.



Šestková řada od Nokie: kultovní 6310, 6230i, 6020 a nová 6233

Co vše dostane člověk v základním balení?

Kromě samotného mobilního telefonu a baterie (BP-6M) naleznete v základním balení i stereofonní headset (HS-23), cestovní nabíječku (nový užší konektor), paměťovou kartu (MicroSD - Trans Flash) o kapacitě 64 MB a CD se synchronizačním softwarem (PC Suite). Samozřejmostí jsou i manuály a různé propagační tiskoviny. Bohužel výrobce zapomněl na datový kabel, který si v případě zájmu budete muset dokoupit.

Je s telefonem dodávána čtečka paměťových karet nebo alespoň redukce na běžnější formát, než je MicroSD?

Bohužel, základní balení obsahuje pouze položky popsané výše. Ani čtečku, ani redukci v něm nenajdete. Na paměťovou kartu lze ale přímo přistoupit pomocí technologie Mass Storage v případě, že si dokoupíte datový USB kabel.

Operátor Vodafone má v nabídce model označený jako 6234. Jaký je v něm rozdíl oproti Nokii 6233?

Nokia 6234 je speciálně navržena pro nadnárodního operátora Vodafone. Oproti standardní verzi se liší pouze ve vzhledu a úpravách hlavní nabídky. Navíc nemá kovový rám použitý u modelu 6233. Ostatní vlastnosti jsou naprosto shodné. Model 6234 lze ve většině případů pořídit levněji než Nokii 6233. Srovnat telefony můžete i v našem katalogu mobilů.

Přemýšlím o koupi nového telefonu a výběr padl na modely 6280 a 6233 od Nokie. Jaký je v nich rozdíl kromě designu?

Doporučujeme před koupí porovnat oba telefony v našem katalogu mobilů. Zde zjistíte, že Nokia 6280 se od modelu 6233 liší pouze v nabízené druhé kamerce pro uskutečňování videohovorů a v základním balení k ní dostanete i datový kabel. Cena je ale vyšší. Záleží tak spíše na preferencích uživatele a na tom, jaké konstrukci dá přednost. Recenzi Nokie 6280 si můžete přečíst zde.

Svítí klávesy pro příjem a odmítnutí hovoru zeleně a červeně nebo je celá klávesnice podsvícena jednou barvou? Jak hodnotíte její podsvícení celkově?

Klávesy pro ovládání hovoru jsou skutečně odlišeny příslušnou barvou. I v noci se lze velmi snadno zorientovat. Zbytek je podsvícen příjemnou barvou modrou, přičemž je podsvícení rovnoměrné a neagresivní.

A co kurzorový kříž? Z fotografií to vypadá, že se na něm oproti tomu mnohokrát kritizovanému u předchozích modelů příliš nezměnilo. Jsou jeho hrany přijatelné pro prsty?

K ovládání kurzorovým křížem nemáme jedinou výtku. Jeho hrany jsou natolik dobře profilovány, že s jistotou tisknete přesně ten směr, který aktuálně chcete. Ani lidé s většími prsty s ním nebudou mít potíže. Především oceňujeme oddělený potvrzovací střed.

Nejen v českých fórech se žhavě diskutuje na tím, zda chromový rámeček je skutečně vyroben z kovu nebo jde jen o velmi zdařilou povrchovou úpravu běžného plastu. Kde je tedy pravda?

Pravdu tvrdí ten, který mluví o kovu. Potvrdí to nejen magnet (který ale nedoporučujeme používat), ale i tepelná vodivost rámečku. V zimě velmi rád zchladne, v teple naopak. Tímto ocelovým rámem se ale vyznačuje pouze model 6233, verze od Vodafone jej nemá.

Když se podívám na fotografie telefonu, jsem stále skeptický k jeho klávesnici. Je skutečně tak dobrá, jak se o ní píše?

Klávesnice modelu 6233 patří k těm nejpovedenějším na trhu. Jednotlivé klávesy jsou dostatečně hmatově oddělené, mají příjemný zdvih, jen odezva by mohla být výraznější. Jde ale o zvyk - po delším testování jsme si na její "gumový" chod zvykli rychle.

Rozhoduji se mezi Nokií 6233 a 6234. Za klíčovou vlastnost přitom považuji komfort klávesnice. Jaký z obou modelů jej má vyšší?

Oba telefony vyjdou v komfortu klávesnice nastejno. Záleží především na osobních preferencích, kdy jednomu vadí funkční klávesy těsně u sebe (6233), druhému jejich samostatnost a optická titěrnost (6234). Ani u jeden model tak nelze nijak paušalizovat.

Telefon má na levém boku klávesu pro ovládání funkce Push-to-Talk. Lze ji nějakým způsobem odkázat na jinou funkci přístroje?

Bohužel funkce této klávesy je přiřazena napevno. Zkratky lze přiřazovat pouze oběma kontextovým klávesám a jednotlivým směrům kurzorového kříže.

U symbianových Nokií oceňuji možnost uzamknutí telefonu tak, že se do něj nikdo cizí bez znalosti hesla nedostane i přesto, že je zapnutý. Umí toto i Nokia 6233?

Děkujeme za velmi zajímavý dotaz. Kromě automatického zámku klávesnice (možno nastavit interval) skutečně najdete v telefonu i možnost jeho uzamčení pod heslem. Je k tomu nutné aktivovat položku zvanou Zabezpečená klávesnice. Najdete ji v menu pod Nastavení/Telefon. Po její aktivaci můžete telefon uzamknout stejným způsobem, jakým zamykáte klávesnici (Menu - hvězdička). Při odemykání budete požádání o bezpečnostní kód, který si samozřejmě můžete zvolit sami (standardně 12345).

Používá telefon nějaký operační systém?

Nokia 6233 nepatří mezi chytré telefony s operačním systémem, ač jim svou výbavou šlape na paty. Jde pouze o běžnou firemní platformu zvanou jako Series40, avšak ve svém dalším evolučním kroku. Nové rozhraní ale nepřináší jen výhody například v podobě aktivního pohotovostního režimu. Nokia totiž velmi znepřehlednila nastavení datových služeb (viz. níže).

Jak je to s hlasovým ovládáním? Používá starý systém učení nebo tvoří příkazy strojovým hlasem jako u jiných nových Nokií?

Jen krátce: "bé" je správně.

Koupila jsem si paměťovou kartu 512MB a v telefonu se mi ukázala velikost karty jenom 484MB. Je to normální?

Nižší hodnoty se nemusíte obávat. Nikdy se vám totiž nezobrazí úplná velikost paměťové karty, jelikož část její paměti zabírají systémové soubory, jež jsou vašemu zraku skryty.

Máte již někdo zkušenost, jak velkou JAVA aplikaci tento telefon zvládne spustit? Mám česko-anglický slovník, který má okolo 1500KB a byl bych moc rád, kdyby to na N6233 běhalo.

Volně dostupnou java aplikaci o takové velikosti se nám bohužel nepodařilo nalézt. S jinými aplikacemi si ale telefon bez potíží poradil, největší z nich měla velikost 1030 kB. Vaši otázku pak zodpověděl čtenář David ve zdejší diskuzi: "Java je omezena tak, že největší aplikace či hra, kterou telefon přijme, může mít 1 MB, takže slovník o velikosti 1,5 MB telefon nevezme a bude hlásit chybu aplikace. Na druhou stranu počet java aplikací v telefonu není nijak omezen - tzn. že v přístoji může být klidně 100 i více java her a aplikací..."

Co je pravdy na tom, že se dají pořizovat fotografie s rozlišením dvou megapixelů pouze na šířku?

Pravdy na tomto tvrzení není ani za mák. S telefonem můžete fotit jak na výšku, tak na šířku. Na rozlišení výsledné fotografie to nemá žádný vliv.

Je opravdu jisté, že paměť na kontakty je omezena na 500 položek? Není možné přidělit větší limit v rámci přikoupené paměťové karty třeba s pamětí 1GB?´

Oficiální materiály sice mluví o paměti na 1000 kontaktů, podle všeho je ale paměť poloviční. Stejný problém se vyskytl již u modelu 6280, který na tom byl podobně. Bohužel nemám tolik kontaktů na to, abych vyzkoušel plnou kapacitu adresářové paměti. V telefonu je pouze procentuální ukazatel, z kterého se nedozvíte téměř nic. Z poměru mezi procentuální obsazeností a počtem kontaktů se ale lze dovtípit, že paměť by skutečně odpovídala maximálně 500 kontaktům. Jisté je, že paměťová karta tento parametr neovlivní.

Máte již představu, jak dlouho vydrží telefon bez nabíjení při běžném používání?

Představu máme. Při v součtu hodinovém hovoru denně, stažení několika kB dat a hraní Sudoku při cestě do práce nabíjíme každý třetí až čtvrtý den. Na telefon pracující v 3G síti s velkým aktivním displejem je to velmi dobrý výsledek.

Dočetl jsem se, že má telefon stereo reproduktory. Co to znamená a jaké výhody tato novinka přináší?

Nokia 6233 skutečně nabízí poslech hudby pomocí stereo reproduktorů. To znamená, že na každé straně telefonu nejdete jeden reproduktor, který obstarává určitá hudební spektra tak, aby výsledný zvuk byl barvitější a mnohem přirozenější - tím dostává telefon významu slova stereo, jelikož pouze přítomnost dvou reproduktorů nestačí. Výsledkem je vynikající kvalita reprodukce a troufneme si říci, že s nákupem Nokie 6233 již nemusíte vozit na chatu přenosné rádio.

Jaká je hlasitost normálního reproduktoru při telefonování? Stačí i na velmi hlučné prostředí? A umí telefon hlasitý odposlech?

Kvalita reproduktoru je velmi dobrá a jeho hlasitost dostačující. Ani na pražské magistrále není nutné nijak zvuk zesilovat, přičemž hlasitost máme nastavenu na osmé pozici z deseti. Hlasitý odposlech tato Nokia umí.

Co nového přináší další řada oblíbeného rozhraní Series40, kterou Nokia 6233 používá?

Nová verze oblíbené platformy s sebou přináší mnoho změn, z nichž většina je k dobrému. Například v hlavní nabídce lze měnit pozici jednotlivých ikon a možnost zobrazení menu se rozšířila o další dvě verze. Velmi chvályhodným krokem je implementace aktivního pohotovostního režimu, který známe spíše ze Symbianových modelů výrobce. Ten přímo v pohotovostním režimu informuje o nastávajících událostech z kalendáře a dalších důležitých systémových informacích. K horšímu se však změnila mentalita nastavování služeb, která zamotá hlavu i sebezkušenějšímu uživateli. (viz. níže)

Slyšel jsem, že je u nových Nokií velmi obtížné nastavení datových služeb. Je na tom model 6233 stejně?

Ano, skutečně je tomu tak. Veškeré funkce se nastavují pod položkou zvanou Konfigurace, kde se vytváří jednotlivé profily nastavení. K těm se pak přiřazují služby, jejichž nastavení je až neuvěřitelně komplikované. A pokud si už přece jen s touto složitostí poradíte, budete tápat dále - až do doby, než zjistíte, že právě nastavenou službu je třeba ještě několika stisky aktivovat.

Co má telefon za typ baterie? Je kompatibilní s některými jinými modely?

Telefon používá baterii známou především z malých komunikátorů výrobce, tedy modelů 9300 a 9300i. Nese označení BP-6M, má kapacitu 970 mAh a je typu Li-Pol. Z ostatních kompatibilních modelů jmenujme model 6280 či 3250.

Podporuje telefon Mass Storage?

Ano

Umí fotoaparát režim makra? Ptám se proto, že bych potřeboval fotit vytištěné dokumenty a na počítači je pak bez potíží přečíst.

Fotoaparát makro bohužel neumí, v některých případech lze ale dokumenty bez problému vyfotit tak, aby byly poté k přečtení. Pokud se ale sháníte po skutečně kvalitním záznamu, Nokia 6233 vám jej nenabídne.

Jak je to s vnitřní pamětí telefonu? Některé materiály mluví o velikosti 70 MB, jiné pouze o 6 MB.

Vnitřní paměť telefonu je skutečně pouhých 6 MB. K sedmdesátimegabajtové hodnotě se pak dojde sečtením vnitřní paměti s přiloženou paměťovou kartou (64 MB).

Jak se nastavuje hlasitost hovoru?

Hlasitost reproduktoru při hovoru nastavíte kolébkovou klávesou se symboly +/- na pravém boku telefonu.

Lze v Opeře Mini regulovat jas displeje?

Ani samotná aplikace, ani telefon toto nastavení neumožňuje. Jas je stále konstantní, což je velmi nepříjemné například v noci při řízení automobilu. Za upozornění na chybnou odpověď děkujeme čtenáři 4holy.

Karel IV. se ptá: Největší devizou modelu 6230i byla velikost písma u SMS. Při předvádění 6234 mi nebyli tuto velikost u Vodafonu schopni nastavit. Šlo o neinformovanost personálu, nebo to už Nokia neumí?

Starší model bohužel nemáme k dispozici, tudíž nemůžeme srovnávat. Velikost písma však v Nokii 6233 nastavovat lze. Pro představu, jak vypadá největší velikost písma, přikládáme fotografie displeje s různým nastavením velikosti při psaní zpráv.



Od nejmenšího písma po to největší

Bono se ptá: Jak je to s java aplikacemi? Dají se používat i na pozadí?

Model 6233 ani žádná jiná Nokia platformy Series40 bohužel ponechání spuštěné java aplikace na pozadí neumí, nebo spíše neumožňuje uživateli návrat do hlavní nabídky bez uzavření aplikace. Zmiňujeme to proto, že telefonu viditelně ponechání aplikace na pozadí nedělá problémy, jelikož při stisku klávesy PTT se standardně zobrazí seznam kontaktů této služby a aplikace je na pozadí otevřena. Do hlavní nabídky se bez jejího ukončení ale nedostanete.

Tomáš se ptá: Dá se video přehrávat na šířku displeje jako u Sony Ericssonu?

Ano, telefon umožňuje přehrávání videa přes celý displej, tedy s využitím jeho šířky. Nevýhodou ale je, že po celou dobu přehrávání jsou vidět popisky kontextových kláves, které budou rušit například při sledování filmu.

Martin se ptá: Umí Nokia 6233 pracovat s Eurotel Kombi kartou? Jak se na tomto telefonu zjišťuje verze software?

Telefon si s Kombi kartou Eurotelu bez potíží poradí (testováno s firmware V 3.70). Verzi použitého softwaru zjistíte zadáním posloupnosti znaků *#0000#.

Jirka xt se ptá: Jaká je maximální kapacita paměťové karty pro Nokii 6233?

Nokia 6233 si poradí s paměťovými kartami do kapacity 2 GB.

Jirka xt se ptá: Existuje v tomto telefonu obdobná funkce jako byla u předchozího modelu Peněženka (nebo lze takovouto aplikaci dohrát)?

Aplikace Peněženka bohužel ze základní nabídky zmizela, na internetu ale jistě naleznete adekvátní náhradu v podobě dohratelné java aplikace. Jednou z nich může být aplikace zvaná Trezor pocházející z českých luhů a hájů.

Jana se ptá: Lze si na Nokii 6233 nastavit jakýkoli zvuk pro přijetí SMS/MMS (třeba i skladbu ve formátu MP3)?

Ano, v profilech lze volit jakýkoli zvukový soubor. V případě jeho uložení na paměťové kartě se ale po jejím vyjmutí automaticky přenastaví vyzvánění na výchozí Nokia Tune. Doporučujeme tak nahrát používané vyzvánění do interní paměti telefonu.

Jana se ptá: Je pravda, že jsou na krytu N6233 vidět otisky rukou a telefon se špatně udržuje v čistotě?

Pravda je to jen částečně. Je fakt, že "upatlání" telefonu je viditelné, ale ne natolik, aby se dalo označit za nevýhodu. Přístroj stačí jednou utřít a na pár hodin máte opět klid. Nejvíce je na nečistoty náchylný lesklý pruh kolem optiky fotoaprátu.

Jana se ptá: Nevíte, zda-li bude možné pořídit N6233 u Eurotelu jako dotovaný telefon?

Samozřejmě ano, v nabídce je již nyní za dotovanou cenu 3495 korun při závazku měsíčního plnění v minimální výši 2000 korun. - více zde

Jana se ptá: Lze si nastavit jako pozadí resp. tapetu fotku? A je možné si měnit prostředí telefonu?

Samozřejmě lze. Telefon podporuje témata, která změní i barvu textu v hlavní nabídce. Při psaní zpráv se ale bez závislosti na zvoleném stylu stále používá systém "černé na bílém".

Jana se ptá: Je datový kabel k tomuto telefonu běžně k sehnání? V jaké cenové relaci?

Datový kabel nese ozněčení Nokia CA-53, jeho dostupnost a cenu můžete zjistit na záložce zboží vyhledávače klikni.cz. - více zde

Jana se ptá: Ukazují se v úsporném režimu telefonu ikonky o přijaté zprávě a nepřijatých hovorech? Jsou dobře viditelné i bez podsvícení displeje a na sluníčku?

Ano, ikonky se zobrazují. Jsou ale natolik titěrné, že je komfortnější telefon rovnou odemknout. Jejich viditelnost na slunci je dobrá.

Magistr se ptá: Co je pravdy na tom, že N6233 nefunguje s Go kartou Eurotelu?

S předplacenou telefonní službou Go, kterou provozuje Eurotel, nespolupracujě drtivá většina novýchtelefonů od Nokie. Je to způsobeno tím, že tyto telefony postrádají funkcionalitu AoC, která je pro správné fungování této předplacené karty v telefonu zapotřebí. Problém lze ale obejít výměnou SIM karty za novou či jiným postupem, který vám rád sdělí přímo operátor.

Honza se ptá: Lze nějakým způsobem zvětšit nebo upravit písmo v pohotovostním režimu displeje, popř. informací při přechodu displeje do spořiče?

Bohužel nelze. Velikost písma lze volit jen ve zprávách, kontaktech a při prohlížení webu.

Čtenář Šedivý se ptá: Je zde nadále omezení velikosti fotek jako příloh zasílaných mailem na nepoužitelných 320x240?

Ne, emailový klient si poradí i s maximálním rozlišením fotografií.

IvanS se ptá: S kolika bluetooth zařízeními může být N6233 spárována a na kolik zařízení může být současně aktivně připojena?

Nokia 6233 podporuje následujících šest bluetooth profilů: Headset, Dial Up Networking, Object Push, File Transfer, HandsFree v1.5 a SIM Access. Teoreticky může být aktivně spojena se stejným počtem příslušenství v případě, že každé z nich obsadí právě jeden profil. Spárovaných zařízení pak může být nespočet.

Chmel se ptá: Při jednotlačítkové volbě tel. čísla se někdy telefon pokouší o spojení videohovoru. Na druhý pokus je potom vše v pořádku. Jde někde videohovory vypnout úplně?

Popisovaný problém se v našem případě nijak neprojevuje. V každém případě je ale možné vypnout podporu UMTS v základní nabídce. Tuto volbu naleznete v Menu/Nastavení/Telefon/Síťový režim. Zde zvolte GSM a telefon bude komunikovat jen s touto sítí.

OK se ptá: Je možné najednou smazat všechny výpisy o doručení SMS?

Ano, s prostředím Series40 nové generace se výpisy o doručení řadí do samostatné složky, ze které je lze i hromadně mazat.

Ondra se ptá: V jaké velikosti jsou vidět fotky přiřazené ke kontaktu při příchozím hovoru nebo SMS? Nokie většinou uměli jen zobrazit malou fotku v rohu a jen při příchozím hovoru.

U příchozího hovoru se přiřazená fotografie ke kontaktu zobrazí na pozadí téměř přes celý displej. Odkryty zůstávají pouze stavové informace. U SMS se fotografie nezobrazuje vůbec.

Carloos se ptá: Spolupracuje telefon i se sadou do auta CK-7W?

Ano, s touto sadou je Nokia 6233 kompatibilní.

Honza se ptá: J aké videoformáty je možno na Nokii 6233 přehrát?

Telefon si poradí s formáty 3GPP, H.263 video a MPEG-4.

Čtenáři Jakub a Martin se ptají: Je možné s Nokií 6233 využívat výhod GPS navigace, tedy je pro ni dostupný nějaký software a připjitelný GPS modul?

Ano, i Nokia 6233 zvládne práci s GPS navigací. Bohužel ale nejde o plnohodnotnou navigaci, jak ji známe z chytrých telefonů či PDA. Navigační technologie využitelná na těchto telefonech je založena na postupném stahování mapových podkladů ze serveru společnosti Wayfinder, která tento produkt zatím jako jediná nabízí. S tím vyplývá i nevýhoda datové náročnosti - bez neomezeného datového paušálu navigaci nevyužijete (nebo se podivíte nad měsíčním vyúčtováním). Navíc při testování služby Eurotel Navigace, která je na tomto řešení založena, se projevila obrovská nevýhoda, kdy je tento způsob navigování závislý na dvou nepříliš spolehlivých technologiích - GPS a GPRS/EDGE/UMTS. Použitelnost se tak razantně snižuje, zcela ale službu "potopit" nemůžeme. Na dobře pokrytých místech funguje spolehlivě.

Petr se ptá: Pochází telefon určený na Český trh z čínských výrobních závodů?

Ne, testovaný kus z oficiální distribuce pochází z Německa.

Zdenek se ptá: Paměť telefonu je 500 kontaktů. Kolik je ale skutečný údaj v případě plného využití položek u jednoho kontaktu? Lze jednotlivá čísla zvlášť popsat?

Počet kontaktů je statický, nemění se dle využití položek. Ke každému kontaktu tak můžete přiřadit nespočet detailů bez toho, abyste nějak ovlivnil celkovou paměť adresáře. Jednotlivá čísla se uživatelsky popsat nedají.

Hukkv se ptá: Lze nějak nastavit větší prodlevu než displej "zhasne"?

Bohužel, toto nastavení Nokia 6233 neumožňuje.

Joshua se ptá: Má N6233 přednastaveny nějaké hry? A pokud ano, jaké?¨

Ano. V telefonu neleznete již třetí pokračování hada a flashovou hru Sudoku. Na kartě by měla být připravena hra Relly 3D.

Barnetw se ptá: Je omezena délka záznamu diktafonu časově, nebo pouze kapacitou paměti?

Délka záznamu je omezena pouze dostupnou pamětí. Lze přitom zvolit, jakou paměť (telefon/pam. karta) chcete využívat. Již v základu s paměťovou kartou o kapacitě 64 MB ukazuje telefon možnost záznamu až 2 hodiny a 13 minut.

