Redakce Mobil.cz vám přeje vše nejlepší

Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaši celoroční přízeň a spolupráci. Víme, že jsme občas zkoušeli Vaši trpělivost a že ne všemi články jsme se trefili do Vašeho vkusu, ale přesto nám zůstáváte věrní a podle statistik návštěvnosti nás čtete stále více – za to Vám děkujeme. Děkujeme Vám také za všechny Vaše podněty a připomínky. Možná máte pocit, že bychom něco mohli realizovat rychleji, ale všechno má svůj čas – Vaše e-maily rozhodně v koši nekončí.

Přejeme Vám, abyste se na Mobil.cz setkávali s články, které se Vám líbí, které Vás baví, a se službami, které se Vám budou hodit. Rádi bychom Vám popřáli i šťastné, veselé a pohodové Vánoce. To bohužel nedokážeme ovlivnit, na rozdíl od zmiňovaných článků a služeb, u kterých se budeme opravdu snažit o to, abyste k nám měli co nejméně výtek. Rádi bychom Vám také popřáli co nejúspěšnější a bezproblémový rok 2003. Ať se Vám daří vše, o co se pokusíte.

Rok 2002 by se dal nazvat i rokem kultivace ve vztahu firem k zákazníkům – alespoň v telekomunikacích. I když se tím tak trochu připravujeme o témata, doufáme, že letos tento trend bude pokračovat a že budete mít stále méně důvodů si na svého operátora (pevného i mobilního) stěžovat. Současně doufáme, že se prosadí některé technologie do praktického života. Bluetooth, WiFi – to vše nám usnadní život. Oklikou se vrací i odepisované GPRS – bez něj bychom si asi MMS nedokázali představit.

Ještě předloni se mluvilo o technologiích; příští rok se už naplno budeme bavit o službách. Rok 2003 by měl být v mobilních komunikacích zábavnější a barevnější. Pevné telekomunikace čeká boom rychlejších a dostupnějších interaktivních služeb. Doufáme – a přejeme Vám – aby nezůstalo jen u těchto řečí a skutečně tomu tak bylo.

Jak bude vycházet Mobil.cz v příštích dnech?

Již dnes, v pondělí 23. prosince, jste si mohli všimnout, že vydání Mobil.cz je oproti standardnímu stavu zredukováno. V podobném svátečním režimu budeme vycházet i v následujících dvou týdnech. Můžeme Vám slíbit, že až do pátku 3. ledna zde najdete nejméně dva hlavní články. Standardní provoz (čtyři články a telekonom) obnovíme v pondělí 6. ledna. Ve dnech státních svátků (24., 25., 26. prosince a 1. ledna) Mobil.cz nevychází. Domníváme se, že je lepší přinést menší množství článků s vyšší kvalitou než se za každou cenu snažit zaplnit vydání.

Samozřejmě se v případě žhavých aktualit můžete těšit na články i v době volna nebo nad plánovaný rozsah vydání. Už teď víme, že výjimkou bude 1. leden, kdy vyjde první stručný článek shrnující chování mobilních sítí na přelomu roku. Po celou dobu těchto dvou týdnů budou otevřená dvě nová diskusní fóra a ještě tento týden vyhlásíme novou čtenářskou soutěž. Mobil.cz tedy rozhodně spát nebude.