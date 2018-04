Redakce Mobil.cz se rozrostla o deset nových členů

Přestože jsme před měsícem přijímali dva nové redaktory, zdál se nám pořád prostor redakce nevyužitý. Proto jsme pověřili naši partičku čtyř pískomilů, aby počet členů redakce zvýšili. Ti se do úkolu pustili s vervou jim vlastní. Z původních jedenácti přírůstků jich zbylo jen deset, ale rodičům (Fanfán, Tulipán, Terezka, Zrzka) ani potomkům to nevadí a čile se hemží. Jejich pohyb je tak rychlý a nevyzpytatelný, že jsme si k jejich sčítání a vážení museli pozvat posilu z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Bohužel jsme nezvolili tu správnou katedru a dvojice věhlasných teoretiků chaosu nám pogratulovala k tomu, že počet našich pískomilů se pohybují někde od dvou, případně nuly (to když si vážení profesoři sundali brýle) do řádově dvaceti - samozřejmě modulo pí.

Zkrátka a dobře, vítáme mezi nás nové členy redakce a přejeme jim pevné zdraví a hodné adoptivní rodiče.

Chcete se stát patronem některého nového Mobiláka? Máte návrh na nějaké pěkné nebo vtipné jméno? Napište nám na do diskuse.

Noví redaktoři praktikují metodu teambuildingu, familiérně nazvanou Tuli tuli po kebuli. Pokud se snažíte napočítat deset tělíček, tak vězte, že ani nám se to nepodařilo.

Rodiče se na to nemohou dívat, a tváří se, že deset škvrňat k nim vůbec, ale vůbec nepatří. Na snímku pyšné maminky Terezka a Zrzka.

Najdi deset rozdílů. Zleva doprava: Fanfán, Tulipán.

Opět záběr na rodiče. Zdá se, že incestní vztahy u pískomilů zrovna "frčí". Na dětech to poznat zatím není... K dalšímu náboru nových členů se chystají přibližně za dva měsíce.