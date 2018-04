Redakce Mobil.cz prochází další změnou. Změna je sice poměrně náhlá, přesto věříme, že přispěje ke zkvalitnění našeho deníku. Pro vás se první fázi této změny projeví pouze tím, že bude vycházet denně jen čtyři až pět článků, místo dřívějších šesti či sedmi. Vše ostatní zůstává tak, jak jste zvyklí. Popsaná změna je pouze dočasná a všichni se budeme snažit o to, aby toto období trvalo co nejkratší dobu. Výsledek bude stát za to.