Redakce iDNES.cz našla ztracený mobil Martina Bursíka. Byl plný důvěrných dat

K telefonu se dostala redakce zcela náhodou. Upozornil ji na něj majitel bazaru, který původně tvrdil, že má v ruce Topolánkův mobil.

"Kolega přišel s tím, že jeho známý pracuje v zastavárně a má tam prý Topolánkův mobil. Neřešili jsme to, kdo by tomu věřil. Jenže kolega ten telefon za pár dnů donesl do redakce. Známý ze zastavárny nám ho půjčil, abychom se přesvědčili," popisuje netradiční příběh šéfredaktor iDNES.cz Michal Hanák.

"Našli jsme prominentní volaná čísla, stovky zpráv o politických jednáních, o jejich účastnících, o ministrech i nákupní seznam. A když jsme objevili první intimní zprávu určenou Kateřině Jacques a její odpověď, pochopili jsme, že opravdu není Topolánkův. Bylo rozhodnuto. Ten telefon už do zastavárny zpátky nemůže," dodává Hanák.

Politik byl z předání zaskočený

Redakce iDNES.cz si telefon neponechala a minulý týden ho Martinu Bursíkovi navrátila. "Nějakou dobu jsem takový měl. Že bych ho ztratil?" divil se po jeho předání zjevně zaskočený bývalý lídr Strany zelených.

Za několik okamžiků zjistil, že je skutečně jeho. "Tady je nějaký zmeškaný hovor od Karla Schwarzenberga," procházel Bursík registr hovorů a kontakty v telefonním seznamu. Poté, co nahlédl do zpráv, už si byl jistý.

Kdy, kde a proč? Nevím, tvrdí politik

Důvod, proč kdysi vlivný politik pustil do oběhu telefon s takto citlivými daty, není zcela znám ani jemu samotnému. Většinu otázek okolo mobilních telefonů za něj prý řešil jeho asistent. "Já si myslím, že to byl služební mobil. Platil jsem nějakou škodnou událost, vyplňoval jsem nějaké karty. Teď si na to vzpomínám," reagoval nejistě Bursík.

Ztráta mobilního telefonu přitom může pro uživatele znamenat velká rizika, obzvláště pak pro politika. V případě, že by nálezce zneužil důvěrných dat v paměti, může způsobit značné škody. V telefonu navíc bylo patrné, že ho používal někdo cizí. K jeho ztrátě došlo zhruba před dvěma lety.

Sám Bursík je ale přesvědčen o tom, že ztrátou takto cenného mobilu nikoho neohrozil. I přesto byl rád, že se jeho bývalý mobilní telefon nedostal do nevhodných rukou. "Je to krásný příběh. Už se mi podobný, kdy se mi nečekaně vrátila věc, stal. Děkuji pěkně," dodal na závěr.