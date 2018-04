Smartphone s holografickým displejem bude jeden z nejdražších na trhu

Ačkoliv výrobce RED telefon s názvem Hydrogen One ukázal pouze na jednom obrázku (a ještě navíc jen jeho zadní panel) už teď slibuje unikátní holografický displej, který bude umět zobrazit 3D obsah bez použití speciálních brýlí. Nejedná se o žádnou převratnou novinku, třeba HTC mělo smartphone s takovým displejem už před šesti lety, nicméně v současnosti je to hlavní lákadlo tohoto modelu.

„Náš displej je technologie, kterou jste ještě nikdy neviděli. Sledovat, jak se na displej lidé koukají s překvapeným výrazem ve tváři je pro nás motivující. Nejde to zkrátka moc dobře popsat, dokud to sami neuvidíte,“ prohlašuje o displeji telefonu na oficiálním fóru této značky zakladatel firmy RED Jim Jannard. Důkazy na podepření unikátnosti ovšem podepírá pouze tím, že se jedná o jiný typ obrazovky, než jaký použili výrobci u jiných 3D displejů.



To ovšem není jediná věc, kterou by měl Hydrogen One přilákat pozornost. Smartphone bude mít ve výbavě také kvalitní reproduktory, které nabídnou „multi-dimenzionální audio“. Velkou pozornost samozřejmě výrobce věnuje fotoaparátu - ten bude dokonce modulární. Není jisté, zda po vzoru Moto Z na něj bude možné přidávat další moduly s vlastním snímačem, či půjde třeba jen o vyměnitelné objektivy, grip pro lepší držení a podobně.

Celková prezentace telefonu je plná bombastických slibů, které ale nejsou podepřeny konkrétními příklady nebo technickými specifikacemi. Není znám žádný prvek hardwaru, pouze to, že displej bude mít úhlopříčku 5,7 palce a poběží na něm Android. Z jediné dostupné grafiky pak lze také vyčíst, že telefon bude mít USB-C konektor a sluchátkový jack. RED také připomíná, že i finální design telefonu se může změnit a že moduly pro fotoaparát budou dostupné až s odstupem času po uvedení telefonu na trh.

Zatím se telefon zdá jako potenciálně obrovský zajíc v pytli vzhledem k tomu, že už jde přímo od výrobce předobjednat za poměrně astronomické částky. Hliníkové provedení vás bude stát v přepočtu 27 300 korun (bez poštovného a daně) a titanové pak dokonce 36 400 korun. Prodávat by se měl začít v prvním čtvrtletí 2018. Dali byste takové peníze za telefon, o kterém nevíte vyjma pár megalomanských slibů prakticky nic?