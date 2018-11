Holografický Red Hydrogen One je mastodont za 36 tisíc

První, co na smartphonu Red Hydrogen One zaujme, jsou jeho rozměry a neobvyklá konstrukce s rámem, který je tvarovaný tak, aby dobře padl do ruky. Telefon je skutečně mohutný, ale pravdou je, že tvarování rámu pomáhá relativně dobrému držení v ruce. Přístroj alespoň rozhodně v ruce neklouže a sedí pevně, na druhou stranu uživatelé s drobnějšími dlaněmi a prsty mohou mít s držením problém.

Hydrogen One je také pořádně těžký: základní verze z hliníku má hmotnost 263 gramů, titanová, která se bude prodávat později, dokonce 292 gramů. Celek působí bytelně, ale není moc elegantní, je to hodně specifický a řekněme technicistní přístroj i po stránce vzhledu.

Při naší krátké obhlídce přístroje v prodejně amerického operátora Verizon jsme moc nezkoumali výkon telefonu: procesor Snapdragon 835 a 6 GB RAM nejsou kdovíjaké parametry, ale na solidní výkon to stačí. A to i když displej telefonu s úhlopříčkou 5,7 palce dostal rozlišení 1 440 x 2 560 pixelů. Ani v případě displeje nectí Hydrogen One módní trendy, poměr stran je klasických 16:9 a nikoli moderní „nudle“ 18:9 či více.

A přesto je displej největším tahákem tohoto modelu. A ne, není to kvůli jeho výborné jemnosti. Je to kvůli schopnosti zobrazovat 3D obsah i bez toho, aniž by uživatel potřeboval brýle. Funguje to výborně, byť se to špatně dokumentuje. 3D obsah telefon umí nejen zobrazit, ale i vytvářet, a to je to, oč firmě Red při tvorbě tohoto přístroje šlo především. Duální je přední i zadní foťák a oba dovedou „vykouzlit“ krásný 3D obraz, který na displeji vypadá opravdu dobře.

Ano, něco podobného už uměly před mnoha lety dva modely od HTC a LG, ale tam to zdaleka nefungovalo tak dobře. Hydrogen One je přístroj, u kterého dává 3D obsah smysl, vypadá totiž opravdu parádně. Navíc to nijak negativně neovlivňuje kvalitu normálního obsahu na displeji. A při sledování 3D scén tu příliš nezáleží na tom, z jakého úhlu se uživatel na displej dívá, krásný prostorový efekt tedy nevyžaduje zcela přesnou pozici pozorovatele.

To jsou úžasné technické trumfy Red Hydrogen One, ale celkově jde jen o přístroj, který je jakousi ukázkou technických možností. Je vcelku překvapivé, že takový telefon nabízí největší americký mobilní operátor, to bychom nečekali. Hydrogen One považujeme za experiment, který sice ohromí, ale asi si moc zákazníků nezíská.

A to už třeba kvůli ceně. Ta je stanovena na ohromných 1 295 dolarů za nedotovaný telefon, tedy v přepočtu necelých 30 tisíc korun za základní hliníkovou verzi. Uvedená suma je bez daně, pokud by se tedy prodával v Česku, cena by stoupla o dalších víc než 6 000 korun. Telefon je v USA dražší než 256GB varianta iPhonu XS Max, dražší je jen provedení s 512 GB. A v takovém případě ani technické zajímavosti Hyrdogenu One (samozřejmě telefon běží na Androidu) nebudou pádným argumentem.