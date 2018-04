RED FLY Mobile Companion přináší komfort ovládání WM zařízení

Ta se rozhodla využít velkého potenciálu, který dnešní komunikátory ukrývají. Pokud bychom se přidrželi jejich přesné definice, pak PDA telefony nabízejí výkon laptopu ukrytý v kompaktním kapesním balení.

Spousta nových modelů přitom přichází s plnohodnotnými QWERTY klávesnicemi nejrůznějších podob. Největší oblibě se těší vysouvací klaviatury (HTC Herald, TyTN, TyTN II, E-TEN M700), vzácností nejsou ani ty, co se krčí přímo pod displejem. I když ty jsou zatím typické spíše pro WM smartphony (HTC Excalibur, Samsung SGH-i600), výjimkou je jen Palm Treo 750v a očekávaný Samsung SGH-i780.

Takové klávesnice jsou při textové komunikaci (e-mail, Instant Messenger) neocenitelnými pomocníky, na opravdové psaní delších textů to ale jednoduše není to právé. Na klávesnici s rozměry 8 x 3 centimetry dokáže jen málokdo psát všemi deseti. To by ale na klávesnici zařízení RED FLY možné bylo.

Pokud by zařízení REDFLY Mobile Companion uviděl uživatel znalý mobilních technologií, pak by jej patrně označil za miniaturní laptop nebo možná UMPC. Ani jedno tvrzení přitom není správné. RED FLY je zařízení z trochu jiného soudku. Slouží totiž k připojení vašeho komunikátoru nebo chytrého telefonu prostřednictvím USB kabelu případně Bluetooth. Během několika málo sekund tak budete moci systém vašeho WM zařízení “obhospodařovat“ na zařízení s větším displejem i klávesnicí.

Ať jsme konkrétnější, RED FLY nabízí při váze pouhých dvou liber 8“ displej s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů. Komfortní psaní zajistí opravdu plnohodnotná klávesnice s 80 tlačítky. Snadný pohyb v prostředí Windows Mobile zase dostatečně velký TouchPad, který bude moci být softwarově zakázán, což přijde vhod třeba v případě připojení myši. Chybět samozřejmě nebudou obligátní klávesy sytému WM (OK, zpět, odeslat, klávesy pro ovládání telefonu). Samotný RED FLY nemá vlastní operační paměť ani procesor, a tak se o jeho běh kompletně stará hardware připojeného WM telefonu. Pokud je vám tento koncept zařízení povědomý, pak jste si zřejmě vzpomněli na zrušený projekt Palm Foleo.

Kromě dvou vysokorychlostních USB portů je na těle zařízení také VGA výstup, který umožní propojení na externí monitor. Výdrž zařízení na jedno nabití se pohybuje okolo osmi hodin, což je poměrně slušný výsledek. Co se týče kompatibility, pak by si RED FLY měl porozumět s každým přístrojem na systému Windows Mobile 5.0 nebo 6 a to včetně Smartphone a Standard edice.



Prodej tohoto zajímavého zařízení by měl být zahájen v březnu za cenu okolo 500 USD (asi 9000 Kč). Uvážíme-li, že za tuto částku získáme zařízení, které je schopno fungovat jen po připojení komunikátoru (nebo smartphonu) a nikoli samostatně, zdá se být poněkud přemrštěná.



RED FLY Mobile Companion - technická specifikace: