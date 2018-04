Red Bull bude mobilní operátor, služby nabídne asi i v Česku

Rakouská společnost bude nabízet mobilní telefony i služby pod obchodní značkou Red Bull Mobile. Firma známá pro výrobu energetických nápojů chce na mobilní trh expandovat po celém světě, konkrétně zhruba do 140 zemí. Informoval o tom rakouský list Wirtschaftsblatt.

Vedle telefonů a tarifů poskytne společnost i mobilní obsah různého druhu. Měly by to být především videopřenosy a nejrůznější motivy ze sportovních i hudebních akcí, které sponzoruje. Tímto způsobem firma působí již na švýcarském, maďarském a domácím rakouském trhu. Teď chce v tomto segmentu mnohem více "nabobtnat".

Už na Vánoce by měl Red Bull Mobile fungovat jako virtuální mobilní operátor v Německu. Obchodním partnerem mu bude operátor Telefónica O2, přes kterého bude svou síť provozovat. V roce 2011 by chtěl dále expandovat na asijské trhy a posléze do dalších evropských států. Je pravděpodobné, že některé produkty nabídne i v České republice.

Dá vám křídla. A teď i tarify

Z dostupných informací vyplývá, že operátor nabídne dva základní tarify za měsíční paušál 19, respektive 29 eur. To znamená v přepočtu 450, v případě dražšího tarifu pak 700 korun. V rámci těchto tarifů bude samozřejmě určitý počet volných minut, textových zpráv a také neomezený přístup k internetové televizi Red Bull TV.

Jsou to ovšem předpokládané ceny, zástupci společnosti se zatím konkrétněji nevyjádřili. Je také nutné podotknout, že ceny za mobilní služby se budou v jednotlivých zemích lišit.

Společnost bude nabízet mobilní telefony běžných značek, ovšem pod vlastním názvem. Pokud tak firma expanduje i na český mobilní trh, zřejmě se setkáte například s Red Bull Mobile 1, Red Bull Mobile 2 a podobnými.