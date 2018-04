Recyklujte mobily, zachráníte gorily. Pražská zoo spouští unikátní projekt

Zatímco v únoru o zapojení do projektu recyklace mobilů nepřemýšlela žádná česká zoologická zahrada, dva měsíce poté je celý nápad naplno realizován v Zoo Praha.

U vchodů jsou od minulého týdne umístěné tři sběrné nádoby, do kterých mohou návštěvníci vhazovat staré mobilní telefony. Tyto přístroje budou následně odevzdány společnosti REMA Systém, která je recykluje. Za každý telefon zaplatí zoologické zahradě deset korun, které dále půjdou na podporu ochrany goril ve volné přírodě.

Soutěž pro školy Každá třída prvního až pátého ročníku pražských základních škol, která nasbírá dvacet a více mobilů, se může zúčastnit soutěžního dne v Zoo Praha. Ve speciálních disciplínách pak žáci nejlepších tříd získají možnost stát se na jeden den "zaměstnanci" zoologické zahrady - například chovateli goril, průvodci, či dokonce ředitelem.

Konkrétně bude pražská zoo přispívat na nákup satelitních telefonů, stanů nebo bot pro strážce rezervace Dja v Kamerunu. Ti každodenně chrání gorily před pytláky.

Lidé se k projektu staví různě, většinou by však vysloužilý telefon rádi odevzdali. "Starý telefon doma nemám. Kdybych měl, tak ho tam určitě hodím," řekl iDNES.cz návštěvník pražské zoologické zahrady. Tu a tam se však projekt setká s nepochopením. "Přispívám na spousty věcí, tady mi to ale nepřijde logické," řekl jiný návštěvník.

"Lidé se se starými telefony neradi loučí, i když už přístroje nepoužívají. Nezabírají mnoho místa a považují je za něco cenného," říká Petr Kubernát, šéf firmy REMA Systém.

Ačkoliv panovaly před začátkem projektu obavy, že lidé nebudou chtít staré mobily odevzdávat, za pouhý týden fungování je možné sběr považovat za úspěšný. Každý z košů je už minimálně z poloviny naplněný a podle ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka byl již jeden plný dokonce odvezen.

Mobily vybírají zoo v Anglii i Austrálii

Obdobné projekty odstartovaly v minulosti i zahraniční zoologické zahrady. Jejich hlavním cílem bylo za pomoci recyklace telefonů snížit poptávku po koltanu, který se nachází v oblastech, kde žijí gorily.

Koltan, respektive tantal obsažený v něm, se používá nejen k výrobě mobilních telefonů, ale i notebooků či herních konzolí. V největší míře se nachází v oblastech, které jsou zároveň domovem mnoha ohrožených druhů zvířat.

Například zoo v britském Bristolu poskytne za každý recyklovaný telefon necelé dvě libry, tedy v přepočtu zhruba šedesát korun.

Stejným způsobem postupují i australské zoo. Jejich kampaň s názvem "They are calling on you" má za cíl zvětšit zájem lidí o recyklaci telefonů a tedy i nižší poptávce po koltanu.