Recyklace bez legrace - sladká Nokia N72

Nokia N72 byla představena společně s velmi očekávaným modelem N73 již na podzim loňského roku. Na trh se tak dostává po standardní půlroční odmlce.

Odlehčený klon úspěšné Nokie N70 má být jedním z posledních článků, které mají ucelit široké portfolio chytrých telefonů platformy S60. Z toho vyplývá i fakt, že model N72 není nástupcem již zmiňované starší sestry.

Oproti ní přišla o podporu sítí třetí generace a oblékla se do mnohem stylovějšího kabátku. Pokud bychom tak měli skutečně nalézt právoplatného předchůdce modelu N72, dalo by se mluvit o stylovém modelu 7610.

Jelikož se novinka téměř shoduje s modelem N70, vycházeli jsme již z dřívější recenze. Na hlavní rozdíly mezi oběma přístroji však v textu dostatečně upozorníme. Telefony si můžete porovnat také v našem katalogu mobilů.



Módní Nokia 7610, konzervativní modely 6681 a N70 a telefon se sladkým designem, Nokia N72

Vzhled - sladká vášeň

Doby nudných chytrých telefonů jsou dávno za námi. Již Nokia N70 přišla s neokoukanou barevnou kombinací a model N72 v tomto trendu jen pokračuje. Svou inspiraci si však vzala i z L'Amour kolekce. Její lesklé černé tělo tak lemují chromové či matně černé ornamenty, které telefonu dodávají mladistvý vzhled.

Lesklé kryty jsou velmi náchylné na zachytávání nečistot, černá barva ale přístroji skutečně sluší. Páni se za něj jistě stydět nebudou, dámám však může přijít černá příliš unylá. Proto si výrobce připravil i růžovou variantu, kterou si můžete prohlédnout v oficiální prezentaci novinky.

Konstrukční řešení je shodné jako u modelu N70, kde po čase začal nepříjemně vrzat odsuvný kryt optiky fotoaparátu. Ani u novinky tomu nebude jinak, ač působí mnohem pevněji. V ostatních ohledech je konstrukce přístroje bezchybná, včetně pevného usazení krytu baterie. Ten skrývá článek s kapacitou 970 mAh, jež je schopný telefon zásobovat energií až čtyři hodiny hovoru či jedenáct dní pohotovosti.

Přístroj s rozměry 109 × 53 × 18 mm a hmotností 124 gramů nabídne na svém pravém boku dvířka slotu pro paměťové karty formátu miniSD a spoušť fotoaparátu. Nahoře se usídlila mřížka reproduktoru s hlavním vypínačem a vespod tradičně systémový konektor zvaný pop-port. Zadní strana nabídne po odsunutí aktivní krytky optiku dvoumegapixelového fotoaparátu s přisvětlovací diodou.

Klávesnice – schovaná notička

Klávesnice modelu N72 se příliš nepovedla. Po zkušenostech s Nokií N70 jsme hned flintu do žita neházeli, protože i u ní jsme si na klávesy stěžovali a poté si natolik přivykli, že s ovládáním nebyl problém. To bohužel pro novinku neplatí. Alfanumerické klávesy jsou příliš ploché s tuhou plastovou odezvou, po chvilce cviku si na ně ale zvyknete.

Horší je to s funkčními klávesami, které jsou zakomponovány do chromovaného rámečku. Kvůli nedostatečnému oddělení či zvýraznění se na telefonu opticky ztrácí a ztěžují tak práci s přístrojem. Mnohokrát jsme marně tápali, kam se nám poděla klávesa pro vstup do nabídky i přesto, že jsme o ní již dávno věděli. Telefon vám dává matoucí podněty.

Klávesu médií nahradila klávesa odkazující na hudební přehrávač, kurzorový kříž a kontextové klávesy kolem něj zůstaly téměř beze změny. Stále se tak velmi dobře ovládají a zaslouží pochvalu. Celý klávesnicový blok je sytě bíle podsvícen až na klávesy pro ovládání hovoru, které si osvojily své tradiční barvy. Podsvícení však není příliš rovnoměrné, automaticky se reguluje díky světelnému čidlu na přístroji.

Nad klávesnicí našel své místo na chlup stejný displej, který nalezneme v již dosluhující starší sestřičce. Těšit se tak můžete na aktivní TFT displej s rozlišením 204 × 176 obrazových bodů s podporou 262 tisíc barev. Právě rozlišení a nižší kontrastnost ubírá displeji na kráse, přesto se jedná o současný vyšší standard.

Telefonování – tradice je tradice

Základní funkce telefonu zůstávají beze změny, tudíž telefonní seznam pojme nespočet vícepoložkových záznamů omezený jen sdílenou pamětí. Ke každému uložíte několik telefonních čísel, emailové adresy, URL, poznámku i fotografii. Ta se ovšem při příchozím hovoru stále nezobrazí přes celý displej.

K dispozici jsou i skupiny volajících, k nimž lze (stejně jako k jednotlivým kontaktům) přiřazovat specifickou vyzváněcí melodii. Telefon vás na příchozí hovor či zprávu dokáže upozornit i melodií ve formátu MP3. Hlavní reproduktor hraje čistě a velmi hlasitě, v dnešní době bychom ale uvítali stereo.

V seznamu lze vyhledávat pomocí řetězce znaků, telefon vám nabídne i rozšířené hlasové ovládání. Vyvoláte jej pomocí přidržení pravé kontextové klávesy v pohotovostním režimu. Telefon příkazům rozumí, bohužel ale s nádechem anglické výslovnosti.

Telefon je třípásmový, podporuje tak pouze standard GSM. Tím se nejvíce liší od své sestřičky, jelikož nepodporuje sítě třetí generace. Rozený cestovatel to není, za velkou louží si s ním i tak zavoláte. Pro komfortnější volání můžete využít i vestavěného hlasitého odposlechu.

Zprávy - mistr by měl radost

U zpráv se stále nic nezměnilo a budeme zde zmiňovat již známé nedostatky z minulých modelů. Slovník T9 tedy opět píše s diakritikou a zkracuje tak zprávy na 70 znaků. Jeho stálé vypnutí je navíc komplikovaně skryto pod jazykovým nastavením telefonu, dočasně ho však lze vypnout i přímo v editoru.

Psaní pomocí klávesnice je s trochou cviku docela příjemné a odezva napsaných znaků rychlá. Paměť na zprávy je limitována pouze dostupnou pamětí, můžete si je jednoduše třídit do vámi vytvářených složek.

Emailový klient dokáže spolupracovat i s více schránkami najednou a zvládá posílat i více příloh v jedné zprávě. Nastavit mu lze kontrolní interval, limit velikosti stahované zprávy a zda má přístroj stahovat hned celá těla nebo jen hlavičky. V přístroji je připraveno i dostatečné softwarové zázemí k otevření příloh nejznámějších formátů DOC, XLS, PPT a PDF.

Organizace a data – omezený neomezený

Datové funkce ztratily pouze možnost posílání paketů přes síť třetí generace. Jinak se můžete těšit na GPRS třídy 10 (4+2) i na dnes tolik žádané EDGE v téže konfiguraci. Kdo by čekal WiFi, bude se muset poohlédnout po konkurenci. Jen ve vlastní stáji nabízí Nokia mnoho modelů s podporou této technologie.

Za zmínku stojí již v základu nabízený prohlížeč Opera, který nyní sekunduje klasickému prohlížeči samotného operačního systému. Navíc přibyla i aplikace vyhledávače Yahoo. K počítači tuto novinku připojíte pomocí dodávaného USB kabelu, případně bezdrátově pomocí Bluetooth. IrDa port budete opět hledat zcela marně.

Nokia si ráda z uživatelů střílí, proto jsme se opět nedočkali opakovaného budíku a opět jsou hlasové záznamy omezeny na maximální délku jedné minuty. Vše jde sice ošetřit externími aplikacemi, u telefonu s takovou cenou bychom ale očekávali tyto - doslova triviality - již v základu.

Budíku můžete přiřadit jakoukoli vyzváněcí melodii, na druhé záložce hodin je pak přehled světových časů. Přenos položek do jiného telefonu lze řešit pomocí klasické synchronizace s počítačem, případně díky připravené aplikaci přímo mezi telefony pomocí Bluetooth.

Kalendář nedoznal žádných změn, popravdě řečeno ani není co zlepšovat. Nabízí všechny dostupné pohledy a události lze třídit do skupin dle jejich zaměření. Většina programů je nainstalována na paměťové kartě, jíž dostanete v základním balení. K vnitřní paměti přístroje o velikosti dvaceti megabajtů si tak přičtěte další 128 MB na paměťovce.

Zábava – dvě mega stačí

Hlavní fotoaparát s rozlišením 2 Mpix patří stále do vyššího standardu na trhu. Dokáže pořizovat snímky s maximálním rozlišením 1600 x 1200 obrazových bodů a můžete u něj využít až dvacetinásobný digitální zoom. Ten stále funguje jen na principu výřezů.

Připravena je možnost nastavení jasu, kontrastu, vyvážení bílé a barevného tónu. K dispozici je i přisvětlovací dioda nahrazující klasický blesk, jejíž výkony jsou více než překvapující. Jejím použitím však ztrácejí snímky na kvalitě, stejně tak jako při zapnutém nočním režimu. Telefon si poradí i s videem.

Standardem se stalo i rádio a u tohoto modelu velmi propagovaný MP3 přehrávač. K poslechu hudby přitom najdete v základním balení jednoduchý, leč stylový stereo headset. Jejich kvalita je poměrně dobrá, stejně tak by se dalo mluvit o hlasitém reproduktoru v telefonu.

Zábavu nabídnou i povedené hry v čele s graficky propracovaným Snowboardem, k dispozici je samozřejmě podpora Javy 2.0. Do zábavy řadíme i aplikace pro úpravu fotografií a videí (MovieDirector), jelikož za jiným účelem je jen těžko využijete. Bavit se lze i pomocí služby Push to Talk, kdy telefon poslouží jako vysílačka.

Suma sumárum

Proč ho koupit? design

bohatá výbava

kvalitní fotoaparát

multimediální vlastnosti Proč ho nekoupit? pouze průměrný displej

horší orientace na klávesnici

vrzající krytka fotoaparátu

cena Kdy? Červenec 2005 Za kolik? 11 490 Kč včetně DPH

Nokia N72 kromě designu nepřináší na trh nic nového. Výrobce pouze vzkřísil velmi úspěšný model N70 a zabalil jej do stylovějších krytů. Aby se pak telefon prodával za rozumnou cenu, ubrali v Nokii podporu sítí třetí generace. I přesto to bude mít novinka na trhu velmi složité, jelikož konkurence je i ve vlastních řadách opravdu velká. Startovní cena začíná na necelých dvanácti tisících, za což lze dnes sehnat vybavenější a mnohokrát zmiňovanou Nokii N70.

Model N72 je telefon určený pro mladší generaci, která si stále potrpí na stylové doplňky. Přitom se však nechce vzdát bohaté výbavy, kterou tento přístroj bezesporu nabídne. Mrzí nás pouze nepříliš povedená klávesnice a fakt, že s vrzajícím krytem nedokázali vývojáři stále nic udělat.