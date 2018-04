Řecká krize ohrožuje i tamní mobilní operátory a zákazníky

V Řecku v současnosti působí tři mobilní operátoři. Cosmote patří největší řecké telekomunikační skupině OTE, která sice patří z 10 % státu, ale 40% podíl v ní má Deutsche Telekom. Druhým operátorem je zde britský Vodafone a třetí pozice patří operátorovi Wind, který je v podstatě vlastněn skupinou zahraničních investorů a věřitelů.

Jak píše server Phonearena, který má kořeny právě v Řecku, případný odchod z eurozóny by kromě jiných komplikací znamenal i výrazné potíže pro telefonní operátory a jejich zákazníky. To proto, že firmy by stejně většinu nákladů přepočítávaly z eur, či jiných zahraničních měn. Je prakticky jisté, že například při návratu země k řecké drachmě by následně došlo k řízené devalvaci měny, což by navíc mělo za důsledek zvýšenou inflaci.

Velmi jednoduše se to dá popsat na cenách mobilních zařízení. Podle kurzu, který platil v době přechodu z drachem na jednotnou evropskou měnu by dnes stál špičkový smartphone v ceně zhruba 600 eur asi 204 tisíc drachem. Jenže při znehodnocení měny o 50 % by se kurz z někdejších 340 drachem za jedno euro posunul na 510 drachem za euro a stejný smartphone by pak stál 306 tisíc drachem. Platy by přitom alespoň ze začátku odpovídajícím způsobem nerostly.

Podobně jako zařízení by nejspíš zdražily i tarify mobilních operátorů. Řada jejich vstupů by totiž nadále byla pořizována v zahraničních měnách (infrastruktura, technická podpora dodavatelů, školení, mezinárodní konektivita, propojovací poplatky a mnoho dalšího), operátorům by tak nezbylo nic jiného než zdražit. Zisky odváděné do zahraničí by devalvací razantně klesly, čímž by operátoři mohli být nuceni k menším investicím. Zmatek by v tom mohl vyvolat také nedostatek peněz v bankách, které by byly v obležení lidí vybírajících si své úspory. To může kromě zdražení služeb přinést i jejich horší kvalitu.

Server Phonearena píše, že obyčejný řecký tarif dnes stojí okolo dvaceti eur, podle kurzu, který platil v době přechodu z drachem na jednotnou evropskou měnu, by tak stál asi 6 800 drachem. Po případné devalvaci by cena rychle vystřelila nad hranici 10 tisíc drachem. Řada zákazníků by si možná nemohla dražší tarify dovolit, což by pro operátory znamenalo množství neplatičů a výpadky příjmů.

