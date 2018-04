Recept na dlouhou výdrž baterie - přepínací displej

Dual-mode displej od Palmu

O novém typu displeje, který si nechala patentovat společnost Palm, jsme se na Palmare zmiňovali již před několika dny v aktualitě. Protože se jedná o záležitost, která stojí za rozepsání, budeme se jí věnovat trochu podrobněji.

Že černobílé displeje mají mnohem menší odběr energie než barevné varianty asi nikoho nepřekvapí. Ostatně stačí vzpomenout na výdrž telefonů či PDA s tímto typem displeje. Uživatelé však žádali na své obrazovce více než pár odstínů černé a postupem času jsou tyto obrazovky spíše vzácností - u PDA se již prakticky neobjevují a podobné je to také u mobilů.

To si zřejmě uvědomila společnost Palm a její patent počítá zjednodušeně řečeno s tím, že displej zůstane barevný s tím, že když překročí akumulátor stanovenou minimální hranici, přepne se displej do černobílého zobrazení.

Kapesní počítač se ještě před přepnutím zeptá uživatele, zda si toto přeje. Pokud dotaz potvrdí, vypne se podsvětlení obrazovky a také zobrazení se změní z barvy na černobílé. Po nějaké době takovéhoto provozu se může následně přepnout opět do barevného zobrazení.

Tato nová funkce by se mohla v kapesních počítačích společnosti Palm objevit již brzy. Je možné, že přepnutí nebude závislé pouze na nízké kapacitě akumulátoru, ale bude plně na uživateli, kdy využije možnosti barevného displeje a kdy si vystačí s černobílým. Pak by mohla doba provozu na baterie vzrůst až několikanásobně, nehledě na to, že kontrast ČB displeje může být například na přímém slunečním svitu větší než v případě barevné obrazovky.

Zdroj snímků: Mobileread.com

Vylepšený QVGA displej od NECu

Asi každý, kdo přesedlal z QVGA displeje na zařízení s VGA obrazovkou si kromě vyššího rozlišení všiml také mnohem vyššího kontrastu. Na nedostatku QVGA obrazovek zapracovala společnost NEC a již v červnu tohoto roku jej má poskytnout prvním výrobcům mobilních zařízení.

Na trhu by se tak mohly objevit kapesní počítače či smartphony s novým typem displeje již příští rok.

Ten má standardní velikost 3,5" při QVGA rozlišení 320x240 bodů, jeho kontrast má však být více než dvojnásobný oproti standardním displejům. Snížení rovněž doznala spotřeba energie této obrazovky.

Kompletní specifikaci nového displeje najdete v tiskové zprávě na portálu NECu.