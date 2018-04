Čínský rádoby iPhone za rozumné peníze. Recenze ZTE Atlas

ZTE Atlas W je zajímavý smartphone, který svou reputaci zbytečně kazí designem, který se až příliš inspiroval u iPhonu 4. Přitom je vzhled relativně fádní. Nadšení také nebudí starší Android 2.3 Gingerbread. Přitom třeba displej jistě za pozornost stojí, na úhlopříčce 3,5 palce nabízí jemné rozlišení 480 x 800 pixelů, což je u smartphonu s cenou pod 4 000 korun jistě velmi zajímavá vlastnost.

Jenže kromě displeje a zajímavé ceny je ZTE Atlas asi opravdu až moc obyčejný smartphone na to, aby zaujal. I samotné ZTE umí dělat daleko zajímavější modely a dokazuje to třeba původní ZTE Blade, kterým si značka získala pozornost veřejnosti, nebo jeho nástupnický model Blade II. První je nyní hitem výprodejů, druhý exceluje v poměru výkon/cena mezi smartphony s moderním Androidem 4.0 Ice Cream Sandwich.

Plusy a mínusy Proč koupit? slušná cena

rozlišení displeje

Proč nekoupit? vzhled zbytečně kopírující iPhone 4

starší Android (2.3) Kdy? V prodeji Za kolik? 3 990 Kč

Atlas stojí v nabídce mezi nimi, ať už to bereme z pohledu hardwaru a výbavy nebo použitého softwaru. Každopádně si myslíme, že oba modely řady Blade jsou zajímavější než Atlas, při jejich koupi buď výrazně ušetříte, nebo za zhruba stejnou cenu dostanete hodnotnější a výkonnější telefon.

Vzhled a konstrukce – tohle už jsme viděli

ZTE si nikdy příliš nebralo servítky, pokud jde o kopírování přístrojů konkurenčních výrobců. V historii firmy takových kopií najdeme celou řádku. O to paradoxnější je, že uživatelé si u této značky spíše oblíbili její originálnější modely. I proto nevěstíme modelu Atlas příliš velký úspěch.

Jestliže totiž Huawei Honor svou inspiraci iPhonem nezapře, ale nakonec nějak plagiátorské nálepce unikne, u ZTE Atlas o žádném takovém úniku rozhodně nemůže být řeč. Atlas je jednoduše laciným pokusem o kopii iPhonu, vůbec to neskrývá a na své levné detaily, které jej od jablečného telefonu odlišují, je v podstatě hrdý.

Už proporce telefonu jsou identické – rozměry 115 x 58 x 10,5 mm znamenají, že je Atlas W sice o něco tlustší, ale jinak až na pár desetin milimetru stejně veliký jako iPhone. Stejné zaoblení mají i rohy telefonu, čtyřkový iPhone imituje také stříbrný pásek, který se shodně táhne po celém boku. Tady je ale první výraznější rozdíl. Pásek u iPhonu 4 a 4S vystupuje a je z čelního pohledu vidět, tady tomu tak není.

Nad displejem je mřížka reproduktoru posunutá trochu výše než u iPhonu, pod displejem pak namísto jednoho kulatého home tlačítka najdeme čtveřici senzorových kláves. V zadní části přeci jenom ZTE šlo vlastní cestou a plochý kryt obsahuje jen vystouplou stříbrně orámovanou čočku fotoaparátu. Vypínací tlačítko je vpravo nahoře a klávesa pro ovládání hlasitosti na pravém boku.

Na to, že je Atlas W vyroben z nepříliš drahých plastů, je ale telefon po mechanické stránce velmi dobře postaven. Konstrukce je opravdu pevná, zadní kryt baterie drží na svém místě jako přibitý a spáry jsou minimální.

Atlas W se prodává v bílé a černé barvě. V redakci jsme testovali černou variantu a hodně nám vadí její lesklé provedení, které je neustále hodně zapatlané. Bílá varianta by na tom mohla být o něco lépe a upřímně - je i o něco pohlednější. V ruce působí Atlas také poměrně těžkým dojmem, relativně malý telefon má hmotnost 121 gramů, což není úplně málo.

Displej a ovládání – čistý Android a slušné rozlišení

Displej ZTE Atlas má úhlopříčku 3,5 palce a rozlišení 480 x 800 pixelů. Jemnost displeje je tedy velmi dobrá, na displeji můžeme pochválit i poměrně slušnou čitelnost na přímém slunci. Ale to je asi tak vše, co je na něm zajímavé. Je to klasický TFT displej bez jakýchkoli moderních technologií. Dnešní displeje nabízí na pohled daleko lepší obraz, především co se týče kontrastu a podání barev.

K trochu staromódnímu pocitu z displeje přispívá také prakticky zcela čistý Android 2.3 bez jakýchkoli grafických nadstaveb. To se moc často nevídá a navíc od doby uvedení Gingerbreadu už nějaký čas uplynul, a tak je tu vidět, jak moc novější verze systému, co se týče grafiky, pokročily. Na druhou stranu je čistý Android asi lepší volbou než některé malované grafické nadstavby jiných výrobců, třeba Huawei.

Operační systém pohání sestava 800MHz procesoru a 512MB RAM. To nejsou žádné zázračné hodnoty a už na čistém zařízení bez hromady aplikací je to trochu znát. Jednoduše nepatří Atlas W ke kdovíjak rychlým telefonům. Systém je většinou plynulý, ale občasná zadrhnutí jsou znát a třeba konfigurování úvodní obrazovky a rozmisťování widgetů odhalí, že výkon opravdu není silnou stránkou tohoto zařízení. Na vině bude relativně slabý hardware v kombinaci s displejem s vcelku vysokým rozlišením. Prodlevy budou znát i při spouštění některých aplikací, naopak při jejich běhu je v drtivé většině případů vše zcela v pořádku.

Pod displejem se nachází klasická čtveřice senzorových tlačítek. Vpravo je v poslední době často opomíjené tlačítko vyhledávání, pak směrem doleva pokračuje návratové tlačítko, home klávesa a tlačítko menu. Vadí nám ale to, že tlačítka nejsou podsvícená, a tak ve tmě mohou uživatelé trochu tápat.

Baterie – výdrž navzdory nízké kapacitě

Baterie ZTE Atlas W má kapacitu relativně malých 1 200 mAh. Navzdory tomu slibuje ZTE velmi slušnou výdrž baterie. A v praxi se mu vcelku daří slibům dostát. Při běžném používání není problém dostat se na dva dny výdrže, po většinu našeho testu jsme ale Atlas W šetřili více a zacházeli s ním spíše jako uživatel začátečník.

Pak telefon dokázal přežít přes tři dny na jedno nabití a v klidovém režimu, kdy telefon sloužil jen k občasným hovorům a přijímání e-mailů ze soukromé schránky, vydržel na jedno nabití dokonce i pět dní. To je ale samozřejmě pro náročnějšího uživatele nedosažitelná meta. Ony dva dny, které se dnes stávají standardem, jsou pro většinu reálnější hodnotou.

Funkce – žádná překvapení ve výbavě

Čistý Android 2.3 předurčuje také veškerou sadu funkcí operačního systému. Pokud uživatelé touží po vylepšování některých vlastností zařízení, budou tak muset učinit skrze různé aplikace třetích stran. V oblasti telefonování je situace zcela standardní, to platí i pro klávesnici pro zadávání textu – i ta je v čisté podobě, do jaké ji přichystal Google. Pro psaní na qwerty klávesnici je vhodnější telefon používat v režimu na šířku, na výšku je přeci jenom klávesnice poměrně úzká.

Datová výbava v podobě wi-fi a HSDPA je naprosto standardní i u podstatně levnějších telefonů. Nechybí také Bluetooth a GPS. Sada aplikací, které takový hardware využijí, je opět standardní, ani internetový prohlížeč se nedočkal zásahů od ZTE. K dispozici jsou Mapy Google a jednou z mála aplikací navíc jsou Documents To Go pro práci s dokumenty. Přítomna je verze, která slouží pouze k prohlížení dokumentů.

Ani v zábavní oblasti se nenacházejí žádné výrazné novinky. ZTE tu má jen trochu pozměněný hudební přehrávač. Telefon nabídne aplikaci Google+ a nechybí ani FM rádio. ZTE je také vybaveno fotoaparátem s pětimegapixelovým rozlišením, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Jím pořízené snímky ale patří spíše k podprůměru. V dobrých světelných podmínkách jsou snímky na slušné úrovni, ale s klesajícím množstvím světla výrazně roste množství šumu. To nejhorší ale přichází při nástupu přisvětlovací diody. Její řízení je totiž téměř neexistující a blízké předměty focené ve špatných podmínkách končí přepaly a na ty vzdálenější nestačí.

Shrnutí – tuhle kopii asi ne

ZTE Atlas nás při testu příliš nepřesvědčilo. Telefon sice nabízí slušnou výbavu za zajímavou cenu a asi nejzajímavější součástí jeho výbavy je displej s vyšším rozlišením, jenže ničím dalším nevyniká. Pro někoho může být zajímavá přítomnost čistého androidu. Velmi diskutabilní je ale design telefonu. Pokud hledáte levnou alternativu k iPhonu a chcete, aby mu byl telefon co nejpodobnější, pak jste právě našli vítěze. Ostatní budou raději hledat jinde.

Samo ZTE má ve svých řadách daleko zajímavější přístroje. Za prakticky stejnou cenu jako Atlas se dá sehnat model Blade II s Androidem ICS a o trochu lepším hardwarem, výrazně ušetříte koupí staršího typu Blade, který za 2 600 korun nabídne v podstatě stejnou výbavu jako Atlas W, jen má starší verzi Androidu.

Za zhruba 4 000 korun ale lze pořídit třeba hodně zajímavý Huawei Ascend G300 s velkým displejem, za pět tisíc se dá koupit Nokia Lumia 610 s Windows Phone. Ta bude jistě zajímavá pro mnohé začátečníky. Do stejné cenové kategorie spadá i HTC Desire C, které má sice nižší rozlišení displeje, ale po všech stranách je to kvalitnější přístroj. Za 3 750 korun je hodně zajímavou alternativou malý Sony Ericsson Xperia Mini.

Moc přímé konkurence tedy Atlas W nemá, přesto snadno najdeme lepší volbu. A to je náš konečný verdikt.

ZTE Atlas a konkurence

Huawei Ascend G300 nabízí výbavu jako špičkové smartphony a je poháněn gigahertzovým procesorem a 512 MB RAM. Elegantní design se vyznačuje střídmostí a jednoduchostí. Čtyřpalcový displej má rozlišení 800 × 480 pixelů, fotoaparát potom 5 megapixelů. nabízí výbavu jako špičkové smartphony a je poháněn gigahertzovým procesorem a 512 MB RAM. Elegantní design se vyznačuje střídmostí a jednoduchostí. Čtyřpalcový displej má rozlišení 800 × 480 pixelů, fotoaparát potom 5 megapixelů. Cena: 3 977 Kč

Nokia Lumia 610 je levný smartphone s operačním systémem Windows Phone 7. Displej si přitom zachoval slušnou úhlopříčku 3,7 palce a rozlišení 800 x 480 pixelů. Jen je méně kvalitní než u lepších modelů. Fotoaparát má pětimegapixelové rozlišení i automatické ostření, uživatel si ovšem musí vystačit s 8 GB vnitřní paměti. Cena: 4 990 Kč

Sony Ericsson Xperia mini Sony Ericsson Xperia mini je smartphone poháněný operačním systémem Android ve verzi 2.3 Gingerbread. Vestavěná vnitřní paměť nabídne kapacitu 320 MB, na jedno nabití telefon vydrží až 14 dní. Samozřejmostí je poté FM rádio s RDS a A-GPS navigace. Cena: 3 750 Kč