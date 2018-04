Číňan se čtrnácti megapixely pod pět tisíc korun. Test ZOPO ZP1000S

Výrobce ZOPO náš trh už nějaký čas poměrně intenzivně zaplavuje nejrůznějšími modely nižší a střední třídy s dobrým poměrem ceny a výkonu. Cenovky i těch nejvýkonnějších modelů drží pod úrovní deseti tisíc korun, přesto se některé z nich mohou výkonově poměřovat i s vlajkovými loděmi známých výrobců.

Model ZOPO ZP1000S je o pár stovek levnější alternativou telefonu ZP1000. Oba modely mají téměř shodnou výbavu, liší se pouze osazeným procesorem, který je u ZP1000 osmijádrový, u levnější alternativy pak čtyřjádrový.

Na úvod ještě stojí za zmínku, že telefon existuje ve dvou variantách, přičemž jedna má fotoaparát s rozlišením osm megapixelů a druhá čtrnáct. Cenově je mezi nimi téměř zanedbatelný rozdíl, v českých e-shopech jsme zaznamenali častější výskyt provedení s osmimegapixelovým fotoaparátem. Nám se nicméně do rukou dostala čtrnáctimegapixelová varianta a i ta se po důkladnějším pátrání dá z českých e-shopů pořídit za cenu pod pět tisíc korun. Postup prodejců tak hodnotíme jako silně matoucí.

Vzhled a konstrukce: hraje si na něco, co není

Ústředním prvkem, kterým by měl telefon zaujmout, jsou hliníková záda a boky. Respektive jejich část. Výrobce trochu nepochopitelně zvolil hliníkový prvek, který pokrývá jen prostředek těla telefonu zezadu a z boků, zbytek je pouze plastový. Spíše než prémiově telefon vypadá, jako by si designér v půlce práce rozmyslel hliníkové provedení a zbytek už nechal na standardním plastu. To platí zejména pro „champagne“ variantu v kombinaci zlaté a bílé.

Pokud se na ZOPO ZP1000S díváte zepředu, hliník se odtud zcela vytratil, je zde velký pětipalcový displej s poměrně tenkými bočními rámečky. Místem naopak mohl výrobce trochu více šetřit nad a pod displejem. Standardně jsou vespod umístěny tři senzorové klávesy a nahoře pětimegapixelová čočka fotoaparátu, reproduktor a dvojice senzorů světla a přiblížení.

U displeje nás poměrně zarazilo, že nesahá až k rámečku. Je mezi nimi poměrně viditelná mezera (více jak jeden milimetr). Může jít o nedodělávku, spíše se však přikláníme k názoru, že jde o záměrný prvek. Někomu to však může přijít poměrně rušivé, pokud například přechází z modelu, který displej takto ohraničený neměl.

Na pravé straně telefonu je kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti a hned pod ním zapínání displeje. Při ovládání pravou rukou tak máte vše „na palci“ a nemusíte přehmatávat, v tomto ohledu ZOPO chválíme. Na druhém boku se nachází pouze zapuštěný šuplíček na SIM, slot na paměťovou kartu tu nehledejte. Standardní výbavu zakončuje USB konektor vespod a sluchátkový jack na horní straně modelu.

Jak už bylo řečeno, záda z větší části pokrývá hliník, ale jejich spodní a horní část je z plastu. V horním nalezneme čočku 14Mpix fotoaparátu společně s LED diodou, ve spodním se nachází malý reproduktor. Zadní kryt je zapuštěný napevno, s výměnou baterie tedy nepočítejte.

Jedním z hlavních lákadel modelu je jeho tloušťka 7,2 mm. V tomto ohledu také ZOPO zaslouží pochvalu. I to přispívá k tomu, že telefon se v rukou drží poměrně pohodlně a přehmaty při ovládání nebudete muset dělat tak často. Zejména u pětipalcových modelů tuto skutečnost uživatel jistě ocení.

Displej: nepřekvapí, ani neurazí

Pět palců se dnes jeví už téměř jako standard a u nových modelů tuto úhlopříčku potkáváme čím dál častěji. Mnohem častěji nás tak zajímá rozlišení, které na tuto plochu výrobce vtěsnal. Model ZP1000S není v tomto ohledu žádným šokem, displej má HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů). Jemnost je tak 293 pixelů na palec.

Zobrazovací technologie IPS je dnes také poměrně obvyklá. Displej nemá problémy s pozorovacími úhly a stejně tak se nezdá přespříliš saturovaný nebo vybledlý. I čitelnost na přímém slunci je poměrně přijatelná. Za jediný neduh tak považujeme výše zmíněný prázdný prostor mezi displejem a rámečkem.

Výkon a výbava: dost i pro náročnější

Model ZP1000S pohání čtyřjádrový procesor na frekvenci 1,3 GHz a doplňuje ho 1 GB operační paměti. Do současné špičky tak má hodně daleko, nicméně i tak se telefon nezalekne ani náročnějších aplikací nebo přehrávání HD videa. Plynulost systému je bezproblémová, start aplikací v podstatě okamžitý, jen málokdy se telefon „zamyslí“, než aplikaci spustí.

K dispozici je konektivita v podobě wi-fi, Bluetooth a microUSB. NFC chybí a stejně tak i podpora LTE, při brouzdání po internetu se budete muset spokojit pouze se 3G. V tomto ohledu telefon předbíhají i některé levnější modely, což by si mělo příště vzít ZOPO k srdci. Naopak k dobru si může telefon přičíst vybavení novou verzí Androidu 4.4.2.

ZP1000S má buď 16 nebo 32 GB paměti, cena se v podstatě neliší Ikonky v menu ZOPO ZP1000S převzalo z grafické nástavby MIUI

Ačkoliv se „pod kapotu“ telefonu nedá dostat, vysouvací šuplíček na SIM obsahuje hned dva sloty – jeden na mini SIM, druhý pak na micro SIM. Telefon je tak vhodný i pro uživatele, kteří potřebují mít aktivní dvě SIM najednou.

Trochu může zamrzet kapacita baterie, která činí 2 100 mAh. Není to úplně špatná hodnota, ale znamená to, že telefon budete při intenzivnějším používání nejpozději druhý den znovu nabíjet. Při méně náročném používání očekávejte okolo tří dnů výdrže na jedno nabití. Jak už bylo řečeno výše, baterii z telefonu navíc ani nelze vyjmout a vyměnit.

Telefon se na trhu vyskytuje buď s 16, nebo 32 GB vnitřní paměti. Opět nastává poměrně zmatek, stejně jako s rozlišením fotoaparátu, neboť některé české e-shopy uvádějí za zanedbatelný cenový rozdíl 32 GB paměti, převažují však 16GB verze. Tak jako tak tuto hodnotu paměťovými kartami rozšířit nelze.

Aplikace, prostředí a česká lokalizace

Základní výbava mimo balíčku aplikací Google obsahuje například kompas, čtečku dokumentů, FM rádio, Skype, WhatsApp, Twitter nebo YouTube. Grafická nadstavba systému se v podstatě týká jen ikon aplikací převzatých ze starší verze uživatelského prostředí MIUI. Ta se přenáší i na vlastní nainstalované aplikace, které doplňuje o barevný rámeček.

Nelze si nevšimnout zbytků anglických textů v některých položkách menu nastavení. Nejde o velké množství, ale i tak je na první pohled poznat, že se české lokalizaci mohlo věnovat trochu více úsilí.

Fotoaparát: o jeden megapixel napřed

Více jak třináctimegapixelovým fotoaparátem se dnes mohou pochlubit téměř výhradně jen vlajkové lodě velkých značek, jako jsou Sony, Samsung či Nokia. A nyní se k nim přidává i ZOPO se snímačem o rozlišení 14 megapixelů.

Rozhraní fotoaparátu ZOPO ZP1000S

Samozřejmě, že počet megapixelů bývá pořád spíše marketingové lákadlo než hodnota určující kvalitu fotografií a v tomto případě je tomu skutečně tak. Na papíře jde o nadprůměrné rozlišení, ale kvalita výsledných fotografií rozhodně stále nestačí ani na levnější kompakty. To však nicméně platí pro většinu mobilních telefonů, které se naoko pyšní vysokým rozlišením.

Mezi nimi si však ZOPO ZP1000S vede poměrně slušně. Bez přibližování působí fotky vcelku ostře a šum se i v horších světelných podmínkách drží na únosné úrovni. I barvy hodnotíme jako přiměřeně výrazné a například fotky krajiny působí celkem věrně. Po přiblížení však začnete objevovat poměrně velké nedostatky, zejména velice nízký kontrast a v případě vzdálených objektů i nedostatečnou ostrost. Ale to jsou u takto malých čipů zkrátka nevýhody, kterým se nevyhnete.

Celkově tedy schopnosti fotoaparátu i přes pořádnou várku megapixelů hodnotíme jako průměrné až mírně nadprůměrné. Můžeme s jistotou říci, že fotí lépe než telefony ve stejné cenové kategorii, ale jinak to žádnou senzaci rozhodně není.

ZOPO by na sobě mělo ještě zapracovat

V souhrnu se ZOPO ZP1000S jeví jako dobrá volba, pokud chcete do nového telefonu investovat maximálně okolo pěti tisíc korun. Výkonu má skutečně dost, pětipalcový displej naplňuje přiměřená očekávání a design, ačkoliv je podle nás spíše nedotažený, se leckomu může zalíbit.

Fotoaparát neumí dělat zázraky a máme pocit, že mu ZOPO mohlo věnovat trochu více pozornosti, než se jen hnát za co nejvyšším počtem megapixelů. Na trhu se jistě najdou modely, které i při menším rozlišení nabídnou kvalitnější obraz, alespoň na poměry mobilních telefonů. Na druhou stranu, za cenu pod pět tisíc korun jde o předního fotografa této kategorie.

Přímým konkurentem ze stejné země může být například Asus Zenfone 5, který nabízí stejnou velikost i rozlišení displeje, o něco málo rychlejší procesor a dvojnásobek paměti RAM. Jeho interní paměť lze navíc rozšířit paměťovými kartami. Podobně si vede i Xiaomi Red Rice, které však má o něco menší displej.

Ze známějších značek pak modelu ZP1000S konkuruje zejména Samsung Galaxy S3 Neo, který má také parametrově navrch za cenu menšího displeje. Rozlišením fotoaparátu se však ani jeden ze zmíněných se zástupcem ZOPO porovnávat nemůže, všichni mají totiž o šest megapixelů méně.