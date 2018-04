Recenze Zire 72 – slušivě modrý elegán

Oranžová reprezentuje barvu řady Zire a touto barvou mne také přivítal obal, v kterém Zire 72 nalezneme. Tak jsme včera začínali recenzi na Zire 31 a dnes v nastoleném tempu představujeme špičku ve střední třídě s typovým označením Zire 72. Opět totožný plastový a průhledný obal dává na odiv tělo PDA. Zářivé oranžová krabice je umístěna hned vedle.

Balení

Jak jsem již popsal výše, v oranžové krabici nalezneme základní výbavu. Tou je synchronizační USB kabel, síťová nabíječka (samostatně připojitelná), namísto flipu sloužícího jako kryt displeje zde nalezneme velice pěkné vyztužené pouzdro s praktickým řemínkem na ruku, dále CD s důležitým SW vybavením jako PalmDesktop, aplikace navíc a el. manuál. Následuje papírová verze rychlého manuálu, co a jak zapojit. A nesmím opomenout síťové redukce pro zdroj a možnost nabíjet Palm po celém světě.

Design

Hlavním, co vás na novém Zire 72 musí zaujmout, ba i přes oči praštit, je design. Ten je totiž nadprůměrný. A ve své třídě zcela zastíní model předchozí, kterým byl Zire 71 a svými schopnostmi také model Tungsten E. Až se vám Zire 72 dostane do ruky, zjistíte, že ač tak nevypadá, je vyroben z plastu. Barevný nástřik je z části stříbrný a z části sytě modrý s metalízovým efektem (spíše však než metalíza vypadá modrá jako eloxovaný hliník, což je matná barva). Sdružit veškerá HW tlačítka kolem D-padu tak, jako je tomu u Tungstenu T3, není špatný nápad po designové stránce, horší to bude jen s návykem, kde uživatel hledá podvědomě to správné tlačítko. Na vrchní straně, která je kouřově černá, nalezneme vlevo šachtu pro SD/MMC paměťové karty a směrem vpravo následuje IrDA port, zapínací tlačítko a zcela vpravo pak konektor pro sluchátka. Na pravém boku je pak umístěn celo-plastový stylus. Pokud jste zvyklí na kovový, bude to dost nepříjemné, pokud však začínáte, bude se vám s tím dodávaným psát velice dobře.

Na horní hraně je ještě zcela vlevo umístěna kontrolka LED zelené barvy, která nejenom indikuje nabíjení, resp. připojení napájecího napětí (nezhasne totiž po dosažení kapacity baterie 100%), ale slouží také jako silent (tichý) alarm. Na levé straně tam, kde jsme u Tungstenů zvyklí na tlačítko pro nahrávání a aplikaci Voice Memo, může být klidní, jelikož i Zire 72 tuto možnost má! Což hodnotím velice kladně.

Poznámku bych si neodpustil v případě zapínacího tlačítka. Je fajn, že ho musíte zcela stisknout, aby došlo k zapnutí PDA. Je to jisté správný krok, aby se nezapnul Palm v kapse. Ale někdy mi to opravdu lezlo na nervy, když jsem stisknul a nic, musel jsem pak více tlačit. Také mi vadí, že PalmOne stále mění pozici tohoto tlačítka, a tak, než jsem si zvyknul, stále jsem instinktivně mačkal pozici paméťové karty :(

Displej

Palm Zire 72 je osazen již osvědčeným typem barevného TFT displeje. Ten má rozlišovací schopnost 320 x 320 bodů a schopnost zobrazit 65536 barev. Jeho podání barev je excelentní a nemá v PDA branži konkurenci. Jas displeje lze plynule ovládat po klepnutí na piktogram na pevné Graffiti ploše, dd potemnělého do jasně zářícího. Bohužel podsvícení nelze zcela vypnout, což snad bude vyřešeno aplikacemi třetích stran.

SW a procesor

Operační systém, který pohání celé PDA, je PalmOS 5.2.8, což je další vylepšená verze dnes již osvědčeného operačního systému OS 5.2.1. Osobně si myslím, že verze je opatřena pár vylepšeními jako Today obrazovka v diáři, do které si můžete umístit obrázek na pozadí. Dále zde najdete aplikace RealOne player (pro přehrávání MP3), WorldClock (světový čas), Camera (pro pořizování fotek a videa).

PDA pohání procesor strongARM Intel s taktovací frekvencí 312 MHz a uděluje mu velice solidní zrychlení :).

MP3, média a vestavěná kamera

Zire 72 je svým vybavením předurčen být multimediální stroj. Shrňme to v kostce: umí přehrávat zvuky, MP3 a má vestavěný reproduktor včetně výstupu pro sluchátka. Dále má velký barevný displej s výborným podáním barev. Rychlý procesor. A je osazen fotoaparátem s 1,2 mega pixelovým snímačem. Hlasitost reproduktoru je dostatečná a dokáže ozvučit středné velikou místnost. Pod tím ozvučením si nesmíte představovat hifi, ale ozvučení které vyprodukuje reproduktorek s průměrem 15mm. Součástí operačního systému je RealOne player, což je velice jednoduchý přehrávač, parády moc neudělá zato hraje a to je v tomto případě hlavní. Ti náročnější ho jistě nahradí něčím lepším.

Pořizování fotografii s aplikací Camera je jednoduché. V nastavení je možné si zvolit, jak veliký obrázek se snažíte právé pořídit. Od maximálního rozlišení, kterého je 1,2Mpix, tj. 1280 x 960 bodů, přes 640 x 480, 320 x 240 až po miniaturních 160 x 120 pixelů. Právě to nejmenší rozlišení bude asi ideálním pro pořizování fotek do vestavěného Adresáře. Ten umožňuje ke každému kontaktu si přiřadit fotografii a tak pomoci těm z nás, kteří si nepamatují jména, ale jen obličeje. Možností jak si snímek přiblížit je možnost digitálního zoomu 2x. Další možností, jak pracovat s vestavěným digitálním fotoaparátem, je v režimu video. Na to je ovšem potřeba paměťová karta. Nečekejte, že kvalita bude omračující. Pro názornost přikládám zmenšené obrázky: Pro pořízení fotografie je nutné kliknout na obrázek clony. Chybí mi možnost zaznamenat obrázek pouhým stisknutím tlačítka :(

Paměti není nikdy dost + BlueTooth

Palm Zire 72 je ve svém jádru osazen pamětí RAM s kapacitou 32 MB. Tato paméť by měla každému stačit na pokrytí jak potřeb datových souborů, tak přídavných aplikací a koneckonců i nějaké ty fotky se tam vejdou. Uživatelem přístupných je však jen 25 MB, ale i tak je to úctyhodný prostor. Rozšiřujícím slotem pro SD a MMC paměťové karty můžete svou paměť rozšířit do násobků základní paměti RAM. Jak mnozí asi vědí, na kartu můžete umístit jak aplikace, tak některá vybraná data (obrázky, dokumenty, MP3 soubory atp.)

BlueTooth: doposud neměla firma PalmOne ve svém balíku PDA dva modely, které by byly osazeny BlueTooth rozhraním. Dnes se touto bezdrátovou technologií může pochlubit i střední třída. BlueTooth se velice jednoduše nastavuje přímo aplikací BlueTooth. Jeho aktivace je indikována malou ikonou vedle baterie ve standardním Launcheru. Do nastavení se dá také nově dostat pomocí vyvolání příkazové řádky.

Zire 72 nám k recenzi zapůjčil internetový obchod shop.pajda.cz

Shrnutí

Zire 72 je hned po Tungstenu T3 nejnadupanějším strojem firmy PalmOne. Ten, kdo potřebuje mít vždy s sebou digitální fotoaparát, dává přednost multimediím a pěknému kompaktnímu tělu, pro toho bude jistě nový Zire 72 předurčen. Otázkou však je, zda si uživatel nepřidá nějaké peníze navíc a nesáhne po highendovém Tungstenu T3. To však již musím nechat na vás - na uživatelích.