Dvojice displejů je lákavý nápad s malým uplatněním. Recenze YotaPhone

Jeden klasický displej a k tomu e-inkový displej na zádech telefonu – to je sestava, kterou ruská firma Yota nadchla odborníky i veřejnost již v roce 2013 na tehdejším únorovém veletrhu Mobile World Congress. Krátké osahání slibovalo zajímavé možnosti využití.

Původní YotaPhone se na náš trh dostává zhruba rok a půl po svém představení, v době, kdy výrobce dokončuje vývoj druhé generace, kterou jsme měli možnost vidět v Barceloně letos. S první generací modelu tak bohužel získáváte přístroj, o kterém víte, že by mohl být o hodně lepší. Druhá generace YotaPhone totiž dává e-ink displeji mnohem větší možnosti a především je u ní i tato část plně dotyková. To u první generace se při ovládání zadního displeje musíte spolehnout na gesta, která je nutné se naučit a zvyknout si na ně.

Plusy a minusy Proč koupit? e-ink skvělý na čtení knih

kompaktní rozměry

netradiční desgin

Proč nekoupit? vysoká cena

nespolehlivé ovládání gesty

omezené využití druhého displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 8 000 Kč

První generace YotaPhone neohromí výbavou, dvoujádrový procesor a 4,3palcový HD displej nejsou vymoženostmi poslední doby. Na druhou stranu je to příjemně malý smartphone a nechybí tu podpora místních frekvencí LTE. Hlavním zádrhelem při vstupu na český trh ovšem byla cena – původních 14 000 korun bylo za tento smartphone každopádně hodně peněz. Aktuálně Yotu seženete už skoro za polovinu, ceny se podle obchodu pohybují od 7 800 korun do necelých 10 000 korun.

Vzhled a konstrukce: pan originální

YotaPhone je bezpochyby po vzhledové stránce velmi originální přístroj, to mu nelze upřít. Ostatně snaha o stylovost se projevuje už na krabičce, ve které je telefon zabalen – krabička se elegantně celá rozkládá a telefon a jeho příslušenství jsou tu uloženy v pěnové výplni. Jenže krabička samozřejmě telefon nedělá.

U YotaPhonu zaujme na první pohled jeho klínový tvar, telefon se směrem k horní straně zužuje. Pozornému pohledu neunikne fakt, že je zadní strana telefonu zároveň v tomto směru i mírně zaoblená, což dělá z YotaPhonu jeden z mála telefonů se zahnutým displejem – byť je to v tomto případě právě sekundární e-ink panel.

Právě druhý černobílý displej na zadní straně telefonu dodává velmi neobvyklý celkový výraz. Nejenže není jasné, která strana je přední a která zadní, ale například zobrazenou tapetou můžete design telefonu měnit. To vám žádný jiný mobil neumožní. Na druhou stranu YotaPhone jen těžko schováte do nějakého elegantního moderního chytrého pouzdra.

Další zajímavostí designu je minimalizace počtu tlačítek a dalších rušivých prvků na těle. Vlevo je jen dvojklávesa pro regulaci hlasitosti, nahoře pak vypínací tlačítko. To je vcelku vtipně vyřešeno jako součást šuplíku na SIM, takže po jeho vyjmutí vlastně telefon neprobudíte nebo nevypnete. Tlačítko přitom funguje dobře, takže netradiční řešení není na úkor funkčnosti – za tento povedený detail tleskáme. Pak už jsou tu jen konektory – vlevo nahoře 3,5mm Jack, dole uprostřed pak klasický microUSB konektor.

Tělo telefonu je jakoby složeno ze tří částí – plastové boky tvoří jakýsi jednolitý rám kolem dokola, do něj jsou vpředu a vzadu vloženy plochy s displeji. V tomto řešení tkví asi jediný viditelný problém YotaPhone – rám k plochám s displeji nepřiléhá po obvodu vždy úplně stejně, mezera se průběžně trochu mění a při promačkání telefonu je vidět pohyb bočnic. Čelní černá strana lícuje dobře, horší je to u zadní, která má stejnou barvu jako rám – v našem případě bílou, YotaPhone se dodává ještě v černém provedení. U toho budou nestejnoměrné spáry přeci jenom méně vadit. Použité materiály jsou vcelku standardní, není si, nač stěžovat, zadní plocha s e-ink displejem se postará o zajímavý šustivý efekt v ruce, ten však není na škodu.

Díky rozměrům 133,6 x 67 x 9,99 mm padne YotaPhone opravdu dobře do ruky, na druhou stranu vzhledem k velikosti displeje bychom očekávali i menší rozměry, rámečky okolo obou panelů jsou docela výrazné.

Displej a ovládání: dvojice možností

Právě druhý displej YotaPhone přináší uživateli nové, doposud u chytrých telefonů nevídané možnosti. Jenže ačkoli se na první pohled může zdát, že jsou to možnosti skutečně netušené, realita je trochu méně optimistická. Pojďme se ale nejprve podívat na oba displeje.

Spojuje je úhlopříčka 4,3 palce. Hlavní panel má rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů, e-ink displej si vystačí s 640 x 360 pixely. Hlavní displej je typu IPS, takže barevné podání i pozorovací úhly jsou tu na solidní úrovni. Jenže jeho krycí sklo je lesklé jako zrcadlo, což znesnadňuje čitelnost venku, především na přímém slunci. Ta za mnoho nestojí, jakoby výrobce chtěl uživatele donutit používat venku druhý displej.

Jenže ono to tak není, protože druhý displej s EPD technologií pro běžné používání nefunguje. Zvládne jen určité funkce. Výhodou černobílého EPD panelu je krom čitelnosti za prudkého světla samozřejmě i jeho energetická nenáročnost – displeje typu elektronický papír totiž spotřebovávají energii jenom v případě, že se na nich obraz mění a i v takové chvíli je spotřeba velmi malá. Obraz na displeji navíc zůstane i po úplném vybití zařízení, i to může mít své způsoby využití.

V podstatě tu můžete mít několik typů informací – displej umí zobrazit elektronické knihy z vestavěné aplikace (ta zvládá řadu formátů, jen neumí spolupracovat s Amazon Kindle), zobrazí informace ze sociálních sítí (k tomu je tu opět aplikace, která propojení umožní), ukáže tapetu s možností nastavit na ni i řadu widgetů (stav baterie, různé typy hodin, počasí, akcie, aktuální zprávy a podobně), přístupný může být obsah aplikace s poznámkami či výstup z kalendáře.

Displej také umí zobrazovat notifikace, a to v různých režimech – to, zda má být upozornění a jeho obsah viditelný, se dá nastavit v menu. Když vám tedy dorazí SMS, můžete si ji v ideálním případě přečíst rovnou na tomto displeji. Další možností je mít zde výstupy z výukové aplikace – jakési jazykové kartičky. Jenže aplikace sama je dost omezena. Na displeji může být i mapa z aplikace Maps.me.

Aplikace na e-ink displeji YotaPhone - mapa, dokument office, elektronická kniha, poznámky, feed z twitteru, přepínání programů, aktivní upozornění a kalendář

Dále tento displej zobrazuje libovolný screenshot z hlavní obrazovky – to se snadno udělá gestem tahem dvěma prsty z horního okraje displeje směrem dolů. Je to rychlý způsob, ale gesto jako takové je hloupý nápad, běžně totiž u Androidu slouží ke stažení notifikační lišty v režimu přepínačů. Je tedy potřeba si zvykat, že přepínače je nutné volit ručně a nikoli gestem, jinak budete mít na zadním displeji neustále screenshot hlavní obrazovky.

Pro ovládání YotaPhone si vůbec musíte osvojit celou řadu gest, vyžaduje to dost cviku a zvyku. Ani pod jedním z displejů totiž nenajdeme klasická ovládací tlačítka. Co k tomu výrobce vedlo, těžko říci, možná snaha, aby si uživatel nemačkal ovládací tlačítka omylem. Každopádně k ovládání slouží plošky pod displejem, kde se gesta vykonávají. Potíž je, že na jedné ani druhé straně telefonu nejsou gesta stejná, tentýž tah dělá vždy něco jiného.

Tak třeba u zadního e-ink displeje slouží tah zleva doprava k jeho odemčení, to čelní displej takto neodemknete, ač budete prstem šoupat sebevíc. Po odemčení slouží gesta vzadu pro procházení aplikace – třeba ve čtečce knih gesto zleva doprava znamená postup o stránku dopředu, opačné gesto návrat. Pod hlavním displejem ale tato gesta suplují tlačítka home a zpět – tah zleva doprava vás dostane na hlavní obrazovku, opačný tah o krok zpátky. Dvojité poklepání na dotykovou plošku pod displejem ukáže přehled spuštěných aplikací, u zadního displeje přepíná mezi posledními dvěma zobrazenými aplikacemi. Delší podržení prstu vpředu (ale jen po první zavibrování telefonu) spustí Google Now, pokud vydržíte s prstem přiloženým do druhého zavibrování, spustí se hlasové vyhledávání Google.

Na zadním displeji umožní delší podržení prstu přepínat mezi všemi spuštěnými aplikacemi pro tento displej – ale jen v případě, že máte tento „rozšířený“ mód aktivován v menu nastavení.

S gesty na hlavní ploše jsme už skočili, ta u e-ink displeje si však žádají ještě hlubší vysvětlení. Pokud se na displeji objeví notifikace, tah zleva doprava spustí na hlavním displeji (je tedy třeba telefon otočit a případně i zadat kód zámku) aplikaci, ze které notifikace pochází. Pokud je tu upozornění více, tak se tahem spustí vždy aplikace náležící notifikaci navrchu seznamu. Tahem zprava doleva notifikace zrušíte bez otevírání aplikace.

Uff, to je (téměř) vše. Zní to složitě? Ano, je to složité, ovládání gesty opravdu vyžaduje cvik. Ale naučit se vše nakonec dá, my jsme si zvykli během pár dní. Na co si však nezvykneme nikdy, je tragická citlivost dotykových plošek pod displeji – na gesta a jednotlivé tahy plochy reagují jak kdy. Telefonu se prostě někdy nechce, zaregistruje třeba až třetí tah a to je naprosto nepřijatelné. U hlavního displeje se to dá ještě vyřešit – v nastavení totiž najdete položku, která aktivuje na displeji klasická virtuální ovládací tlačítka. Sice uberou trochu místa, ale za ukončení frustrace to stojí. Jenže na zadním displeji samozřejmě taková možnost neexistuje, tady jste na gesta odkázáni téměř pořád – tedy až na výjimky, k listování třeba knihou nebo seznamem tweetů či při čtení zpráv lze v obsahu listovat i bočními tlačítky pro regulaci hlasitosti.

Parádní nápad je tak výrazně utlumen komplikovaným ovládáním a jen omezenou dostupností aplikací pro druhý displej. Výrobce k tomuto účelu vydal potřebná API, ale aplikace, které budou umět druhý displej využít, se budou objevovat jen zřídka. Už se těšíme na druhou generaci YotaPhone s dotykovým e-ink displejem, tady by se snad mohlo dát fungovat v určitém módu i s běžnými aplikacemi. Pro čtení oblíbených webů by byl e-ink displej skvělý, u aktuální generace to bohužel v podstatě nejde.

Krátce se vyjádříme ještě k hardwaru a samotnému Androidu v telefonu. Verze 4.2.2 je u takového pokročilého přístroje zklamáním, navíc se nejspíš nedočkáme updatu, a to kvůli specifikům druhého displeje. Dvoujádrový Snapdragon s taktem 1,7 GHz stačí, ale YotaPhone pochopitelně není žádný výkonnostní rekordman. Dost mu ovšem pomáhá přítomnost 2GB RAM, takže přepínání mezi aplikacemi je svižné.

Baterie: neušetříte nic

Pokud vyloženě nehodláte YotaPhone používat dlouhé hodiny v režimu čtení na druhém displeji, nedostaví se v praxi téměř žádné úspory energie. Je to logické, YotaPhone je pořád normální smartphone, a pokud budete využívat hlavní displej, výdrž jeden, maximálně dva dny při opatrném zacházení je takovým standardem. Jestliže ale patříte mezi vášnivé čtenáře, telefon smysl dává a úspora energie bude výrazná. Pomineme-li fakt, že nejspíš už vlastníte nějakou čtečku knih, která stála nemalé peníze, je čtení na YotaPhone tím nejlepším, co lze s telefonem dělat. Spotřeba energie je v takovém případě minimální, i mnohahodinové čtení knihy na druhém displeji má na stav nabití baterie mizivý účinek.

Myšlenka, že nějak výrazně ušetříte energii kontrolováním notifikací jen na druhém displeji a čtením tamtéž, je ovšem lichá – vždy jde o tak krátké činnosti, že mají na celkovou spotřebu telefonu jen malý vliv, i když je vykonáváte na hlavním displeji. Pokud ovšem hlavní displej rozsvěcíte stokrát denně, abyste zkontrolovali čas, jeho zobrazení na e-ink panelu přeci jenom nějakou úsporu přinese.

Hlavním zádrhelem YotaPhone je fakt, že akumulátor má kapacitu pouze 1 800 mAh, což je ve světě moderních smartphonů dost málo. Dostat se tedy na více než den výdrže na jedno nabití vyžaduje hodně snahy a nám se to prakticky vůbec nedařilo.

Telefonování a zprávy: druhý displej může úřadovat

Funkce pro telefonování a zprávy jsou u YotaPhone standardní, samotný Android je tu totiž v podstatě ve své čisté podobě. Bohužel třeba v takové, kde číselník telefonní aplikace standardně neumí vyhledávat v kontaktech pomocí T9, je potřeba použít tlačítko pro vyhledávání v rohu displeje. U psaní zpráv je tu klasická androidí systémová klávesnice s možností psaní tahy. YotaPhone umí kompletně česky, pozůstatky po domácí ruštině najdeme jen tu a tam v některých aplikacích.

Zvuk při telefonování z Yota Phone je standardní, hlasitost vyzvánění také. Specialitou přístroje je ovšem možnost čtení SMS na zadním e-ink displeji. Pokud povolíte zobrazování celých notifikací, příchozí zpráva se rovnou přenese na druhý displej. Lze ji doplnit i obrázkem, který se snaží telefon vybrat podle kontextu, ale v naší mateřštině jsou výsledky všelijaké. Lze však přidávat vlastní obrázky, takže si lze postupem času ze zobrazování zpráv na druhém displeji udělat i vizuálně zábavou záležitost.

Co se samotných upozornění na druhém displeji týče, jejich ovládání pomocí tahů jsme již rozebírali. Na zamknutém displeji může uživatel vidět jen upozornění na počet zameškaných událostí, po odemčení se tu objeví jednotlivé notifikace nad sebou jako v liště. Tahem zleva doprava se otevře patřičná aplikace na hlavním displeji, tahem zprava doleva se notifikace zahodí – platí to vždy pro nejvrchnější upozornění v seznamu.

V nastavení upozornění se dá poměrně do detailů řešit chování – dá se určit, které aplikace sem vůbec upozornění mohou a nemohou dávat. Nastavení určí, jestli na displeji bude vidět i obsah notifikace či nikoli, jsou tu také dva módy soukromí, mezi kterými lze přepínat. Rozdílem mezi otevřeným a uzavřeným módem soukromí je zobrazování SMS – v soukromém režimu se mohou na displeji objevit všechny zprávy a jen ty od vybraných kontaktů se schovají. V režimu uzavřeném to může být naopak – SMS vidět na displeji nepůjdou a zobrazí se jen ty od vybraných kontaktů. Ani jedné této možnosti samozřejmě nemusíte využívat.

Organizace a data: LTE jako bonus

I datová výbava je vcelku standardní, YotaPhone podporuje standardní funkce jako Bluetooth 4.0 nebo 3G sítě. Jako bonus je tu podpora LTE ve většině v Česku používaných pásem (chybí 900 MH, které používá Vodafone). Telefon má 32 GB vestavěné paměti, slot na karty microSD tu chybí.

Krom standardních programů tu najdeme i aplikace, které umí pracovat se zadním displejem. Aplikaci ruského zpravodajského portálu Vedomosti asi příliš nepoužijete, užitečnější je pro našince InternetHub. Tady se dá nastavit propojení se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, Vkontakte) a informace z nich se pak mohou zobrazovat na zadním displeji. InternetHub také nabízí vybrané okruhy zpravodajství, zprávy z oblíbených zdrojů sem ale dostanete, pokud používáte službu Feedly.

Aplikace Counter má jednoduchý účel – na zadní displej umístí odpočet do určitého data nebo naopak od určitého data. Odpočtům se dá nastavovat frekvence opakování – denní, týdenní a měsíční, nebo mohou být jen jednorázové. Notepad a Organiser jsou klasické aplikace poznámek a kalendáře, i informace z nich mohou být na zadním displeji – tady jimi lze listovat, kalendářem jenom hezky den po dni, což bude vyhovovat asi jen uživatelům, kteří mají každý den v kalendáři spoustu událostí.

Výuková aplikace TeachMe vás toho asi příliš moc nenaučí – má učit fráze a slovíčka v různých jazycích, naše mateřština tu ovšem chybí – jsou tu anglický, německý, ruský, italský, francouzský a španělský slovník – jenže cvičení slovíček funguje vždy jen z ruštiny do cizího jazyka nebo naopak, mezi sebou jazyky kombinovat nejde (kdo umí anglicky, nevyužije aplikaci třeba pro pilování španělštiny).

Jako užitečné se může jevit propojení zadního displeje s aplikací OfficeSuite – z ní si sem můžete umístit libovolný Word dokument (ale tabulku, prezentaci nebo PDF už ne – proč?). Dokument lze běžně procházet, tentokrát jen pomocí tahů na dotykové ploše, boční tlačítka hlasitosti nereagují. Poslední užitečnou aplikací je Maps.me. To je mapová aplikace s možností stažení dat pro off-line použití. To je dokonce zdarma, ovšem má to jeden podstatný háček. Pokud chcete v mapách cokoli vyhledávat, musíte si stáhnout placenou verzi aplikace. Aplikace může na zadní displej odesílat například aktuální mapu vašeho okolí, a to se zvolenou frekvencí. Nebo si sem jednoduše můžete dát mapu místa, kam se chystáte vyrazit a tu pak není nutné neustále hledat na hlavním displeji.

Zábava: špatně umístěný foťák

Hlavní fotoaparát YotaPhone má rozlišení 13 megapixelů, automatické ostření a diodový blesk. Fotoaplikace je velmi základní androidí a neskutečně nás štve, že i při focení v plném rozlišení, kdy mají snímky poměr stran 4:3, je v hledáčku pokryta pouze oblast s poměrem stran 16:9. Také nás štve samotné umístění fotoaparátu – ten je totiž na zadní straně netradičně v levém dolním rohu – tedy vedle dotykové plošky. Překáží tu při vykonávání gest, na horní úzkou stranu telefonu by se ovšem foťák nevešel, kdyby se displej posunul (a tělo rozšířilo), dole by nezbylo místo pro plochu na gesta. Kvůli tomu je nutné se při focení naučit telefon držet jinak než ostatní přístroje, jinak si budete čočku neustále zastiňovat rukou.

Třináctimegapixelový foťák vytváří docela solidní snímky – občas se sice nezadaří blesku a ve špatných světelných podmínkách jsou snímky překryty lehkým mlžným oparem, ale za slušného světla jsou výsledky překvapivě dobré. Ne, YotaPhone sice nezařadíme mezi nejlepší fotomobily světa, na to mu chybí ve snímcích detaily, ale i náročnějšímu uživateli by měla kvalita z fotoaparátu stačit.

Hlavní zábavní činností pro YotaPhone je ovšem tentokrát čtení knih. K tomu je tu například program Bookmate. To je čtečka elektronických knih. Přímo v ní je k dispozici knihovna desítek titulů v angličtině – jde především o světové klasiky všech možných žánrů, pokud tedy anglicky umíte, o zábavu budete mít na dlouho postaráno. Program má knihovnu i ve španělštině, ruštině a turečtině – v ruštině si lze zaplatit přístup ke kompletní knihovně včetně placených titulů. Jenže pokud máte vlastní bohatou knihovnu elektronických knih, tato aplikace vám možnosti YotaPhone využít nepomůže.

Naštěstí je v Google Play ke stažení aplikace FBReader, která umí pracovat s běžnými formáty elektronických knih. Není mezi nimi například formát PDB, takže pokud v něm knihovnu vlastníte, budete muset knihy překonvertovat do jiného formátu (třeba mobi nebo epub, ty fungují spolehlivě), ale čtení vlastních knih je tímto umožněno (tedy krom těch chráněných DRM). Autorům YotaPhone ovšem patří pořádný políček za to, že tuhle možnost v tak drahém zařízení uživateli nedají od začátku rovnou. Na podporu oblíbeného Amazon Kindle lze zapomenout, s YotaPhone a jeho druhým displejem nespolupracují ani aplikace českých poskytovatelů elektronických knih. Škoda.

Shrnutí: zatím promarněná příležitost

YotaPhone je ve své první generaci hodně zajímavý chytrý telefon, který bohužel v praxi nesplní řadu očekávání. Je to přístroj téměř výhradně pro fanoušky elektronických knih, i u nich je ovšem podpora takříkajíc po vybalení z krabice dost žalostná. Druhý displej sice přináší zajímavé módy použití, ale na druhou stranu jeho funkce často zaostávají za očekáváním. Pokud tedy nečtete knihy, je pro vás YotaPhone nejspíš zbytečný.

Pro YotaPhone vlastně neexistuje přímá konkurence, ale pokud se vám líbí, protože je příjemně malý, zajděte se podívat na Sony Xperia Z1 compact, HTC One mini 2 nebo nový Samsung Galaxy S5 mini. Nebo se podívejte na lákavé Xiaomi Mi2s. Ve všech případech získáte kompaktní smartphone špičkových kvalit s aktuálním softwarem a spoustou jiných lákadel než e-ink panel.