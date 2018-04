Velký kus telefonu za málo peněz. Recenze Xiaomi Redmi Note

Čínské telefony Xiaomi jsou známé kombinací výborné výbavy a atraktivní ceny, zároveň také špičkově odladěným operačním systémem. Phablet Redmi Note je zcela určitě dalším přístrojem, který potvrzuje první část předchozí věty, s vyladěním je to trochu horší. Na druhou stranu není důvod zoufat, co by za podobnou “nevyladěnost” dala často mnohokrát dražší konkurence.

Redmi Note je vlastně zvětšeným sourozencem u nás již dvakrát testovaného modelu střední třídy Red Rice (který se ve vylepšeném provedení přejmenoval na Redmi 1s). Vychází z něj především po stránce designu, jednoduché minimalisticky provedené tělo se tentokrát jen zvětšilo ve všech směrech. Hlavním lákadlem telefonu je pak podařený HD displej s úhlopříčkou 5,5 palce a docela výkonný hardware. Nechybí ani podpora dvou SIM.

Plusy a mínusy Proč koupit? příznivá cena

kvalitní a veliký displej

podpora dvou SIM

slušný výkon

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? obyčejnější plasty

velké rozměry

místy nedoladěný systém

chybí „tabletové“ funkce Kdy? V prodeji Za kolik? 6 499 Kč

Jako pro všechna ostatní Xiaomi i pro Redmi Note pak platí, že dalšími přednostmi jsou jednoduché ovládání a široké možnosti uživatelských nastavení systému Android s prostředím MiUi v5. Vyložených negativ mnoho není, u phabletu si těžko můžeme stěžovat na velikost přístroje. Použité materiály by však mohly být trochu hodnotnější, lesklé plasty na celém těle nepůsobí úplně reprezentativním dojmem a také trochu kloužou v ruce.

Vzhled a konstrukce: prostě pořádný kus

Pokud si budete Redmi Note prohlížet pouze na fotografiích, snadno si jej spletete s menším modelem Redmi 1s nebo jeho předchůdcem Red Rice (Hongmi). Design je na první pohled v podstatě totožný a kdybychom k testu neměli k dispozici zrovna variantu s bílým zadním krytem, na fotografiích by se telefony jen těžko rozeznávaly.

V praxi si samozřejmě oba modely spletete jen těžko - Redmi Note je totiž výrazně větší, jeho rozměry 154 x 78,7 x 9,5 mm jej zcela řadí do kategorie phabletů - tedy přístrojů, které kombinují možnosti chytrých telefonů a tabletů. Hmotnost je 199 gramů. Mezi phablety však patří Redmi Note k těm menším kouskům, úhlopříčka displeje 5,5 palce je v podstatě určitou hranicí, na které se řazení do kategorie smartphone nebo phablet láme.

Jenže narozdíl třeba od LG G3 či OnePlus One je Xiaomi celkově objemnější přístroj a xiaomi jej i jako phablet prezentuje. Takže se budeme držet tohoto zařazení. Celé tělo je tentokrát vyrobeno z lesklých plastů, kontrast mezi černou čelní plochou a bílým zbytkem telefonu vzhled hezky oživuje. Jenže použité materiály působí přeci jenom trochu lacině.

Na druhou stranu lesklá bílá s jemným metalickým efektem překvapivě docela dobře maskuje různé šmouhy a menší škrábance na těle, narozdíl od matných drsnějších povrchů také nechytá modrou barvu od džínoviny - i když to může být také tím, že v kapse kalhot jsme Redmi Note kvůli rozměrům nosili jen minimálně, takže při dlouhodobějším používání nemůžeme obarvení vyloučit.

Celý zadní kryt je každopádně výměnný a k dostání by tak mohly být i jiné barevné varianty a snad i trochu atraktivnější materiály. Prozatím jsou na výběr jen různorodé barevné varianty, krom bílé jsou v prodeji i černá, růžová, modrá a žlutá verze. Nevýhodou lesklého krytu je také fakt, že telefon docela klouže v ruce.

Z hlediska zpracování nemáme Redmi Note co vytýkat. Je to velmi solidně postavený telefon, tělo je pevné, nikde nic nevrže a slícování je na velmi dobré úrovni. Konstrukce vypadá docela trvanlivě, byť použité materiály tak úplně nepůsobí.

Displej a ovládání: vlastně nic nového

Veliký displej s HD rozlišením je jednoznačnou předností Redmi Note. Ačkoli kvůli úhlopříčce netrhá rekordy v jemnosti, zobrazení je pořád velmi kvalitní a displej je stále docela ostrý. Hodně se nám líbí barevné podání IPS panelu, v kombinaci s uživatelským prostředím MiUi navíc může uživatel docílit vzhledu a barevnosti dle svého vkusu a to především díky široké nabídce témat pro MiUi.

Prostředí je také známé svými bohatými možnostmi uživatelských nastavení. Ta se týkají hlavně opravdu užitečných věcí - například oprávnění notifikací z jednotlivých aplikací, některé programy tak uživatele upozorněním ve stavové liště vůbec nemusí rušit. Potěší také třeba možnost nastavit určité funkce na dlouhý stisk senzorových tlačítek pod displejem, která si telefon i přes výrazný nárůst úhlopříčky ponechal.

Trochu překvapením může být, že stávající verze MiUi v phabletu Xiaomi vychází z Androidu 4.2.2 Jelly Bean, což je přeci jenom docela postarší verze systému. Dá se předpokládat, že i Redmi Note by mohl v brzké době dostat update na MiUi v6, kteté bylo oznámeno s příchodem nového modelu Mi 4. Šestá verze vychází z Androidu 4.4 KitKat.

Upřímně, novější verzi systému by phablet trochu potřeboval. Ne že by byl pomalý, to vůbec, ovšem absolutně precizní vyladění tu chybí. Způsobeno to bude nejspíš použitým procesorem, kterým je nezvyklý osmijádrový MediaTek. Programátoři Xiaomi očividně nemají s daným typem procesoru tak bohaté zkušenosti a tak se vše ještě ladí. Na druhou stranu je docela chvályhodné, že se Xiaomi nebojí využívat různé dodavatele procesorů a dává všem šanci. Vzhledem k tomu, že již MediaTek pro své procesory uvolnil ovladače pro novější verze Androidu (i proto zůstával Note zaseklý na verzi 4.2.2), pokrok by snad měl přijít brzy.

A v jaké oblastí? Telefon je rychlý a s osmijádrem má i hodně výkonu (byť mezi nejvýkonnější kusy nemíří), v benchmarku AnTuTu dovede porážet loňské top-modely s nejsilnějšími procesory Qualcomm (samozřejmě k tomu pomáhá i nižší rozlišení displeje). Tady tedy vylepšení nutná nejsou. Jenže benchmarky a hrubý výkon nejsou zdaleka vše. Například překreslování obrazovky není zcela plynulé, už jen listování v hlavní nabídce je tak mírně trhané a to bez zjevné příčiny. Aplikace se jinak spouští rychle. Dalším neduhem pak bylo, že systém občas trochu zbrkle reagoval na některé dotyky. Obraz na displeji se nám docela často o kousek posouval i ve chvíli, kdy jsme na displej prstem jen ťukli, logika však z nějakého důvodu daný pokyn často vyhodnotila i jako posuv a obrazem mírně pohnula. To může být docela frustrující při hraní některých her.

Věříme však, že i díky novým ovladačům se v nové verzi systému povede Xiaomi tyto neduhy vyřešit. Pak už ke kritice zbývá jen jeden fakt. Navzdory tomu, že je Redmi Note phabletem, systém jako takový s tímto vlastně nijak nepočítá. Je tu obyčejné MiUi bez jakýchkoli speciálních phabletových funkcí (třeba možností rozdělení obrazovky), plovoucích aplikací a podobně. Podobně jako u mnoha jiných phabletů tu tak dochází i ke zbytečném plýtvání místem.

Baterie: na phablet by mohla přidat

Akumulátor v Xiaomi Redmi Note je výměnný a má kapacitu 3 200 mAh, což je slušná porce. Na druhou stranu najdeme v dané kategorii i modely s vyšší kapacitou. Ta samotná však nemusí být příliš důležitá, hlavní je praktická výdrž. A ta je v podání Redmi Note spíše průměrná. U phabletů jsme se často setkali právě s velmi dobrou výdrží, když zvládaly bez problémů dva dny perného používání na jedno nabití.

Redmi Note sice dva dny zvládne také, ale nesmí být příliš perné. Většina uživatelů by neměla mít s dosažením této mety problém. My jsme však dovedli telefon vybít i během jednoho dne a to jsme jej ještě nevytěžovali tak, jako některé jiné přístroje, například jsme v něm měli aktivní synchronizaci jen s jednou e-mailovou schránkou namísto obvyklejších dvou.

Výdrž jsme také testovali jen v módu s jednou SIM, při používání s dvojicí karet operátorů je tedy nutné počítat se zkrácením života na jedno nabití a tedy pro jistotu s nabíjením každý den. Náročnější hry a aplikace také znamenají výraznější odběr energie než u konkurentů, na druhou stranu u toho procesor MediaTek netopí tolik, jako podobně výkonné qualcommy.

V rámci aplikace Optimalizace výkonu však lze nastavit i úsporný režim, který umožní telefonu nějakou energii uspořit. Režim se může aktivovat automaticky ve vybraném časovém úseku. Na výběr jsou tu tři profily které nelze upravovat, uživatel si však může vytvořit libovolné další.

Telefonování a zprávy: v podstatě už klasika

Funkce v oblasti telefonování a zpráv není příliš nutné u Redmi Note představovat. Vychází z toho, co známe z ostatních telefonů značky a především z předchozích menších Redmi modelů. Telefonní aplikace i aplikace pro práci se zprávami jsou pro MiUi typické a pracuje se s nimi dobře.

Líbí se nám funkce jako režim nerušit, možnost nastavit barvy notifikační diody pro různé typy upozornění (lze zvolit jinou barvu pro zameškané hovory, zprávy a ostatní upozornění). Klávesnice má na velkém displeji hodně prostoru a píše se na ní opravdu skvěle, nekonají se tu žádné experimenty, jde o klávesnici z čistého Androidu, včetně možností psaní tahy.

Zajímavostí v nastavení je možnost, aby telefon uživatele upozornil vícekrát na přijatou zprávu (lze až desetkrát), SMS se také mohou objevovat ve vyskakovacím okně. Nastavit se také dá, že se telefon při přijetí SMS automaticky rozsvítí. Na druhou stranu bychom ocenili, kdyby například klávesnice šla na pokyn zmenšit do módu pro použití jednou rukou. A rozdělit v režimu na šířku.

Kritiku si zaslouží i ovládání hovorů z více SIM karet. Jedna ze SIM podporuje 3G a druhá jen 2G sítě, v menu lze pouze určit primární SIM pro datové přenosy. Hovory se automaticky uskutečňují ze SIM v 3G slotu, pokud chce uživatel volat z druhé karty, musí složitě tuto možnost volit z pod číselníku při vyhledávání kontaktů.

Je přitom nutné mít kontakt vyhledán přesně, protože touto volbou se začne vytáčet číslo, které je navrchu seznamu vyhledaných. Z karty kontaktu také nelze SIM pro hovor vybrat, což je trochu noční můra ve chvíli, kdy máte u kontaktu více čísel a nechcete volat na to primární. Zajímavé je, že editor SMS je přehledný a skvěle funkční, žádným takovým zmatením netrpí. Povedenou funkcí je také filtr Antispam, který umožní vypnout upozornění na hovory a zprávy z určitých čísel, tyto si pak lze v tomto seznamu prohlédnout.

Organizace a data: jasná střední třída

Připojení k LTE sítím přinese až teprve zcela nové Xiaomi Mi 4, u ostatních modelů ambiciózní čínské společnosti si musíme vystačit s HSPA připojením. A pochopitelně s výbavou jako wi-fi a Bluetooth 4.0. Je možná trochu škoda, že chybí NFC, nicméně to bude chybět jen málo uživatelům.

Chybět snad nebude ani paměť. Telefon má standardně 8 GB vnitřní paměti a tu lze snadno rozšířit kartami microSD. Pro uživatele je navíc z počátku dostupných více než 6 GB paměti, takže se tu nekonají potíže s instalaci některých aplikací jako u staršího Red Rice.

Co se softwarové výbavy týče, tady to Xiaomi tradičně moc nepřehání - i aplikace od Googlu, kromě obchodu Google Play, je nutné právě z obchodu doinstalovat. Google Play je však v telefonu již připraven, takže není nutné jeho instalaci složitě řešit. Jednou z nových aplikací přímo v ROM je třeba ta pro používání chytrého tlačítka MiKey. Dále tu jsou klasické aplikace jako správce souborů, poznámky, diktafon, je tu nástroj pro optimalizaci výkonu telefonu (lze tu například spravovat povolení aplikací, zjistit, které se spouští po startu telefonu, součástí je i antivirus).

Krom několika dalších drobností je pak nutné ostatní aplikace doinstalovat z Google Play. Má to tu výhodu, že telefon nebude plný softwaru, který je danému uživateli k ničemu.

Zábava: slibných 13 megapixelů

Xiaomi Redmi Note tu výbavou spadá do střední třídy, jinde nakukuje do třídy nejvyšší. U fotoaparátu se pokouší o to druhé, přístroj totiž dostal snímač s rozlišením 13 megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Je to tedy vlastně stejná sestava jako u vybavenějšího Mi 3 nebo zcela nového Mi 4. Na druhou stranu rozlišení není vše a hodně tedy záleží na konkrétním odladění fotoaparátu a některých detailech v konstrukci. Už světelnost objektivu f/2,2 vypovídá něco o tom, že přeborníkem v noční fotografii rozhodně phablet od Xiaomi nebude.

Uživatelské prostředí z ostatních modelů výrobce tu zůstalo zachováno, což zase pro změnu znamená, že je sice relativně jednoduché, ovšem uživatel nemůže očekávat příliš vysokou úroveň kontroly nad parametry fotografování. Hlouběji v menu se sice lze přepnout do pokročilého módu, který standardní chudé možnosti rozšíří například o možnost ruční kompenzace expozice, celkově však možnosti za současnou špičkou trochu zaostávají.

Výsledné snímky rozhodně nejsou špatné, na druhou stranu se nemůžeme zbavit dojmu, že by si Redmi Note klidně vystačil s menším osmimegapixelovým čipem z menších modelů Redmi. Kvůli silnějšímu šumu u třináctimegapixelového čipu je totiž úroveň detailů velmi podobná a ve zhoršených světelných podmínkách snad dokonce i horší. Fotoaparát však rozhodně špatný není.

Pro pořádek dodejme, že přední fotoaparát má slušné rozlišení 5 megapixelů a telefon ještě disponuje FM rádiem.

Shrnutí: hodně muziky za málo peněz

Xiaomi Redmi Note je velký a výkonný mobil za málo peněz. Mezi phablety patří k těm s menším displejem, ale nijak to nevadí. Naopak, zájemcům o phablety může vadit fakt, že systému chybí některé pokročilejší “tabletové” funkce, možná by se hodilo i dotykové pero. Tady se projevuje spíše důraz na nižší cenu.

Konkurentů nemá Redmi Note příliš mnoho. S cenou 6 500 je to totiž zdaleka nejlevnější podobně výkonný phablet. Jen pro porovnání, už téměř dva roky starý Galaxy Note II stojí v oficiálním e-shopu samsungu téměř 12 000 korun. Sehnat jej však lze levněji. Novější Note 3 Neo je ještě o 1 500 korun dražší. To už je Redmi Note cenově mnohem bližší Sony Xperia Z Ultra s parádním Full HD displejem - s úhlopříčkou 6,4 palce a opravdu obřími rozměry. Je k mání za 8 990 korun. Alcatel bojuje s modelem One Touch Hero se šestipalcovým Full HD displejem a cenou 9 990 korun.

Vcelku lákavou a nepříliš drahou alternativou je Nokia Lumia 1320 se šestipalcovým HD displejem a operačním systémem Windows Phone. Lumia je rychlejší, plynulejší a má navíc LTE. Co na tom, že v hrubém výkonu na Redmi Note nestačí. Stojí 7 490 korun.

A mimochodem, pokud se vám nechce složitě shánět atraktivní OnePlus One, tady máte alternativu. Sice větší, laciněji působící a méně výkonnou, ale v praxi velmi dobrou a levnější.

Za zapůjčení telefonu děkujeme e-shopu Xiaomimobile.cz